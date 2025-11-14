De mal en peor y crece la bronca: prometieron mudar la fiesta de egresados de La Plata y la cancelaron dos horas antes
De mal en peor y crece la bronca: prometieron mudar la fiesta de egresados de La Plata y la cancelaron dos horas antes
Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía
El plantel de Gimnasia levantó la huelga y entrena: reunión con Cowen, pero no fue Agremiados
Los estudiantes de secundaria coparon la madrugada platense con festejos, batucadas y pirotecnia: los rituales que se vienen
El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra
Tragedia en City Bell: un hombre murió tras descompensarse mientras andaba en bicicleta
La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?
VIDEO. Operativo, corte y caos de tránsito en Camino Centenario: retiran la carne del camión volcado
Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda
¡Descuentos que se festejan! En Nini, este finde comprá mejor que nunca
Concluye el paro docente y los nodocentes anunciaron otra huelga
La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata
VIDEO.- La FIFA nominó dos goles argentinos al célebre Premio Puskas: ¡revivilos y cantalos!
El infierno de Cris Morena: que se sabe de su denuncia a un hombre por acoso, los detalles y la decisión de la Justicia
Mario Pergolini redobló la apuesta: confirmó a la China Suárez y quiere también a Mauro Icardi
Importante cadena de supermercados busca reforzar su plantel: empleos que ofrecen y salarios
Viernes caluroso y con máxima de 29º en La Plata: cómo sigue el tiempo
Súper Cartonazo por $10.000.000, sale o sale: los números de este viernes 14 de noviembre
Buena noticia para los jubilados de Anses en diciembre, con impacto en el aguinaldo
Hoy se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA
Banco Nación relanza una línea de créditos para autos 0km y usados: todos los detalles
Estados Unidos anunció la "Operación Lanza del Sur" en el Caribe en su ofensiva contra los narcos
Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas
Se entregó De Vido, lo detuvieron y quedó preso en la cárcel de Ezeiza
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Eliminación de aranceles, el ingreso de carne, medicamentos y autos, algunos de los aspectos más importantes
Escuchar esta nota
El acuerdo comercial alcanzado entre Estados Unidos y la Argentina, anunciado por la Casa Blanca y replicado luego por el presidente Javier Milei, reafirman la "alianza estratégica" entre ambas naciones y anuncian un "Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca".
Según se indicó, el acuerdo se fundamenta en "valores democráticos compartidos y una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos". El objetivo es "impulsar el crecimiento a largo plazo, expandir las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación".
En ese sentido, desde Washington destacaron que el pacto se basa en las "acciones que Argentina ya ha tomado para modernizar su régimen de comercio e inversión y fomentar condiciones recíprocas" e incluye una serie de puntos que son centrales en el nuevo entendimiento bilateral:
- Aranceles
Habrá una apertura de parte de la Argentina para el acceso preferencial a exportaciones de Estados Unidos, como medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnología, dispositivos médicos, vehículos y productos agrícolas", señala el comunicado.
Por parte de Estados Unidos se eliminarán aranceles sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico.
LE PUEDE INTERESAR
EE UU y Argentina llegaron a un acuerdo histórico de comercio e inversiones: los detalles
LE PUEDE INTERESAR
Se entregó De Vido, lo detuvieron y quedó preso en la cárcel de Ezeiza
Se establecerán mejoras en las condiciones recíprocas de acceso bilateral al mercado de carne vacuna.
En materia de Seguridad Nacional, Estados Unidos podrá considerar positivamente el acuerdo al tomar acciones comerciales bajo la Sección 232.
- Eliminación de Barreras No Arancelarias
Se dejará de exigir formalidades consulares a exportaciones estadounidenses, se avanzará en la eliminación gradual de la tasa de estadística para bienes de Estados Unidos y el desmantelamiento de licencias de importación que restringían el acceso al mercado.
- Estándares y Normas
Se aceptarán bienes que cumplan con estándares estadounidenses o internacionales sin requisitos adicionales de evaluación de conformidad y el reconocimiento de estándares federales de seguridad y emisiones para vehículos fabricados en Estados Unidos.
Se permitirán certificados de la FDA y autorizaciones previas para dispositivos médicos y productos farmacéuticos.
- Acceso al Mercado Agrícola
Era uno de los puntos que concentraba mayor atención. Argentina abre el mercado al ganado vivo proveniente de Estados Unidos y fijó el plazo de un año para hacer lo mismo con las aves de corral estadounidenses.
No habrá restricción de acceso a productos que usan ciertos términos de quesos y carnes y se implementará una simplificación de registros para carne bovina, porcina y lácteos de Estados Unidos.
- Comercio Digital
Facilitación del comercio digital reconociendo a Estados Unidos como jurisdicción adecuada para transferencia transfronteriza de datos.
- Propiedad Intelectual
Mejora en la aplicación contra productos falsificados y pirateados, incluido el entorno on line, algo también muy requerido por Washington.
- Alineamiento Estratégico y Seguridad Económica
Es un llamado a cooperar para combatir políticas y prácticas no comerciales de otros países a través de la identificación de herramientas para alinear controles de exportación, seguridad de inversiones y evasión de impuestos.
- Consideración y oportunidades comerciales
Cooperación para facilitar inversión y comercio de minerales críticos
- Empresas Estatales y Subsidios
Compromiso a abordar acciones distorsivas de empresas estatales y "subsidios industriales" que impacten la relación comercial entre ambos países.
- Laboral y Medio Ambiente
Prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso y refuerzo de aplicación de leyes laborales, aplicación de medidas contra tala ilegal y la instrumentación del acuerdo de la OMC sobre subsidios a la pesca.
El comunicado concluye que ambos países "trabajarán rápidamente para finalizar el texto del Acuerdo para su firma" y llevarán a cabo sus respectivos trámites internos antes de su entrada en funcionamiento.
Respecto de los beneficios que podría obtener la Argentina de este acuerdo, resta conocer los detalles del tratado, pero en principio podría representar un aumento en las exportaciones de productos estratégicos, como el acero.
También hay expectativas de mayores ventas al exterior de carne, al tiempo que desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei Estados Unidos se convirtió en el segundo destino de las exportaciones argentinas de bienes, detrás de Brasil.
En lo que respecta a la exportación de servicios argentinos al mundo, el 28% tiene como destino Estados Unidos, en tanto que este entendimiento debería promover un mayor volumen de inversiones directas de empresas. En ese sentido, las firmas de origen estadounidenses ocupan el primer lugar, con 31.800 millones de dólares, lo que significa un 17% del total.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí