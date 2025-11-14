Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía

El acuerdo comercial alcanzado entre Estados Unidos y la Argentina, anunciado por la Casa Blanca y replicado luego por el presidente Javier Milei, reafirman la "alianza estratégica" entre ambas naciones y anuncian un "Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca".

Según se indicó, el acuerdo se fundamenta en "valores democráticos compartidos y una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos". El objetivo es "impulsar el crecimiento a largo plazo, expandir las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación".

En ese sentido, desde Washington destacaron que el pacto se basa en las "acciones que Argentina ya ha tomado para modernizar su régimen de comercio e inversión y fomentar condiciones recíprocas" e incluye una serie de puntos que son centrales en el nuevo entendimiento bilateral:

- Aranceles

Habrá una apertura de parte de la Argentina para el acceso preferencial a exportaciones de Estados Unidos, como medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnología, dispositivos médicos, vehículos y productos agrícolas", señala el comunicado.

Por parte de Estados Unidos se eliminarán aranceles sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico.

Se establecerán mejoras en las condiciones recíprocas de acceso bilateral al mercado de carne vacuna.

En materia de Seguridad Nacional, Estados Unidos podrá considerar positivamente el acuerdo al tomar acciones comerciales bajo la Sección 232.

- Eliminación de Barreras No Arancelarias

Se dejará de exigir formalidades consulares a exportaciones estadounidenses, se avanzará en la eliminación gradual de la tasa de estadística para bienes de Estados Unidos y el desmantelamiento de licencias de importación que restringían el acceso al mercado.

- Estándares y Normas

Se aceptarán bienes que cumplan con estándares estadounidenses o internacionales sin requisitos adicionales de evaluación de conformidad y el reconocimiento de estándares federales de seguridad y emisiones para vehículos fabricados en Estados Unidos.

Se permitirán certificados de la FDA y autorizaciones previas para dispositivos médicos y productos farmacéuticos.

- Acceso al Mercado Agrícola

Era uno de los puntos que concentraba mayor atención. Argentina abre el mercado al ganado vivo proveniente de Estados Unidos y fijó el plazo de un año para hacer lo mismo con las aves de corral estadounidenses.

No habrá restricción de acceso a productos que usan ciertos términos de quesos y carnes y se implementará una simplificación de registros para carne bovina, porcina y lácteos de Estados Unidos.

- Comercio Digital

Facilitación del comercio digital reconociendo a Estados Unidos como jurisdicción adecuada para transferencia transfronteriza de datos.

- Propiedad Intelectual

Mejora en la aplicación contra productos falsificados y pirateados, incluido el entorno on line, algo también muy requerido por Washington.

- Alineamiento Estratégico y Seguridad Económica

Es un llamado a cooperar para combatir políticas y prácticas no comerciales de otros países a través de la identificación de herramientas para alinear controles de exportación, seguridad de inversiones y evasión de impuestos.

- Consideración y oportunidades comerciales

Cooperación para facilitar inversión y comercio de minerales críticos

- Empresas Estatales y Subsidios

Compromiso a abordar acciones distorsivas de empresas estatales y "subsidios industriales" que impacten la relación comercial entre ambos países.

- Laboral y Medio Ambiente

Prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso y refuerzo de aplicación de leyes laborales, aplicación de medidas contra tala ilegal y la instrumentación del acuerdo de la OMC sobre subsidios a la pesca.

El comunicado concluye que ambos países "trabajarán rápidamente para finalizar el texto del Acuerdo para su firma" y llevarán a cabo sus respectivos trámites internos antes de su entrada en funcionamiento.

Respecto de los beneficios que podría obtener la Argentina de este acuerdo, resta conocer los detalles del tratado, pero en principio podría representar un aumento en las exportaciones de productos estratégicos, como el acero.

También hay expectativas de mayores ventas al exterior de carne, al tiempo que desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei Estados Unidos se convirtió en el segundo destino de las exportaciones argentinas de bienes, detrás de Brasil.

En lo que respecta a la exportación de servicios argentinos al mundo, el 28% tiene como destino Estados Unidos, en tanto que este entendimiento debería promover un mayor volumen de inversiones directas de empresas. En ese sentido, las firmas de origen estadounidenses ocupan el primer lugar, con 31.800 millones de dólares, lo que significa un 17% del total.