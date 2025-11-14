Tensión por una fiesta de colegios en un salón

Estudiantes y padres de varios colegios de la Ciudad denunciaron que tras pagar por el alquiler de un salón donde planeaban un festejo vinculado con la promoción del nivel secundario, se les informó que la fiesta no se podría hacer porque el lugar no tiene la habilitación en regla. La situación, que fue denunciada ante ese diario, generó un duro cruce entre los representantes de esas comunidades y quien se presentó como propietaria del comercio situado en 122 y 58, conocido como “El Límite”.

La fiesta fue suspendida por los dueños del local, por desperfectos eléctricos según comunicaron a los padres 24 horas antes de la celebración.

La novedad descolocó y generó furia en diez escuelas asociadas en la fiesta de “pre promoción”, una modalidad que propone celebrar a los cursos que egresarán en 2026. Todo estaba listo para la diversión. Tanto, que habían juntado y pagado por un contrato firmado en mayo, que exigía 12 millones de pesos. Según explicaron los padres al diario, en el contrato figuraba el vencimiento de la habilitación del local en agosto. No imaginaron, que no lo iba tener una nueva en estos días. Contaron que también hay acuerdos firmados con otros colegios hasta fin de año.

Ante una consulta de este diario, desde la municipalidad de Berisso se confirmó que el local está inhabilitado y tiene en trámite, por ese motivo, una causa en el Juzgado de Faltas Nº 2.

Antenoche, padres y estudiantes reclamaron en el lugar en dónde se definía que iban a hacer con la fiesta. La salida fue pasarla a otro local de la misma firma. La idea no conformaba. “El salón que nos ofrecen cuesta 800 mil pesos y nosotros pagamos 12 millones”, indicó una portavoz del grupo. Al final, anoche se hacía la fiesta, pero en el grupo prometieron seguir con el reclamo, ahora ante la Justicia.