Discapacidad en emergencia: crisis en las entidades que dan asistencia

EL Taller Los Tilos de La plata alertó sobre la compleja situación que atraviesa/ Taller Los Tilos

Las personas con discapacidad enfrentan crecientes dificultades para sostener sus tratamientos y espacios de atención y contención debido, a la crisis que atraviesan las instituciones que las asisten. Los aranceles, en muchos casos desactualizados, y las demoras en los pagos afectan su funcionamiento. Mientras algunos ya cerraron sus puertas en la Región, otros sobreviven con esfuerzo, poniendo en riesgo su continuidad.

Representantes de las entidades advierten que, de no concretarse una actualización urgente de los valores, podría resentirse la continuidad de los servicios, con reducción de prestaciones, recorte de profesionales y hasta cierres definitivos.

En ese escenario, los principales perjudicados son los pacientes, que ven interrumpidas o limitadas sus terapias y espacios de atención y contención, fundamentales para su desarrollo y calidad de vida.

Según la Dirección de Acceso e Inclusión en Salud provincial, la Ciudad cuenta con cerca de 17.000 personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), herramienta que les permite acceder a distintas prestaciones y servicios. Sin embargo, el 43 por ciento no tiene prepaga ni obra social, por lo que en muchos casos depende de la cobertura que otorga el Gobierno Nacional para el pago de terapias y consultas médicas.

Desde el sector señalaron que el año pasado cerraron entre ocho y nueve centros de día en La Plata (instituciones que brindan atención y acompañamiento integral durante la jornada a personas con discapacidad), lo que encendió una señal de alarma en el ámbito. También indicaron que dejó de funcionar un importante centro educativo terapéutico que trabajaba con un sistema de terapias rotativas cada 45 minutos, esquema que no se pudo sostener por la crisis.

El caso del Taller Los Tilos

La problemática toma relevancia a partir del caso del Taller Los Tilos de La Plata, una institución que desde hace más de 34 años fabrica productos de cartón y promueve la inclusión laboral de personas con discapacidad, que atraviesa una profunda crisis económica y hoy está en riesgo de cerrar sus puertas.

Se trata de una histórica entidad, situada en calle 4 entre 35 y 36, donde 30 personas con diferentes tipos de discapacidad realizan tareas vinculadas a la fabricación de cajas y envases de cartón.

La iniciativa nació por impulso de un grupo de padres que buscaban generar un espacio de inserción laboral para sus hijos y, con los años y gracias a donaciones de maquinaria, se consolidó como referente en la fabricación de envases de cartón. Además, realiza trabajos de troquelado, impresión y personalización para comercios y empresas.

La institución está en riesgo por una combinación de factores. Además del incremento en los impuestos, servicios y costos, César Cusmai, vicepresidente de la asociación civil que gestiona el espacio, explicó: “Perdimos más del 50 por ciento de los clientes. Antes teníamos compras del Estado y pedidos constantes. Hoy esos pedidos prácticamente no están”.

Esta situación llevó a que la institución no pueda completar el pago de los sueldos de los trabajadores, quienes reciben un pequeño peculio de Nación y Provincia. Incluso, para afrontar los gastos y cerrar el ejercicio 2025, debió vender una camioneta que se utilizaba para el reparto de los pedidos.

En el contexto, lo único que solicitan como ayuda es trabajo para los jóvenes que asisten al taller.

Otros casos

La situación se replica en los centros de día, donde las personas con discapacidad reciben actividades terapéuticas, educativas y recreativas.

“Atravesamos muchas crisis y hoy estamos frente a una situación muy compleja. Entendemos el contexto económico a nivel nacional y provincial, pero en discapacidad los problemas se profundizan mucho más”, se indicó desde un centro de día platense que desde hace 35 años atiende a personas con multidiscapacidad. La fuente, pidió mantener el anonimato.

Según se explicó en el sector, en la Provincia atraviesan problemas con la categorización de las prestaciones que dependen de Nación, lo que les impide acceder a aranceles actualizados. Así, se cobran valores básicos, planchados desde julio del año pasado.

Además, se apuntó a una resolución vigente desde 2011 que establecía que IOMA debía abonar lo mismo que la categoría B nacional. Sin embargo, esos valores nunca se actualizaron, lo que profundiza el desfase. “Esta situación nos obliga a trabajar en modo sostenimiento. Seguimos funcionando, pero con esfuerzo”, se indicó.

Al contexto de retraso en los pagos se le suma el arancel desactualizado, se insistió en otro centro terapéutico desde donde también se pidió reserva de identidad. “Otras instituciones directamente no están cobrando. No queremos confrontar, queremos sumar y visibilizar la problemática sin perjudicar el trabajo que venimos sosteniendo”, le dijo a este diario un directivo.

Esta situación muchas veces deja expuestos a los pacientes. Por ejemplo, familiares de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) denuncian que algunos centros terapéuticos de la Región exigen “aportes extra” pese a que la cobertura por discapacidad debe ser del cien por ciento, generando gastos mensuales elevados que muchas familias no pueden afrontar.