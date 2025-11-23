La captaron a través de un supuesto trámite de salud y la estafaron

La ingeniería del poder libertario: alianzas, rupturas y presión territorial para construir una nueva mayoría
Qué hay en juego en medio de la puja entre Kicillof y La Cámpora
Alertan por el robo de miles de bicicletas por año en La Plata y el AMBA
Perros “enfermeros” en el hospital: el cariño también ayuda a curar
Padeció bullying, a los 15 se instaló en La Plata y sueña con representar a Argentina en Dubái
Noviembre vuelve a acelerar y la inflación quedaría arriba del 2%
Nación y provincias: el escenario para la discusión de reformas
El empleo formal cayó 2,8% y se perdieron más de 276 mil puestos en la era Milei
Monotributo: advierten por fallas y reclaman una reforma profunda
La Provincia busca inversión y progresividad fiscal para enfrentar el ajuste nacional
Quemó la tobillera: Bolsonaro y su plan de escape berreta que no prosperó
Terror en el oeste platense: la encañonaron con su bebé en el auto
Aceptar un viaje, una ruleta rusa: un remisero internado tras un robo
VIDEO. Pagaron para tener la plaza, pero llevan casi una década de promesas
Ocurrencias: La Plata, única ciudad que puso a sus dos equipos en la recta final
Tras una rueda reducida, las dudas se profundizan y el riesgo país salta
Fuerte pedido para que la Legislatura bonaerense apruebe el financiamiento
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Las estafas virtuales no se detienen. Cada semana aparece una nueva modalidad, un nuevo ardid y una nueva víctima que cae en manos de delincuentes que operan a distancia pero con una precisión quirúrgica. Esta vez, la damnificada fue una vecina de Ringuelet, que perdió casi un millón de pesos luego de recibir un mensaje que simulaba ser una comunicación oficial de IOMA.
En base a la denuncia radicada, el hecho ocurrió entre las 14 y las 15.40 del último viernes, cuando la damnificada, una mujer de 64 años que vive en la zona de 520 entre 6 y 6 bis, recibió un mensaje de WhatsApp desde un número desconocido. El texto llegaba acompañado del logo de IOMA Digital y ofrecía un supuesto trámite para acceder a medicamentos gratuitos. Nada, a simple vista, hacía pensar que se trataba de un engaño cuidadosamente armado.
La víctima respondió de manera habitual, creyendo que se trataba de una comunicación legítima de la obra social. Segundos después, la llamaron. Del otro lado de la línea, una voz se presentó como personal administrativo y comenzó a pedir datos sobre la medicación que la mujer tomaba. Luego le indicaron descargar una aplicación y le ordenaron ingresar a su cuenta DNI para verificar un número de trámite.
Una vez dentro de la app bancaria, el supuesto operador le dijo que, como no aparecía ninguna notificación, debía dirigirse al sector de transferencias. Allí, le dictaron un alias. Según el estafador, el monto a ingresar no era una transferencia real, sino un “código de token” necesario para validar el trámite.
Desorientada por las explicaciones técnicas y confiando en la supuesta legitimidad del llamado, la mujer siguió las indicaciones. Minutos después se dio cuenta que fue una estafa.
El caso no es aislado y se suma a una larga lista de estafas que vienen repitiéndose en la región bajo el mismo mecanismo: mensajes que simulan ser organismos de salud, promesas de beneficios, llamados inmediatos y maniobras que terminan con usuarios transfiriendo sumas millonarias.
LE PUEDE INTERESAR
Otro ataque motochorro atemoriza a los vecinos
LE PUEDE INTERESAR
Explican por qué la mujer que mutiló los genitales a su amante fue liberada
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí