Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos

14 de Noviembre de 2025 | 02:32 Edición impresa

■ HOY

Música

El canto florece.- A las 21 en La Salamanca, 5 entre 61 y 62, se presentan Cecilia Zabala, Silvia Gómez y Vilma Wagner en un encuentro de voces, raíces y memoria.

Troveros.- A las 21 en el Centro Cultural Lo de Angelita, Calle de la Paz 327, Ensenada, se presentan Alejandro Duarte y Juan Pablo Boccia interpretando temas de Silvio Rodríguez, Serrat, Drexler, Fandermole, Fito Paez, Victor Heredia, etc.

Alma Gemela.- A las 21 en Doble T, 34 entre 27 y 28, musical rock.

Chic@s de Oro VII.- A las 20 en Casa Unclan, 5 entre 63 y 64, se presentan Japón y Señoras Bien.

De mil amores.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

Bon Jovi por Valentinos.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9.

La Bomba de Tiempo.- A las 20 en Comunidad Ferroviaria, 3 y 526.

Onda Sabanera.- A las 21.30 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, banda argentina de cumbia colombiana.

Gustavo Giordano.- A las 21 en La Nonna, 3 y 47, festeja sus 48 años en el escenario con su espectáculo humorístico musical “Es preferible reír y cantar”, con la actuación en vivo del Grupo Creacion, el ventrílocuo “Pitu y Gardelito”, Oscar Bravo y Lara Ferreyra.

Tarea Fina.- A las 21 en el Teatro Opera, 58 entre 10 y 11.

Dúo Camareando.- A las 19.30 en la Sociedad Médica, 50 (número 274 entre 2 y 3) se presentan Luis Galfetti, en saxo y clarinete, y Patricio Lew en piano. Interpretará obras de Francois Rasse, Marc Eychenne, Carlos Guastavino, Sebastian Tozzola y Astor Piazzola.

Graciela Vieguer.- A las 21 en 71 entre 17 y 18, versos cantados.

Cine

Escribo en tu nombre.- A las 17.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Miguel Zeballos.

Una casita chiquita con un balcón al sol.- A las 18 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Sandra Gugliotta.

Sweetie.- A las 20 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Jane Campion.

La Plata filma cortometrajes.- A las 20 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, apertura del Fesaalp. Entrada gratuita.

Conferencias

La lengua española en el marco de las culturas digitales.- A las 17 en el Centro de Bioquímicos, 44 entre 4 y 5, charla a cargo del poeta Rafael Felipe Oteriño, presidente

de la Academia argentina de Letras. Acceso libre y gratuito.

Teatro

El director, desafío impro.- A las 21 en Dynamo Teatro, 17 y 68.

Las brujas de Oz.- A las 21 en Sala 420, 42 entre 6 y 7.

Güemes, el infernal.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37.

Silvina Connor y Martín Paglia.- A las 21 en 43 entre 7 y 8, stand up de parejas.

Bailó toda la noche, tomó agua fría y se murió.- A las 20.30 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Alejandra, una Perforación a Cielo Abierto.- A las 21 en 10 entre 46 y 47, a cargo del politólogo y artista Martín Rechimuzzi.

Humorísimas.- A las 22 en diagonal 73 entre 119 y 120.

La pirámide.- A las 21 en El Obrero, 13 y 71, a cargo del 3er Año del Ciclo Escuela de Teatro de La Plata.

Flores negras, me querés, me querés.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, con Leticia Ramos, Adriana Matar y Graciela Ponsa. Dirección de Silvana Pierres.

Sociedad Platense de Stand Up.- A las 21.30 en Tres Empanadas, 43 y 22, con Julian Dorati y Checho Falco. Entrada libre, show a la gorra.

Universo Brisko.- A las 21 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, magia close up, predicciones y mentalismo.

Madres.- A las 21 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, de Juan Colacino.

Cartas salvajes.- A las 20 en El Escape, 44 entre 23 y 24, de Juan Palma con dirección de Esteban Claudio.

Exposiciones

Plateada.- Desde hoy al domingo, de 14 a 20, se celebrará en el Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, la Feria de Arte Contemporáneo bonaerense: tres días de promoción del campo artístico y venta de obra. La entrada es libre y gratuita.

■ MAÑANA

Música

Piazzola Electrónico x Nico Sorín.- A las 18 en la Catedral, 14 entre 51 y 53, en el marco del 143° aniversario de La Plata.

Lucas Somoza y Javier Mas.- A las 20 en la Sala Piazzolla del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, se presentarán el barítono y el pianista para interpretar canciones de cámara de Schubert, Wolf y Schumann. Entrada gratuita con reserva online.

Circuito Coral Platense.- A las 19.15 en la Sala Mumart del Pasaje Dardo Rocha, 5 entre 6 y 7, se presentan el Coro Municipal de Personas Mayores y Cantemus. Entrada libre y gratuita.

Travestidas en la Ópera.- A las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal 4 entre 462 y 464, muestra en línea de tiempo los roles masculinos que encarnan las mujeres en distintas óperas desde el barroco en adelante. Con la actuación de las cantantes Roxana Deviggiano, Juliana Alem, Ana Giorgieri y Alessia Bugnano Korn. Narradora Juliana Latour, pianista Luz Suárez Pepe, dirección escénica Alejandra Bignasco. Idea y dirección Gabriela Cipriani Zec.

Peces Raros.- A las 22 en el Hipódromo, 44 y 115.

Águila Amarilla.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9, homenaje a Spinetta.

Panter Giuliano.- A las 21 en el Teatro Favaloro, 67 entre 116 y 117.

Carmen Sánchez Viamonte.- A las 20 en la Comunidad Ferroviaria, 3 y 526. Abre Recreo uruguayo.

Malón.- A las 20 en 58 entre 10 y 11.

Encías sangrantes.- A las 24 en 58 entre 10 y 11.

Ensamble Domingueros + Segundo Tiempo Sexteto.- A las 21 en Sala 420, 42 entre 6 y 7.

Ricardo Parisi .- A las 21 en 71 entre 17 y 18, melódicos y bailables.

Zoe y Bruno.- A las 21 en 71 entre 17 y 18, acústicos nacionales e internacionales.

Danza

Acuario.- A las 20 en Telón negro, 13 entre 32 y 33, obra de acrobacia aérea y danza.

Cine

Escribo en tu nombre.- A las 17.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Miguel Zeballos.

Rancho Merlo Blues.- A las 19 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de César González en el marco del Fesaalp. Entrada gratuita.

Un cabo suelto.- A las 21 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Daniel Hendler en el marco del Fesaalp. Entrada gratuita.

Teatro

La leona, el amor de una madre nunca se rompe.- A las 20 en la Sala Iris Scaccheri del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, unipersonal de Gastón Marioni con actuación de Josefina Cañón. Entrada gratuita con reserva online.

Suavecita.- A las 21 en 10 entre 46 y 47, con Camila Peralta.

Sobreviviré.- A las 21 en El Escape, 44 entre 23 y 24, de Hugo Marcos, con dirección de Miguel Seimandi.

Mañana o acerca de cómo Pozo Hondo llegó a su fin.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Humorísimas.- A las 22 en 51 entre 18 y 19, con Jonatan Sapag, Nico Prada y Gaia.

Juan Alejandro, Sombras de una verdad.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19.

Cuerdas sueltas.- A las 21 en El Fondo, 10 entre 63 y 64, ciclo de obras de formato breve con dirección de Alejandra Fiori.

El vuelo de las brujas.- A las 19 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Adriana Sosa.

Cuánto vale una heladera.- A las 21 en La Lechuza, 10 y 58, de Claudia Piñeiro con dirección de Pablo Gayoso.

Narices negras.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, con dirección de Marce Curci y Ceci Rossini, a cargo del grupo teatral Almas.

Alicia (o como narrar el olvido).- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, dramaturgia y dirección de Gastón Figueiredo Cabanas. Única función.

Trika Fopte.- A las 21 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Carlos Ayala.

Máster Aráoz.- A las 21 La Nonna, 47 esquina 3, con Daniel Aráoz.

La niña, el archivo y el paréntesis.- A las 20 en el Salón del Consejo de la Presidencia de la UNLP, 7 entre 47 y 48, performance a cargo de Andrea Suárez Corica con dirección de Charo Farías.

Lobo, pieza perdida.- A las 21 en Área Chica, Boulevard 83 y 119, con dirección de Federico Aimetta y Melina Peresson.

Infantil

Noche de circo.- A las 21 en el Museo de Física, 49 y 115.

Eventos

Museos a la Luz de la Luna.- De 19 a 24, con entrada libre y gratuita.

Aniversario de Colibrí.- Desde las 19 en Diagonal 77 entre 5 y 6, habrá talleres, danzas folclóricas de colectividades, con música de Doña Flora, Latidos del Monte, Se va el camello y Denis y Las Perlas.

Exposiciones

Muestras en el Macla.- A las 19 en el Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano, 50 entre 6 y 7, se inauguran las obras “Desborde gráfico”, de Horacio Beccaria y “Sitro”, de Antonio Sitro. Entrada: Libre y gratuita.

■ DOMINGO

Ópera

En línea.- A las 19.30 en el Colegio Misericordia, 4 entre 43 y 44, espectáculo lírico-escénico que incluye la puesta en escena de“The Telephone” de Gian Carlo Menotti y el estreno de una obra original de Pedro Ocampo, bajo la dirección musical de Santiago De La Fuente Morra y escénica de Nora Oyola. A cargo de La Compañía Itinerante.

Música

Peña Provinciana.- A las 15 en el Centro Cultural y Polideportivo Papa Francisco, Ruta 11 y 44, Berisso, se presentan grupos de danzas, El Mula Rios, Susana Mugetti, Morena Morel y su conjunto con Salvador Barrios, Marisa Melian, Amarante Almeida y Dúo Benitez Ojeda y Latidos del Monte.

César “Banana” Pueyrredón.- A las 20 en 43 entre 7 y 8.

Misa Criolla.- A las 18 en la Catedral, 14 y 53.

Coro Tous Ensamble.- A las 20 en la Parroquia Nuestra Señora de Luján, 60 entre 27 y 28. Entrada libre y gratuita.

Emanuel Barcelone y Constanza Finochi.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13, se presentan el saxofonista y la pianista. Interpretarán Celine Mandarine de A. Crepin, EstC. Koechlin, Tableaux de Provence de P. Maurice, Vals Vanite y Saxophobia de R. Wiedoeft y Tango-Estudios n° 1 y 3 de A. Piazzolla. Entrada libre y gratuita.

Cine

Escribo en tu nombre.- A las 17.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Miguel Zeballos.

Una casita chiquita con un balcón al sol.- A las 18 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Sandra Gugliotta.

Algo viejo, algo nuevo, algo prestado.- A las 20 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Hernán Rosselli.

Esperando a Godoy.- A las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Cristian Sánchez, Rodrigo González y Sergio Navarro, en el marco del Fesaalp. Entrada gratuita.

Palace de Mónaco.- A las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Gabriela Gagliardo y Alejandro Stábile en el marco del Fesaalp. Entrada gratuita.

El atardecer de los grillos.- A las 19 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Gonzalo Almeida en el marco del Fesaalp. Entrada gratuita.

Los inocentes.- A las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Germán Tejada en el marco del Fesaalp. Entrada gratuita.

Había una vez un mago.- A las 20 en el Teatro de la UNLP, 10 entre 54 y 55, de María Salomé Jury y Oscar Frenkel en el marco del Fesaalp. Entrada gratuita.

Un solo latido, un documental sobre Luisa Córica.- A las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Pedro Benito en el marco del Fesaalp. Entrada gratuita.

Hijo mayor.- A las 21 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Cecilia Kang en el marco del Fesaalp. Entrada gratuita.

Teatro

Modo Off-icina.- A las 20.30 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, de Malena Becerra por el grupo teatral Generaciones. Dirección: Gonzalo Gómes Safar.

Bajo terapia.- A las 21 en El Escape, 44 entre 23 y 24, de Matias del Federico y Daniel Veronese con dirección de Daniel Mariano Mondino.

Luces en el espejo.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, unipersonal escrito e interpretado por Rodrigo Mauregui y dirigido por Santiago Ríos.

La leona, el amor de una madre nunca se rompe.- A las 19 en la Sala Iris Scaccheri del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, unipersonal de Gastón Marioni con actuación de Josefina Cañón. Entrada gratuita con reserva online.

Un enemigo del pueblo.- A las 19 en El Altillo del Sur, de Ibsen con dirección de César Palumbo.

Vacaman.- A las 19.30 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Diego De Miguel.

Soltar para ser feliz.- A las 19 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, con Mario Massaccesi y Patricia Daleiro, a beneficio de Justicia Restaurativa Argentina.

Voy a perder la cabeza por tu amor.- A las 20 en Dynamo Teatro, 17 y 68.

Bi-Polar.- A las 20 en La Mercería, 1 entre 36 y 37.

La huella, el musical.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Gabriel Cartañá Íntimo.- A las 19 en La Nonna, 47 esquina 3.

Sueño de una noche de verano.- A las 21 en Telón Negro, 13 entre 32 y 33.

Infantil

Pim Pau.- A las 17 en 10 entre 46 y 47.

Payaso manotas.- A las 17.30 en Plaza Azcuénaga, 19 y 44. A la gorra.

Eventos

Back to fun.- De 16 a 20 en el Espacio Medusa, 11 y 55, en el marco del 40° aniversario de “Volver al Futuro”, homenaje al cine d elos 80. El evento propone un viaje directo a la nostalgia: banda en vivo con hits del cine ochentoso, realidad virtual, arcades, feria temática, cosplayers, charlas, trivias y shows que recrean la magia de una década irrepetible.

Exposiciones

Rodrigo Abd, Kaloian Santos y Eva Cabrera.- Desde las 12 en la Estación Provincial, 17 y 71, muestra de fotografía y documentalismo en el marco de la Semana de la Fotografía.