Explican por qué la mujer que mutiló los genitales a su amante fue liberada

La historia judicial de Brenda Micaela Barattini, la arquitecta cordobesa condenada por mutilar los genitales de su amante en 2017, sumó esta semana un capítulo inesperado: recuperó la libertad de manera anticipada, pese a tener una pena vigente de 13 años de prisión que, en principio, debía extenderse hasta 2030. El beneficio, otorgado por el juez de Ejecución Penal Facundo Moyano Centeno, generó sorpresa y repercusiones inmediatas. Sin embargo, desde la fiscalía aclararon que la decisión se ajusta estrictamente a los parámetros que establece la ley.

Barattini obtuvo la libertad condicional tras una audiencia oral realizada días atrás. El fiscal Martín Berger explicó públicamente los motivos que habilitaron la resolución. Según detalló, la mujer cumplió los requisitos que la normativa prevé para los internos que atraviesan su primera condena: haber transitado dos tercios de la pena, demostrar buena conducta y acreditar actividades laborales o educativas dentro del establecimiento penitenciario.

“El régimen de ejecución penal contempla que, cumplido ese tiempo y ciertos parámetros, el condenado puede solicitar el beneficio. No es una decisión discrecional, sino un derecho previsto por la ley”, remarcó Berger. La legislación a la que aludió el fiscal es la Ley 24.660, que regula el régimen de progresividad, los tiempos de detención y la posibilidad de acceder a reducciones vinculadas a la educación o el trabajo durante el encierro.

En ese sentido, Barattini acumuló durante su estadía en prisión una serie de antecedentes que resultaron determinantes. El caso que la llevó a prisión continúa siendo uno de los episodios más impactantes de los últimos años en Córdoba.

El 25 de noviembre de 2017, Barattini atacó a su amante y le seccionó gran parte de los genitales con una tijera de podar. El hombre sobrevivió por la rápida intervención de una vecina que lo auxilió mientras se desangraba. Durante el juicio, la fiscalía calificó el hecho como intento de homicidio.