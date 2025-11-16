Sigue el tour de Santilli: en busca de apoyos importantes

El gobernador Figueroa con el ministro Santilli en la gobernación de Neuquén / Prensa Neuquén

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió ayer en Neuquén con el gobernador de esa provincia, Rolando Figueroa, con quien dialogaron sobre el Presupuesto 2026 y las reformas que plantea el Poder Ejecutivo.

El intercambio forma parte de la agenda que encaró Santilli con el objetivo de trabajar en conjunto con los gobernadores, “escuchar sus agendas y propuestas de trabajo, y a su vez, dialogar con el Congreso Nacional para impulsar y promover las reformas estructurales que la Argentina necesita”.

Durante la jornada, Santilli y Figueroa destacaron “la importancia del trabajo recíproco y el diálogo entre las provincias y la Nación”.

Sobre la mesa estuvo la discusión sobre la Ley de Presupuesto 2026, la reforma tributaria, la modernización laboral y el nuevo Código Penal.

Figueroa señaló que “Neuquén va a cumplir un rol fundamental en el diseño y en la construcción de la nueva Argentina” y consideró que el diálogo “siempre va a ser productivo”.

“Nosotros no peleamos por pelear, peleamos por Neuquén”, dijo el mandatario provincial y agregó que desde su gobierno se apoyará “cada trabajo que beneficie a Neuquén y nos impulse al crecimiento”.

“Hay muchos puntos de mirada de crecimiento que coinciden, y hay algunos que a lo mejor no. Pero es importante trabajar sobre las coincidencias y avanzar en ellas es un inicio de un gran camino”, indicó Figueroa.

Por su parte, Santilli explicó que se trata de su primera visita oficial a Neuquén, que fue “encomendada por el presidente de la Nación, Javier Milei, para llevar adelante agendas comunes: la que tienen el gobernador y la provincia, y la que tiene de reformas el presidente hacia adelante”.

Dijo que entre los temas de interés del gobierno nacional se encuentran el “generar trabajo para salir de la informalidad y pasar a la formalidad; bajar impuestos, como lo viene haciendo el presidente en estos 20 meses de gestión; resolver situaciones que cada una de las provincias tiene, en este caso Neuquén y, obviamente, también tener un presupuesto hacia adelante, que es lo que estamos empezando a conversar con los gobernadores”.

También mencionó la necesidad de contar con “un código penal nuevo”, y expresó: “Hay que tomar un ejemplo: lo está llevando adelante la provincia también con sus códigos. Ese es el camino”.

Los petroleros y la reforma laboral

El ministro del Interior, Diego Santilli, anticipó los próximos pasos que dará el Gobierno en su objetivo de aprobar una reforma laboral en el Congreso.

“El gobierno trabaja en una reforma que ingresará próximamente. Esta semana la discutiremos en gabinete, para luego iniciar un camino de diálogo que apunte a una modernización laboral”, resaltó Santilli en el marco de su viaje a Neuquén.

Santilli puso como ejemplo de la reforma laboral a las modificaciones realizadas en Vaca Muerta.

“Acá se hizo una reforma muy importante y Vaca Muerta creció. Me tocó trabajar en la modernización laboral del convenio colectivo petrolero con (Guillermo) Pereyra, y eso le permitió expandirse y multiplicar la cantidad de trabajadores en un segmento donde la inversión vino, y se desarrolló”, expresó el funcionario.

Y agregó: “Ese es el camino, hacia ahí apunta la modernización laboral. A no alterar los derechos de los que están, pero darle derechos a los que están afuera. Son más los que están afuera que los que están adentro, son más los informales que los formales”.

Apoyo legislativo

El ministro del Interior busca apoyos legislativos clave para avanzar en la aprobación de leyes prioritarias y del presupuesto 2026 en medio de un escenario político fragmentado.

El recorrido de Santilli incluyó visitas a provincias como Mendoza, donde se reunió con Alfredo Cornejo, y Neuquén, donde ayer mantuvo un encuentro con Rolando Figueroa.

También se sumaron conversaciones con Gustavo Sáenz en Salta, Osvaldo Jaldo en Tucumán, y otros gobernadores como Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Raúl Jalil (Catamarca) y Hugo Passalacqua (Misiones).

El objetivo central de estas gestiones es sumar voluntades en el Congreso para facilitar la aprobación de iniciativas legislativas que el Gobierno nacional considera prioritarias. Entre ellas, se destaca el presupuesto 2026.