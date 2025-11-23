Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | La crisis del match: las apps de citas ya no son el sitio más fácil para encontrar pareja

El Mundo |Una Leica que perteneció al papa Francisco rompió todos los récords

La cámara “más santa” se subastó por una fortuna

La cámara “más santa” se subastó por una fortuna

La cámara de Francisco que fue vendida por una fortuna / web

23 de Noviembre de 2025 | 03:16
Edición impresa

Una reliquia tecnológica con sello papal hizo estallar una casa de subastas en Viena. La exclusiva cámara Leica M-A que la firma alemana le había regalado al Papa Francisco en 2024 se remató por una cifra que dejó boquiabiertos incluso a los coleccionistas más curtidos: 6,5 millones de euros, cerca de 7,5 millones de dólares. Y, fiel a su estilo, el fallecido pontífice había solicitado que todo ese dinero fuera destinado a obras de caridad.

No se trataba de cualquier cámara: esta pieza única lucía un cuerpo blanco en alusión a la vestimenta papal, detalles dorados, negros y blancos, y varios grabados especiales, entre ellos el lema de Francisco, Miserando atque eligendo (“Lo miró con misericordia y lo eligió”) y el escudo del Vaticano. Un verdadero objeto de culto.

La puja, organizada por Leitz Photographica Auction, empezó en apenas 30.000 euros, pero ese número quedó viejo en cuestión de minutos. La cámara ya había alcanzado los 150.000 euros en la prepuja online —más del doble de su valuación— y cuando empezó el remate presencial, la cosa se descontroló: casi diez minutos de batalla telefónica entre dos compradores anónimos que se peleaban, euro a euro, por quedarse con la joya. El martillazo final fue celebrado con un aplauso cerrado.

La Leica venía acompañada por otro objeto de deseo: un objetivo Noctilux-M 50mm f/1.2, una pieza legendaria que también exhibía un número de serie imposible de ignorar: el 5.000.000, reservado por la marca solo para personalidades de altísimo perfil. Un guiño de colección que terminó de encender la fiebre entre los postores.

El paquete completo parecía salido de una vitrina de museo: acabado en cromo plateado, cubierta blanca especial, base y tapa del flash grabadas con símbolos vaticanos, detalles en dorado y una inscripción en números romanos que deja todo claro: MMXXIV, el año en que Francisco recibió el regalo. Incluso incluía un estuche de presentación diseñado exclusivamente para este equipo.

Una pieza “santa”, única y ahora millonaria, que pasará a manos de un coleccionista desconocido, pero con un destino final muy claro: hacer el bien, como lo pidió el Papa.

LE PUEDE INTERESAR

Sin acuerdo en el tema de los combustibles fósiles

LE PUEDE INTERESAR

Mandíbula de hierro

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

El gobierno provincial apuesta todo al endeudamiento

Más pizza y menos bife de chorizo

Fuerte pedido para que la Legislatura bonaerense apruebe el financiamiento

Noviembre vuelve a acelerar y la inflación quedaría arriba del 2%

Estudiantes, a todo o nada ante el “campeón”

Padeció bullying, a los 15 se instaló en La Plata y sueña con representar a Argentina en Dubái

Tras una rueda reducida, las dudas se profundizan y el riesgo país salta

Perros “enfermeros” en el hospital: el cariño también ayuda a curar
Últimas noticias de El Mundo

Quemó la tobillera: Bolsonaro y su plan de escape berreta que no prosperó

Sin acuerdo en el tema de los combustibles fósiles

Mandíbula de hierro

Un árbol “milagroso” es venerado en Bolivia
Información General
Ocurrencias: La Plata, única ciudad que puso a sus dos equipos en la recta final
Los números de la suerte del domingo 23 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad
Con una supercomputadora, la NASA pronosticó cuánto falta para el fin del mundo
Lanzan distintos planes para canjear celulares: marcas, descuentos y todo lo que hay que saber
Policiales
Terror en el oeste platense: la encañonaron con su bebé en el auto
Aceptar un viaje, una ruleta rusa: un remisero internado tras un robo
Amordazan y atan a una jubilada mientras dormía
Horas clave para saber quién mató a la psiquiatra
Corrió para salvarse y escuchó una detonación
Deportes
Estudiantes, a todo o nada ante el “campeón”
Destino Santa Fe: el Lobo viaja con su mochila llena de sueños
Por los Cuartos: Boca quiere aprovechar su momento ganador
Argentinos dio una clase de fútbol y avanzó
VIDEO. Lanús campeón: nuevo éxito, ahora en la Copa Sudamericana

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla