La Ciudad

VIDEOS. Alerta en el centro de La Plata: incendio, dotaciones de bomberos y vecinos afectados

26 de Febrero de 2026 | 23:27

Escuchar esta nota

Un incendio generó momentos de extrema tensión en pleno centro de La Plata durante la noche del jueves, cuando una densa columna de humo negro comenzó a expandirse por la zona de 61 entre 5 y 6, minutos antes de las 23.30.

Vecinos de distintos sectores alertaron a la redacción de EL DIA tras percibir un fuerte olor a humo. “Se sintió de golpe y enseguida llegaron los bomberos”, relató un frentista. En pocos minutos arribaron al menos dos dotaciones y varias ambulancias, mientras el humo se volvía cada vez más espeso y visible desde distintos puntos del casco urbano.

El foco ígneo se desató en un edificio que cuenta con dos accesos, uno por calle 61 y otro por diagonal 73. Ante la magnitud del siniestro, fueron evacuados los vecinos de las viviendas linderas como medida preventiva. Según testimonios recogidos en el lugar, cuatro personas debieron subir al techo del edificio para escapar de las llamas y el humo, hasta que pudieron ser asistidas por los equipos de emergencia.

En medio del operativo, un bombero fue atendido en el lugar con suministro de oxígeno tras presentar dificultades respiratorias. Además, una persona fue trasladada a un hospital de la zona también por problemas respiratorios, aunque fuentes indicaron que la derivación fue por precaución.

De acuerdo con relatos vecinales, en los primeros momentos se temió que hubiera personas atrapadas en uno de los sectores afectados, lo que motivó un intenso despliegue de rescate. Al cierre de esta edición, los bomberos continuaban trabajando para controlar las llamas y despejar completamente la zona.

 

 

