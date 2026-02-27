La crisis también pega a los clubes por la falta de pago de las cuotas

en la región hay más de 200 clubes y ofrecen actividades para miles de niños y adolescentes / d. alday

Son más de 200 los clubes de barrio que nuclean alrededor de 100.000 chicos distribuidos en La Plata, Berisso y Ensenada. Son, también esos clubes, los que sobreviven “como pueden” a la situación económica actual, marcada por la caída de ingresos a través de la cuota de socio y de las actividades que ofrecen.

En un contexto caracterizado por el deterioro del poder adquisitivo de las familias y aumento permanente de los servicios como agua y luz, los clubes enfrentan un problema mayor: la falta, ausencia o atraso en las cuotas sociales. En algunos casos, el rojo supera el 35 por ciento.

Además, se agrega la situación estacional: en enero y febrero las actividades cesan y, aunque la cuota se debe abonar todo el año, son muchas las familias que no lo hacen.

Para solventar la falta de pago de las cuotas (que según la institución oscila entre los $3.000 y $15.000 por mes), muchos clubes intentan generar una reserva en diciembre aunque, en este contexto, fue un objetivo difícil de cumplir.

Eso sí: las entidades barriales, cuyo rol es vital en las infancias y adolescencias no sólo como espacio de socialización sino como refugio, no le cierran la puerta a nadie.

Mariano Antonelli, presidente de Club Capital Chica (66, entre 156 y 157), contó a este diario que “finalizamos el año pasado con una merma y un retraso en el pago de la cuota que superaba el 35 por ciento. Subsistimos como podemos”.

Entre las consecuencias que esto genera, Antonelli sentenció: “Retrasos en los impuestos y servicios. Además, podemos realizar mantenimiento con menos frecuencia”. Ojo, desde el club -que hoy cuentan con 1.000 socios- detallaron que “nunca se suspendió un entrenamiento por no poder cortar el pasto, o una práctica de patín porque cortaron la luz. Siempre buscamos la vuelta haciendo un esfuerzo enorme”.

Ignacio Di Gilio, tesorero del club Sud América (528 entre 4 y 5), contó que tienen allí “un gran porcentaje de chicos que no puede pagar la cuota. En casos menores, tenemos atrasos de 1 año y 6 meses. El porcentaje grueso, el atraso es de 2 a 3 meses”.

Además, el dirigente expresó que “en el dinero que tiene un club, no son más grandes los ingresos que los egresos. Entonces, nos obliga a tomar diferentes soluciones. En algunos casos, debimos prorrogar los pagos”. También, en cuanto a las consecuencias, puntualizó: “Ni hablar de terminar obras pendientes en el proyecto de club que llevamos adelante. Lo que habíamos proyectado, se triplicaron los costos y tampoco podemos aumentar las cuotas”.

Por su parte, un dirigente del Club Barrio Aeropuerto (4 bis y 611) analizó que “todos los clubes estamos con el mismo problema en el atraso de las cuotas”.

Germán Sánchez, de Club Brandsen, manifestó que “aunque siempre hay atraso en las cuotas”, también depende cada institución y público.

Desde Club Circunvalación (7 entre 77 y 78), el dirigente Héctor Aquino resumió que “no podemos hacer nada porque no recibimos las cuotas. Al no tener ingresos, es muy difícil”.

Alejandro Martínez, del Club Dardo Rocha (calle 5 bis entre 519 y 520), detalló que por ahora no han sufrido “estragos” en las cuotas pero que “en el futuro las familias van a tener problemas” para cumplir.

Hay que tener en cuenta que además del pago de esa mensualidad al club hay que cubrir el costo de la actividad que se desarrolle. Eso puede sumar hasta 30 mil pesos.

Asimismo, el dirigente puntualizó en la dificultad con los servicios: “Luz, gas, agua, Internet. Con los aumentos, se hace cuesta arriba pagar todo. La última vez de luz nos vino $380.000. Todos los profesores lo usan, hoy lo podemos pagar pero es un problema en puerta”.

Diferente es la situación del club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis). Gabriela Paulín, dirigente, detalló que “por suerte en el barrio hay un público de clase media que puede abonar la cuota”.

medidas paliativas

En cuanto a cómo paliar la crisis, Héctor Aquino, dirigente de Club Circunvalación, graficó a este diario: “La situación está complicada en todos lados. Nosotros tomamos algunas medidas para enfrentar el atraso y la crisis. Por ejemplo, si son dos hermanos, paga uno. Entonces, el club solventa la cuota de una de las dos personas”.

Martínez, de Dardo Rocha, aseguró que “aunque haya alguien atrasado, no se lo va a dejar sin lugar en el club”.

