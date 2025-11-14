El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Una de las entradas al Parque Pereyra Iraola por Belgrano y 403 / web

Una joven de 25 años vivió una pesadilla. La peor de todas. Una de esas historias que seguramente marcará su vida para siempre. Sucedió en las últimas horas y ahora lanzó una cacería policial, por cielo y tierra, con apoyo de varios investigadores judiciales.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario de fuentes seguras, la chica salió de su trabajo en el centro de City Bell y, cuando estaba por arrancar su vehículo, apareció un delincuente armado.

Al principio la joven pensó que quería quitarle el coche y le pidió que se corriera para poder bajar del habitáculo. El ladrón había abierto la puerta del lado del conductor obturando su salida. Pero los planes eran otros.

En todo este relato no se brindarán datos personales ni referencias que permitan inferir de quién estamos hablando.

Según los voceros consultados, el agresor le exigió que se quedara en el rodado para poder salir de la Ciudad.

Estaba nervioso, preocupado, miraba para todos lados. Y no quería circular por el Centenario.

La joven, cuando todo llegó a su fin, brindó a las autoridades un detalle del dramático episodio.

En este sentido, se supo que el delincuente fue quien siempre quedó al volante con su víctima en estado de shock.

Si bien en algunos tramos del recorrido pensó en escapar, entre el arma y las advertencias la mantuvieron a raya.

Cuando finalmente llegaron a tomar el Camino General Belgrano, la chica le pidió que la dejara bajar, que se llevara el auto, pero el autor del ataque no aceptó.

En ese instante, pareció estar en la disyuntiva sobre si tomar hacia Arturo Seguí o el Parque Pereyra Iraola, destino este último que fue el escogido.

El ingreso al predio se hizo desde camino Belgrano y la calle 403 y ahí, de acuerdo a los informantes, le hizo apagar su celular para evitar un rastreo por el sistema GPS.

Una vez que estacionó el automóvil, luego de un trayecto de unos 30 minutos, le hizo reclinar el asiento y él también lo reclinó.

Ahí, siempre en base a los dichos de la joven, empezó una charla y la confesión de que no pensaba matarla, que la iba a dejar en el arco de Villa Elisa o en algún punto cercano.

Demás está decir que el nivel de nerviosismo se encontraba en un punto crítico, más cuando el delincuente mencionó que lo iban a pasar a buscar para sacarlo presuntamente del país.

Aclaró la chica que siempre le pidió que no lo mirara, aunque le abrió su corazón o ensayó una fábula.

Una persona con acceso a la causa refirió lo que le dijo, palabra más palabra menos: “Soy huérfano, pobre, robo porque no tengo para comer. Llegué a estudiar maestro de mayor de obra, tecnicatura en higiene y algo más de seguridad”.

El pesquisa también refirió a un interrogatorio para conocer detalles de la vida de quien tenía a su lado. “Le preguntó por los padres, a que se dedicaban, pero hizo mayor hincapié en el padre y a toda costa quería saber qué auto tenía y cuánto estaba dispuesto a pagar por su rescate”.

En la charla no faltó nada. Gustos musicales y hasta películas. La joven -comentó- que siempre le prestó interés para que estuviera en calma, aunque lo peor estaba por llegar.

“De la nada le empezó a decirle que era linda, que le gustaba mucho, porque veía en ella una mujer de verdad. Que su novio tenía suerte de tenerla, que quería que fuera cómplice de él, que se vaya con él para escapar juntos, que le veía un perfil potencial. Y hasta que pensaba en darle el 30 por ciento de lo que recaudara”, mencionó un pesquisa.

Lamentablemente, después de toda la conversación, le pidió que se quedara en ropa interior y que no lo contradiga, porque no se iba a poder ir.

En medio de algunos comentarios más sobre su vida, incluso en prisión, la situación comenzó a virar hacia un extremo límite.

Describió una fuente que la obligó a recostarse sobre sus piernas y que empezó con tocamientos y nalgadas.

Si bien la joven usó el argumento de que necesitaba hacer pis para que la dejara bajar y, hasta intentó salir corriendo, rápidamente le dio alcance y la llevó hacia el auto, donde la sometió sin uso de preservativo.

Cuando la chica le rogó que por favor desistiera de su actitud, le pidió perdón, le dijo que había cometido un error, que estaba arrepentido.

Por eso volvió a encender el coche para dejar a la víctima en una parada de colectivos del Centenario y emprender la fuga con dirección desconocida.

La chica entonces paró un colectivo de la línea 129 (Misión Buenos Aires), donde le brindaron ayuda entre el chofer y varios pasajeros.

Una vez que tomó contacto con su novio y la familia, pasó por el hospital de Gonnet para el tratamiento de rigor y formalizó la denuncia por la cual ahora analizan las cámaras de seguridad de todo el amplio trayecto en busca de pistas del depredador sexual.