Gimnasia sin paz: siguen los problemas por falta de pagos al plantel

Ni dos victorias consecutivas, ni la salvación, ni la posibilidad de ingresar a los playoff del Torneo Clausura alcanzan en Gimnasia para que reine la paz y tranquilidad. Los altercados se deben a la falta de pagos en el plantel del primer equipo, y la decisión de sus integrantes de implementar una medida de fuerza, que consta de concurrir a los espacios de trabajo, pero realizar prácticas. Por su parte, hoy esperan definiciones con respecto a la deuda.

En este sentido, ayer los futbolistas del Lobo se reencontraron en el predio de Abasto, pero al no haber recibido el pago del dinero que la Institución les debe tomaron la decisión de levantar la práctica y realizar trabajos livianos. La causa fue que los jugadores esperaban cobrar todo el dinero, cosa que no sucedió. Aunque según lo pactado entre las partes, los cheques se depositaban entre ayer y los primeros días de diciembre.

De esta forma, el plantel se encuentra a la espera de que la Comisión Directiva cumpla su palabra. Asimismo, hoy se espera que Futbolistas Argetinos Agremiados se haga presente en Abasto para tomar cartas en el asunto. Mientras tanto, la postura por parte del primer equipo es clara: huelga sin entrenamiento.

Por su parte, desde el Club sostienen que la demora en la misma fue por cuestiones bancarias, lo que dejaría a un tercio del plantel al día, y deudas de un mes y dos respectivamente con el resto de los jugadores de mayor escala salarial. Siguiendo esta línea, a los futbolistas de menor contrato se les debe septiembre. En tanto, hay otros grupos a los cuales además, también se les adeuda parte de agosto. Mientras que algunos no reciben sus honorarios desde julio. Todavía no corre la deuda de octubre ya que por convenio, el mes vence a partir del 20.

Esta situación preocupa a propios y ajenos, teniendo en cuenta la cercanía al partido del lunes por la tarde ante Platense en Vicente López, donde con una victoria y resultados que jueguen a su favor, podría conseguir un lugar en la próxima instancia del Torneo Clausura.

Lo cierto, es que hoy el plantel se reencontrará en las inmediaciones de Abasto, donde el regreso a las prácticas dependerá del acuerde al que lleguen tras la aparición de agremiados.

A su vez, otros de los problemas económicos que aquejan los trabajadores de la Institución albiazul, en las diferentes sedes que posee. Por su parte, a ellos también se les debe el sueldo de septiembre, a quienes en teoría ayer iban a recibir el dinero, pero aún no fue depositado.