La captaron a través de un supuesto trámite de salud y la estafaron

Las estafas virtuales no se detienen. Cada semana aparece una nueva modalidad, un nuevo ardid y una nueva víctima que cae en manos de delincuentes que operan a distancia pero con una precisión quirúrgica. Esta vez, la damnificada fue una vecina de Ringuelet, que perdió casi un millón de pesos luego de recibir un mensaje que simulaba ser una comunicación oficial de IOMA.

En base a la denuncia radicada, el hecho ocurrió entre las 14 y las 15.40 del último viernes, cuando la damnificada, una mujer de 64 años que vive en la zona de 520 entre 6 y 6 bis, recibió un mensaje de WhatsApp desde un número desconocido. El texto llegaba acompañado del logo de IOMA Digital y ofrecía un supuesto trámite para acceder a medicamentos gratuitos. Nada, a simple vista, hacía pensar que se trataba de un engaño cuidadosamente armado.

La víctima respondió de manera habitual, creyendo que se trataba de una comunicación legítima de la obra social. Segundos después, la llamaron. Del otro lado de la línea, una voz se presentó como personal administrativo y comenzó a pedir datos sobre la medicación que la mujer tomaba. Luego le indicaron descargar una aplicación y le ordenaron ingresar a su cuenta DNI para verificar un número de trámite.

Una vez dentro de la app bancaria, el supuesto operador le dijo que, como no aparecía ninguna notificación, debía dirigirse al sector de transferencias. Allí, le dictaron un alias. Según el estafador, el monto a ingresar no era una transferencia real, sino un “código de token” necesario para validar el trámite.

Desorientada por las explicaciones técnicas y confiando en la supuesta legitimidad del llamado, la mujer siguió las indicaciones. Minutos después se dio cuenta que fue una estafa.

El caso no es aislado y se suma a una larga lista de estafas que vienen repitiéndose en la región bajo el mismo mecanismo: mensajes que simulan ser organismos de salud, promesas de beneficios, llamados inmediatos y maniobras que terminan con usuarios transfiriendo sumas millonarias.