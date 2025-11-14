Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Hoy pedí gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

La Ciudad |Otro episodio extremo en un establecimiento educativo de la ciudad

La violencia baja a la Primaria: chicos y padres golpearon a docentes

En la Escuela Nº 80 de Barrio Savoia de City Bell, alumnos de sexto grado se pelearon. Al intervenir, fueron heridas las maestras. Luego, agredieron a la directora. Intervino la Policía y se suspendieron las clases

La violencia baja a la Primaria: chicos y padres golpearon a docentes

con presencia policial, hubo reunión entre padres y directivos / el dia

14 de Noviembre de 2025 | 02:35
Edición impresa

Otra vez la violencia dio un golpe de nocaut a la convivencia en las escuelas de la Ciudad. Esta vez fue en la Primaria N° 80, situada en 7 bis entre 474 y 475, en pleno Barrio Savoia de City Bell. Y, como si fuera un dato más de una problemática que parece no encontrar todavía un freno, los protagonistas fueron chicos de sexto grado -que no superan los 11 años- y sus propios padres, que acudieron a la escuela ante un conflicto entre dos varones y una nena.

Fue a casi dos semanas del incidente en el Normal 2, donde un estudiante agredió a otro y en el revuelo una preceptora fue lastimada, intervino la Provincia y el agresor fue expulsado. Ante el grado de violencia, estudiantes y docentes realizaron una sentada en reclamo por seguridad.

Esta vez, nuevamente hubo una pelea de chicos dentro del edificio escolar y el saldo fue docentes heridos y padres y madres implicados.

El incidente ocurrió el martes. Según relató un miembro de la comunidad educativa a EL DIA, en el segundo recreo matutino, dos alumnos y una alumna se enfrentaron a golpes. Personal auxiliar y docentes intentaron separarlos pero “era imposible apartarlos por el grado de violencia que tenían. Auxiliares y maestros trataron de que se calmaran pero terminaron ligando golpes”, contó uno de ellos a este diario.

Y acá, lo llamativo: las autoridades de la institución llamaron a los padres y madres para que retiren a los niños. Pero, según describió una fuente de la comunidad educativa, los estudiantes -aún enojados- y sus padres “arremetieron contra las autoridades, increpando a la directora”, señaló y agregó: “Los atacaron a trompadas, a patadas, incluso los agarraron de los pelos. A la directora le dieron una patada en la pierna y la hicieron sangrar. Impactaron justo en una várice”.

Tras lo ocurrido, la directiva debió recibir asistencia médica en una guardia de salud. Además, tres maestras recibieron cobertura ART.

LE PUEDE INTERESAR

Constructores salen a rechazar la suspensión de trámites de obras

LE PUEDE INTERESAR

“El Mató” suma su rock con sello platense a los festejos por el aniversario

¿Y las clases? Ayer se suspendieron y para hoy se anunció la vuelta. No obstante, ayer, con presencia de un móvil policial, se realizó una reunión entre directivos y padres y madres para dar explicaciones sobre la suspensión de clases.

Según relató la fuente de la comunidad educativa, “hace dos semanas hubo un hecho parecido entre alumnos” y “a pesar de lo que pasó, la inspectora quiere que los docentes trabajen igual”. Finalmente, cerró: “Desde hace un tiempo algunos padres vienen sacando a los chicos de acá por la violencia que hay”.

Desborde

A diferencia de los últimos casos de violencia dentro de las escuelas platenses -que implicó estudiantes secundarios, docentes y familias-, el incidente de la institución de City Bell tuvo como protagonistas a niños.

El dato no sorprende entre especialistas en la actividad escolar. María Zysman, Licenciada en Psicopedagogía, explicó a EL DIA: “Los chicos desde muy chiquitos están presentando situaciones de desborde. Los docentes hacen mucho para contenerlas”, dijo. No obstante, analizó luego que “las escuelas no saben cómo hacer para que esto no suceda”.

Falta la noción de semejante. El otro puede ser vapuleado, golpeado. No se tiene noción de los derechos del otro y de qué trato merece”

Luján Rulli Licenciada en Psicopedagogía, miembro de un Equipo de Orientación Escolar de la Ciudad

 

En este sentido, Ernesto Radice, Doctor en Psicología Social y sociólogo miembro de la Asociación Sociólogos de la República Argentina, dijo a este diario: “La violencia siempre existió, pasa que hoy se cierran esos canales donde la gente puede evacuarla” y detalló: “Evacuar significa tratar. Y se trata a través de salud mental, de tarapia sana, de hacer un deporte, de tener mediaciones culturales. Todas las actividades que al ser humano reconfortan, promueven que la violencia se diluya”.

Asimismo, agregó: “Hay una ausencia estatal que no brinda alternativas. La malla que protege a la sociedad, está cada vez más permeable y el agujero es cada vez más grande”.

En sintonía, Luján Rulli, licenciada en psicopedagogía y miembro de un Equipo de Orientación Escolar local, opinó que “por un lado, está la violencia y por otro, la falta de recursos y de herramientas institucionales”.

Además, “la cuestión de la autoridad, de la asimetría entre adultos y niños y lo que implica un cargo jerárquico, está roto”, cerró.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

con presencia policial, hubo reunión entre padres y directivos / el dia

Luján Rulli Licenciada en Psicopedagogía, miembro de un Equipo de Orientación Escolar de la Ciudad

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos

Locura por Johnny Depp, que hoy llega a La Plata: “La gente me mantiene vivo”

Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos

VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Elegir un colegio privado, las opciones de Jardín y Primaria en La Plata: cuotas y costos "extras"
+ Leidas

Avanzan en el Concejo el Presupuesto y la Fiscal municipal

Tensión por una fiesta de colegios en un salón

VIDEO. Martín Yeza, entre la reconstrucción del PRO y la alianza con Milei

Falleció Rubén “Chuby” Leguizamón

El robo motorizado está de moda entre dos plazas platenses

La violencia baja a la Primaria: chicos y padres golpearon a docentes

EE UU-Argentina: acuerdo de comercio e inversiones

La relación con AFA, el gran tema a resolver
Últimas noticias de La Ciudad

Otra vez sube el agua: como otros servicios le gana a la inflación

Constructores salen a rechazar la suspensión de trámites de obras

“El Mató” suma su rock con sello platense a los festejos por el aniversario

Tensión por una fiesta de colegios en un salón
Información General
Pionero en el país: Zárate nombró funcionaria a una Inteligencia Artificial
Más de un millón de argentinos viven con diabetes y no lo saben
Los números de la suerte del viernes 14 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Un juez Federal de La Plata derivó a la justicia bonaerense una denuncia contra el IOMA
Día Nacional del Director Técnico de Fútbol: por qué se celebra y los grandes que pasaron por La Plata
Espectáculos
César “Banana” Pueyrredón: el Dios del amor
“Modigliani”, de Johnny Depp Pánico y locura en Montparnasse
Daniel Hendler: “No puedo evitar ver la comedia que está siempre por debajo”
Se terminó la espera: Oasis vuelve a rugir en el Monumental
Héroe presenta su homenaje lírico pop al mundo del cine
Policiales
El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra
Le martillan la ventanilla en un semáforo y le roban
VIDEO. Makintach se adelantó a la posible sanción y “pegó un fuerte portazo”
Millonario golpe a una quinta avícola en El Peligro
Una captura por un crimen no apagó los reclamos
Deportes
La relación con AFA, el gran tema a resolver
Gimnasia sin paz: siguen los problemas por falta de pagos al plantel
Úbeda evalúa cuidar a Giménez ante Tigre
El Muñeco patearía el tablero y apostaría por los históricos ante Vélez
Se despide del 2025: la Selección juega con Angola

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla