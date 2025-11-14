Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Hoy pedí gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Deportes |Futbolistas argentinos agremiados se hará presente en las instalaciones

Gimnasia sin paz: siguen los problemas por falta de pagos al plantel

El plantel frenó los entrenamientos en Estancia Chica, ante las demoras en el cobro de sus sueldos. Hoy los futbolistas se reencontrarán en el predio de Abasto, a la espera de una solución

Gimnasia sin paz: siguen los problemas por falta de pagos al plantel

gimnasia levantó el entrenamiento de ayer, y espera soluciones / prensa

14 de Noviembre de 2025 | 02:58
Edición impresa

Ni dos victorias consecutivas, ni la salvación, ni la posibilidad de ingresar a los playoff del Torneo Clausura alcanzan en Gimnasia para que reine la paz y tranquilidad. Los altercados se deben a la falta de pagos en el plantel del primer equipo, y la decisión de sus integrantes de implementar una medida de fuerza, que consta de concurrir a los espacios de trabajo, pero realizar prácticas. Por su parte, hoy esperan definiciones con respecto a la deuda.

En este sentido, ayer los futbolistas del Lobo se reencontraron en el predio de Abasto, pero al no haber recibido el pago del dinero que la Institución les debe tomaron la decisión de levantar la práctica y realizar trabajos livianos. La causa fue que los jugadores esperaban cobrar todo el dinero, cosa que no sucedió. Aunque según lo pactado entre las partes, los cheques se depositaban entre ayer y los primeros días de diciembre.

De esta forma, el plantel se encuentra a la espera de que la Comisión Directiva cumpla su palabra. Asimismo, hoy se espera que Futbolistas Argetinos Agremiados se haga presente en Abasto para tomar cartas en el asunto. Mientras tanto, la postura por parte del primer equipo es clara: huelga sin entrenamiento.

Por su parte, desde el Club sostienen que la demora en la misma fue por cuestiones bancarias, lo que dejaría a un tercio del plantel al día, y deudas de un mes y dos respectivamente con el resto de los jugadores de mayor escala salarial. Siguiendo esta línea, a los futbolistas de menor contrato se les debe septiembre. En tanto, hay otros grupos a los cuales además, también se les adeuda parte de agosto. Mientras que algunos no reciben sus honorarios desde julio. Todavía no corre la deuda de octubre ya que por convenio, el mes vence a partir del 20.

Esta situación preocupa a propios y ajenos, teniendo en cuenta la cercanía al partido del lunes por la tarde ante Platense en Vicente López, donde con una victoria y resultados que jueguen a su favor, podría conseguir un lugar en la próxima instancia del Torneo Clausura.

Lo cierto, es que hoy el plantel se reencontrará en las inmediaciones de Abasto, donde el regreso a las prácticas dependerá del acuerde al que lleguen tras la aparición de agremiados.

LE PUEDE INTERESAR

Úbeda evalúa cuidar a Giménez ante Tigre

LE PUEDE INTERESAR

El Muñeco patearía el tablero y apostaría por los históricos ante Vélez

A su vez, otros de los problemas económicos que aquejan los trabajadores de la Institución albiazul, en las diferentes sedes que posee. Por su parte, a ellos también se les debe el sueldo de septiembre, a quienes en teoría ayer iban a recibir el dinero, pero aún no fue depositado.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Allanaron el domicilio de Cristian Tarragona

La Reserva del Lobo conoce a su rival en los cuartos de final

El rival del Lobo busca DT: ¿y la dupla?

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos

Locura por Johnny Depp, que hoy llega a La Plata: “La gente me mantiene vivo”

Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos

VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Elegir un colegio privado, las opciones de Jardín y Primaria en La Plata: cuotas y costos "extras"
+ Leidas

Avanzan en el Concejo el Presupuesto y la Fiscal municipal

Tensión por una fiesta de colegios en un salón

VIDEO. Martín Yeza, entre la reconstrucción del PRO y la alianza con Milei

Falleció Rubén “Chuby” Leguizamón

El robo motorizado está de moda entre dos plazas platenses

La violencia baja a la Primaria: chicos y padres golpearon a docentes

EE UU-Argentina: acuerdo de comercio e inversiones

La relación con AFA, el gran tema a resolver
Últimas noticias de Deportes

La relación con AFA, el gran tema a resolver

Úbeda evalúa cuidar a Giménez ante Tigre

El Muñeco patearía el tablero y apostaría por los históricos ante Vélez

Se despide del 2025: la Selección juega con Angola
La Ciudad
Otra vez sube el agua: como otros servicios le gana a la inflación
La violencia baja a la Primaria: chicos y padres golpearon a docentes
Constructores salen a rechazar la suspensión de trámites de obras
“El Mató” suma su rock con sello platense a los festejos por el aniversario
Tensión por una fiesta de colegios en un salón
Política y Economía
EE UU-Argentina: acuerdo de comercio e inversiones
Se entregó De Vido, lo detuvieron y quedó preso en la cárcel de Ezeiza
La CGT quiere reunirse con Santilli por la reforma laboral
VIDEO. Martín Yeza, entre la reconstrucción del PRO y la alianza con Milei
Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural
Policiales
El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra
Le martillan la ventanilla en un semáforo y le roban
VIDEO. Makintach se adelantó a la posible sanción y “pegó un fuerte portazo”
Millonario golpe a una quinta avícola en El Peligro
Una captura por un crimen no apagó los reclamos
Espectáculos
César “Banana” Pueyrredón: el Dios del amor
“Modigliani”, de Johnny Depp Pánico y locura en Montparnasse
Daniel Hendler: “No puedo evitar ver la comedia que está siempre por debajo”
Se terminó la espera: Oasis vuelve a rugir en el Monumental
Héroe presenta su homenaje lírico pop al mundo del cine

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla