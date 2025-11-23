“Manoteó” un celular y huyó, pero no llegó muy lejos

Un hecho de inseguridad sin violencia, pero revelador de la dinámica delictiva que persiste en la ciudad, terminó con un adolescente aprehendido tras el hurto de un celular en una carnicería.

El episodio ocurrió en las últimas horas y quedó registrado por las cámaras del comercio, lo que permitió identificar rápidamente al autor. En base a lo revelado por fuentes policiales, todo comenzó cuando un empleado de la carnicería “El Tata”, ubicada en Diagonal 73 y 65, denunció ante personal motorizado de la fuerza que un joven había ingresado al local y, aprovechando un momento de distracción, le había sustraído un celular que estaba sobre el mostrador. El movimiento fue rápido y casi imperceptible, pero quedó grabado de manera nítida en el sistema de seguridad del comercio. El trabajador mostró el video a los agentes y entregó una copia.

Minutos después, mientras recorrían la zona, los efectivos divisaron en Diagonal 79 y 59 a un menor cuyas características coincidían con las del joven registrado en la filmación. Tras identificarlo, constataron que se trataba de un menor de 16 años.

El adolescente fue aprehendido y trasladado a la comisaría Novena, donde se dio intervención a la Fiscalía del Joven N° 1. Desde allí se dispuso que el menor fuera notificado por el delito de hurto y que se localizara a sus progenitores.

El hecho, si bien no implicó violencia ni representó un riesgo grave para terceros, vuelve a poner en foco la reiteración de robos cometidos por menores en comercios de barrio. Voceros confiaron que el aprehendido ya cuenta con varios ingresos a la comisaría por robos desde el mes de marzo.