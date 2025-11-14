La violencia baja a la Primaria: chicos y padres golpearon a docentes

Otra vez la violencia dio un golpe de nocaut a la convivencia en las escuelas de la Ciudad. Esta vez fue en la Primaria N° 80, situada en 7 bis entre 474 y 475, en pleno Barrio Savoia de City Bell. Y, como si fuera un dato más de una problemática que parece no encontrar todavía un freno, los protagonistas fueron chicos de sexto grado -que no superan los 11 años- y sus propios padres, que acudieron a la escuela ante un conflicto entre dos varones y una nena.

Fue a casi dos semanas del incidente en el Normal 2, donde un estudiante agredió a otro y en el revuelo una preceptora fue lastimada, intervino la Provincia y el agresor fue expulsado. Ante el grado de violencia, estudiantes y docentes realizaron una sentada en reclamo por seguridad.

Esta vez, nuevamente hubo una pelea de chicos dentro del edificio escolar y el saldo fue docentes heridos y padres y madres implicados.

El incidente ocurrió el martes. Según relató un miembro de la comunidad educativa a EL DIA, en el segundo recreo matutino, dos alumnos y una alumna se enfrentaron a golpes. Personal auxiliar y docentes intentaron separarlos pero “era imposible apartarlos por el grado de violencia que tenían. Auxiliares y maestros trataron de que se calmaran pero terminaron ligando golpes”, contó uno de ellos a este diario.

Y acá, lo llamativo: las autoridades de la institución llamaron a los padres y madres para que retiren a los niños. Pero, según describió una fuente de la comunidad educativa, los estudiantes -aún enojados- y sus padres “arremetieron contra las autoridades, increpando a la directora”, señaló y agregó: “Los atacaron a trompadas, a patadas, incluso los agarraron de los pelos. A la directora le dieron una patada en la pierna y la hicieron sangrar. Impactaron justo en una várice”.

Tras lo ocurrido, la directiva debió recibir asistencia médica en una guardia de salud. Además, tres maestras recibieron cobertura ART.

¿Y las clases? Ayer se suspendieron y para hoy se anunció la vuelta. No obstante, ayer, con presencia de un móvil policial, se realizó una reunión entre directivos y padres y madres para dar explicaciones sobre la suspensión de clases.

Según relató la fuente de la comunidad educativa, “hace dos semanas hubo un hecho parecido entre alumnos” y “a pesar de lo que pasó, la inspectora quiere que los docentes trabajen igual”. Finalmente, cerró: “Desde hace un tiempo algunos padres vienen sacando a los chicos de acá por la violencia que hay”.

Desborde

A diferencia de los últimos casos de violencia dentro de las escuelas platenses -que implicó estudiantes secundarios, docentes y familias-, el incidente de la institución de City Bell tuvo como protagonistas a niños.

El dato no sorprende entre especialistas en la actividad escolar. María Zysman, Licenciada en Psicopedagogía, explicó a EL DIA: “Los chicos desde muy chiquitos están presentando situaciones de desborde. Los docentes hacen mucho para contenerlas”, dijo. No obstante, analizó luego que “las escuelas no saben cómo hacer para que esto no suceda”.

“Falta la noción de semejante. El otro puede ser vapuleado, golpeado. No se tiene noción de los derechos del otro y de qué trato merece”

Luján Rulli Licenciada en Psicopedagogía, miembro de un Equipo de Orientación Escolar de la Ciudad

En este sentido, Ernesto Radice, Doctor en Psicología Social y sociólogo miembro de la Asociación Sociólogos de la República Argentina, dijo a este diario: “La violencia siempre existió, pasa que hoy se cierran esos canales donde la gente puede evacuarla” y detalló: “Evacuar significa tratar. Y se trata a través de salud mental, de tarapia sana, de hacer un deporte, de tener mediaciones culturales. Todas las actividades que al ser humano reconfortan, promueven que la violencia se diluya”.

Asimismo, agregó: “Hay una ausencia estatal que no brinda alternativas. La malla que protege a la sociedad, está cada vez más permeable y el agujero es cada vez más grande”.

En sintonía, Luján Rulli, licenciada en psicopedagogía y miembro de un Equipo de Orientación Escolar local, opinó que “por un lado, está la violencia y por otro, la falta de recursos y de herramientas institucionales”.

Además, “la cuestión de la autoridad, de la asimetría entre adultos y niños y lo que implica un cargo jerárquico, está roto”, cerró.