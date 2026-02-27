Piquete en la rotonda de la Autopista, y corridas en el Obelisco, contra la Reforma Laboral
Piquete en la rotonda de la Autopista, y corridas en el Obelisco, contra la Reforma Laboral
Mientras se encuentra interrumpido el tránsito en la subida de la Autopista La Plata--Buenos Aires, manifestantes de diferentes agrupaciones cortaron este viernes las avenidas 9 de Julio y Corrientes a la altura del Obelisco y la situación generó tensión y caos en la zona.
La protesta se da en el marco de la jornada en la cual se tratará en el Senado la Reforma Laboral y la misma desencadenó caos en la zona debido a que sorprendió a los automovilistas que circulaban por allí.
Según se supo, momentos después, arribaron al lugar efectivos de la Policía y hubo corridas por la zona.
Por otro lado, organizaciones sociales y sindicales desde las 8, realizan un piquete en la rotonda de la subida a la Autopista en nuestra ciudad. El reclamo es contra la Reforma Laboral y "en apoyo a la ocupación de FATE". En tanto que a las 12 anunciaron que movilizarán al Congreso, donde se tratará el proyecto que hoy buscará aprobar el Gobierno.
Desde Aubasa se informó que esta mañana se registra el "corte de calzada sobre la rotonda de La Plata por manifestación social". Y agrega que "desvío de tránsito del egreso hacia La Plata por calle 520. Hacia CABA ingreso por calle 122".
Por otro lado, tal como informó EL DIA, el escenario educativo en la Ciudad suma un nuevo capítulo de tensión. Tras el anuncio original de una huelga para hoy, en las últimas horas la Conadu resolvió extender la medida de fuerza al próximo lunes, concretando así la tercera jornada de protesta nacional en lo que va de 2026. La decisión, que rechaza la reforma laboral y exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, impacta de lleno en la UNLP.
De hecho se observa hoy una fuerte afectación en las facultades y colegios secundarios que desarrollan cursos de adaptación y clases para ingresantes, justo en el inicio del ciclo lectivo. El lunes la medida coincidirá, además, con el paro nacional de Ctera. En un intento por desactivar la medida —que amenaza con complicar el inicio del ciclo lectivo en varias provincias— el Gobierno convocó a los gremios a una reunión para retomar la paritaria nacional docente.
El encuentro fue fijado para ese mismo día, aunque por el momento la medida de fuerza se mantiene. En paralelo, los sindicatos educativos de la Confederación General del Trabajo (CGT), encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA), habían advertido la semana pasada que “corría riesgo el inicio de clases” y que el conflicto podría profundizarse si no se concretaba el llamado a paritarias. Finalmente, tras el fracaso de las negociaciones, convocaron a la huelga.
Ese día también habrá paro en el sistema educativo bonaerense, a instancias de la convocatoria que ya habían lanzado los sindicatos de docentes de la órbita Provincial. Discuten sus salarios en una mesa paritaria con el Gobierno bonaerense, pero hasta el momento no se logró un punto de acuerdo.
Por su parte, los docentes universitarios, además de la huelga para este viernes prevén una nueva movilización hacia la capital federal, para acompañar el debate de la reforma laboral en el Congreso Nacional. Como la Ctera, la Conadu viene reclamando la reapertura de la mesa paritaria para la discusión sobre la recomposición del salario del escalafón docente en medio centenar de universidades nacionales.
En este mismo marco de protesta contra el proyecto del gobierno, los trabajadores de Fate cortaban este viernes la Autopista Panamericana a la altura de la localidad bonaerense de San Fernando.
El piquete se concretó a la altura de la avenida Uruguay mano hacia la Ciudad de Buenos Aires. En el lugar se encontraba personal de la Gendarmería y, luego de al menos una hora de corte, los manifestantes liberaron un carril.
