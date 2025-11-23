La ingeniería del poder libertario: alianzas, rupturas y presión territorial para construir una nueva mayoría
Qué hay en juego en medio de la puja entre Kicillof y La Cámpora
Alertan por el robo de miles de bicicletas por año en La Plata y el AMBA
Perros “enfermeros” en el hospital: el cariño también ayuda a curar
Padeció bullying, a los 15 se instaló en La Plata y sueña con representar a Argentina en Dubái
Noviembre vuelve a acelerar y la inflación quedaría arriba del 2%
Nación y provincias: el escenario para la discusión de reformas
El empleo formal cayó 2,8% y se perdieron más de 276 mil puestos en la era Milei
Monotributo: advierten por fallas y reclaman una reforma profunda
La Provincia busca inversión y progresividad fiscal para enfrentar el ajuste nacional
Quemó la tobillera: Bolsonaro y su plan de escape berreta que no prosperó
Terror en el oeste platense: la encañonaron con su bebé en el auto
Aceptar un viaje, una ruleta rusa: un remisero internado tras un robo
VIDEO. Pagaron para tener la plaza, pero llevan casi una década de promesas
Ocurrencias: La Plata, única ciudad que puso a sus dos equipos en la recta final
Tras una rueda reducida, las dudas se profundizan y el riesgo país salta
Fuerte pedido para que la Legislatura bonaerense apruebe el financiamiento
Con nada más que determinación, músculo y una mandíbula de hierro, un luchador egipcio extremadamente popular se preparó para enfrentar un extraordinario desafío semanas atrás: arrastrar por el agua un barco de 700 toneladas con una cuerda sostenida solo por sus dientes. “Hoy he venido a romper el récord mundial”, afirmó Ashraf Mahrous en una entrevista en Hurghada, el balneario del mar Rojo de Egipto, después del desafío. No fue una tarea fácil, pero Ashraf Mahrous, también conocido por su apodo Kabonga, ya ha deslumbrado antes con su asombrosa fuerza. A principios de este año, arrastró un tren. También ha arrastrado sin ayuda una locomotora y, hace cuatro años, un camión. Su popularidad ha aumentado con cada logro: los niños corren tras él en las calles, donde es conocido simplemente como “hombre fuerte”. Con el arrastre del barco, Mahrous, un nativo de 44 años de la ciudad portuaria de Ismalia, espera obtener otro reconocimiento del Guinness World Records. La escena se preparó en la costa de Hurghada. Mahrous primero arrastró un barco de 700 toneladas, y para afirmar su desafío, arrastró dos barcos que pesaban aproximadamente 1.150 toneladas en conjunto. “Los arrastré a ambos, gracias a Dios, para demostrar a mis amigos y al mundo entero que Dios me bendijo siendo el hombre más fuerte del mundo”, expresó. Diji que el anterior récord mundial Guinness era un barco de 614 toneladas y fue establecido en 2018. En preparación para la hazaña, el hombre siguió una dieta rica en proteínas y hierro.
