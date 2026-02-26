Así avanza la obra de la Nueva Planta Potabilizadora que abastecerá al Gran La Plata

Con una inversión superior a los $147.000 millones de pesos, la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DiPAC) dio detalles del avance de la construcción de una nueva Planta Potabilizadora de Agua en la localidad de Punta Lara, que significará un beneficio para más de 850.000 habitantes de La Plata, Berisso y Ensenada.

La obra, enmarcada en el Plan Hídrico Provincial, contempla mejoras en los servicios de agua y cloacas en todo el territorio bonaerense, "fortalecerá el sistema de provisión de agua potable en la Región Capital. La nueva infraestructura tendrá una superficie total de 29.500 m² y se complementará con la Planta Potabilizadora “Ing. Donato Gerardi”, incrementando de manera significativa la capacidad de producción y distribución de agua en las tres ciudades", indicaron.

La Planta -indicaron- permitirá mejorar el servicio para más de 855.000 habitantes de Ensenada, Berisso y La Plata, fortaleciendo el abastecimiento y acompañando el crecimiento demográfico de la región.

El proyecto incluye, además, importantes obras complementarias: la construcción de una estación de bombeo con una capacidad máxima de 36.000 m³/h; una toma de agua cruda desde el Río de la Plata, que será transportada hasta la planta mediante un acueducto de 2,2 km de extensión; y un acueducto adicional de 5,4 km destinado a la distribución del agua tratada. Ambos conductos contarán con una capacidad de conducción de 10.000 m³/h.