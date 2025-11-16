Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |El ministro del Interior intenta que los gobernadores respalden las iniciativas del gobierno

Sigue el tour de Santilli: en busca de apoyos importantes

En Neuquén, puso como ejemplo de reforma laboral a las modificaciones realizadas con los trabajadores petroleros en el yacimiento de Vaca Muerta

Sigue el tour de Santilli: en busca de apoyos importantes

El gobernador Figueroa con el ministro Santilli en la gobernación de Neuquén / Prensa Neuquén

16 de Noviembre de 2025 | 03:36
Edición impresa

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió ayer en Neuquén con el gobernador de esa provincia, Rolando Figueroa, con quien dialogaron sobre el Presupuesto 2026 y las reformas que plantea el Poder Ejecutivo.

El intercambio forma parte de la agenda que encaró Santilli con el objetivo de trabajar en conjunto con los gobernadores, “escuchar sus agendas y propuestas de trabajo, y a su vez, dialogar con el Congreso Nacional para impulsar y promover las reformas estructurales que la Argentina necesita”.

Durante la jornada, Santilli y Figueroa destacaron “la importancia del trabajo recíproco y el diálogo entre las provincias y la Nación”.

Sobre la mesa estuvo la discusión sobre la Ley de Presupuesto 2026, la reforma tributaria, la modernización laboral y el nuevo Código Penal.

Figueroa señaló que “Neuquén va a cumplir un rol fundamental en el diseño y en la construcción de la nueva Argentina” y consideró que el diálogo “siempre va a ser productivo”.

“Nosotros no peleamos por pelear, peleamos por Neuquén”, dijo el mandatario provincial y agregó que desde su gobierno se apoyará “cada trabajo que beneficie a Neuquén y nos impulse al crecimiento”.

LE PUEDE INTERESAR

La Provincia y el desafío de lograr consensos clave

LE PUEDE INTERESAR

La esposa de De Vido denuncia que “lo maltratan”

“Hay muchos puntos de mirada de crecimiento que coinciden, y hay algunos que a lo mejor no. Pero es importante trabajar sobre las coincidencias y avanzar en ellas es un inicio de un gran camino”, indicó Figueroa.

Por su parte, Santilli explicó que se trata de su primera visita oficial a Neuquén, que fue “encomendada por el presidente de la Nación, Javier Milei, para llevar adelante agendas comunes: la que tienen el gobernador y la provincia, y la que tiene de reformas el presidente hacia adelante”.

Dijo que entre los temas de interés del gobierno nacional se encuentran el “generar trabajo para salir de la informalidad y pasar a la formalidad; bajar impuestos, como lo viene haciendo el presidente en estos 20 meses de gestión; resolver situaciones que cada una de las provincias tiene, en este caso Neuquén y, obviamente, también tener un presupuesto hacia adelante, que es lo que estamos empezando a conversar con los gobernadores”.

También mencionó la necesidad de contar con “un código penal nuevo”, y expresó: “Hay que tomar un ejemplo: lo está llevando adelante la provincia también con sus códigos. Ese es el camino”.

Los petroleros y la reforma laboral

El ministro del Interior, Diego Santilli, anticipó los próximos pasos que dará el Gobierno en su objetivo de aprobar una reforma laboral en el Congreso.

“El gobierno trabaja en una reforma que ingresará próximamente. Esta semana la discutiremos en gabinete, para luego iniciar un camino de diálogo que apunte a una modernización laboral”, resaltó Santilli en el marco de su viaje a Neuquén.

Santilli puso como ejemplo de la reforma laboral a las modificaciones realizadas en Vaca Muerta.

“Acá se hizo una reforma muy importante y Vaca Muerta creció. Me tocó trabajar en la modernización laboral del convenio colectivo petrolero con (Guillermo) Pereyra, y eso le permitió expandirse y multiplicar la cantidad de trabajadores en un segmento donde la inversión vino, y se desarrolló”, expresó el funcionario.

Y agregó: “Ese es el camino, hacia ahí apunta la modernización laboral. A no alterar los derechos de los que están, pero darle derechos a los que están afuera. Son más los que están afuera que los que están adentro, son más los informales que los formales”.

Apoyo legislativo

El ministro del Interior busca apoyos legislativos clave para avanzar en la aprobación de leyes prioritarias y del presupuesto 2026 en medio de un escenario político fragmentado.

El recorrido de Santilli incluyó visitas a provincias como Mendoza, donde se reunió con Alfredo Cornejo, y Neuquén, donde ayer mantuvo un encuentro con Rolando Figueroa.

También se sumaron conversaciones con Gustavo Sáenz en Salta, Osvaldo Jaldo en Tucumán, y otros gobernadores como Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Raúl Jalil (Catamarca) y Hugo Passalacqua (Misiones).

El objetivo central de estas gestiones es sumar voluntades en el Congreso para facilitar la aprobación de iniciativas legislativas que el Gobierno nacional considera prioritarias. Entre ellas, se destaca el presupuesto 2026.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural
+ Leidas

City Bell en shock: un rapto y una muerte llena de dudas

FOTOS | Comenzó el festejo por el Aniversario de La Plata: La Plata en Flor y música en vivo en la escalinata de la Catedral

Un drama sin freno: hubo otras dos muertes viales

Empresarios platenses frenan inversiones por baja en las ventas

La incapacidad de dialogar, la discriminación de fondos y las urgencias a resolver

Mauricio Macri presenta el libro sobre Franco: “Mi papá me amaba… pero también quería destruirme”

Oasis en River: definitivamente, sucedió

Panorama económico: con anuncios y aplausos en el aire, logran que el mercado siga en positivo
Últimas noticias de Política y Economía

La incapacidad de dialogar, la discriminación de fondos y las urgencias a resolver

La Provincia y el desafío de lograr consensos clave

La esposa de De Vido denuncia que “lo maltratan”

Un descendiente de chinos asume en La Plata
Deportes
Se juega todo: el Pincha busca el pase
Un triunfo lo depositará en los octavos de final
El Bicho, un rival que se convirtió en un obstáculo
Gimnasia busca romper su propio techo de cristal
Emotivo reencuentro de los exjugadores triperos en el Club Hípico
Información General
La cineasta Laura Citarella fue la primera platense recibida por el papa León XIV
El Consejo Profesional de Química reafirmó la necesidad de regular y controlar la actividad industrial en la provincia de Buenos Aires
Fertilización asistida: mejoran las chances de éxito con IA
Un factor clave para el embarazo que el 80% de las mujeres desconoce
Los números de la suerte del sábado 15 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Policiales
Aguardan el control total del fuego para los peritajes
Un drama sin freno: hubo otras dos muertes viales
City Bell en shock: un rapto y una muerte llena de dudas
Un fallo de culpabilidad dejó al “Clan Sena” a las puertas de la perpetua
Salió por unas compras y alguien se coló en su casa
Espectáculos
Johnny arrasó en La Plata: postales de una jornada histórica
Oasis en River: definitivamente, sucedió
“Yiya”: así es la ficción sobre Murano, la “envenenadora de Monserrat”
“Telenovelas con cocaína”: detrás de las series verticales que revolucionan Hollywood
“Misterio insondable”: desde la madriguera

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla