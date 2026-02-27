Lanús sigue haciendo historia: ganó la Recopa

Juicio por YPF: la postura de Estados Unidos que genera esperanza en Argentina
Bajo la lluvia y soportando los embates locales, levantó su cuarto título internacional en el mítico Maracaná. Inolvidable
Lanús sigue haciendo historia en el fútbol sudamericano. Ahora se quedó con la Recopa, por primera vez en su historia y su cuarto título internacional. Ganó 3-2 a Flamengo y gracias a la victoria por la mínina en Buenos Aires se quedó con el título. Perdió 2-1 en los 90 minutos reglamentarios y a falta de dos minutos de los penales, en el alargue, lo ganó. La serie le favoreció en los 180 minutos, porque fue muy superior como local y si bien anoche la pasó mal en varios pasajes, en el global terminó siendo un merecedor ganador y demostró que tiene un plantel con experiencia y jerarquía. Y la consagración definitiva para su entrenador.
El partido empezó de la mejor manera para Lanús que más allá de sufrir la tenencia de la pelota de su rival empezaba a acariciar la Recopa al minuto 29, cuando el argentino Agustín Rossi se mandó un trmendo blooper: le entregó mal una pelota a su compañero y luego se resbaló casi en mitad de cancha. Rodrigo Castillo, ex Gimnasia, aprovechó para poner el 1-0 para el Granate.
Pero no pudo llevarse esa ventaja al vestuario, ya que diez minutos después Rodrigo Carrera cometió un penal innecesario al extender su brazo tras centro de Varela. El uruguayo Goirgian De Arrascaeta lo trransformó en gol para dejar a Flamengo todavía en partido y a tiro de igualar la serie.
En el segundo tiempo, que se jugó todavía con más lluvia que el primero, Flamengo quiso ir a buscar el segundo gol para llevar el partido al alargue pero siempre con un tono posecivo pero sin profundidad. Jugó a un mismo ritmo, previsible y con muy pocas sorpresas: intentó siempre desbordar y ganar en el área con jugadores de baja estatura contra Izquierdoz y Canale, que sacaron todo.
Para jugar los últimos 15 minutos Filipe Luiz mandó a todas sus estrellas al campo: adentro Pedro, Luis Henrique, Paquetá y Jorginho. Atacó por todos lados y llegó otro penal, que le dio la victoria a falta de cinco minutos y llevar la serie al alargue. Lo hizo, pero allí en el último minuto Canale le dio el empate y la consagración.
