Doble intento de robo y vidrios "reventados" en un local céntrico de La Plata

Un local gastronómico del microcentro de La Plata sufrió dos intentos de robo en menos de una semana, una situación que reavivó la preocupación entre los comerciantes de la zona, quienes advierten que el área se convierte en “tierra de nadie” durante la madrugada.

El establecimiento afectado es “Costumbres Argentinas”, ubicado en la esquina de 9 y 47, donde un grupo de delincuentes volvió a atacar la fachada en horas de la noche. Aunque no lograron ingresar, provocaron serios daños en la vidriera y en la estructura del frente.

Según detallaron los dueños del negocio, el hecho más reciente ocurrió en la madrugada del sábado 22 de noviembre y quedó registrado por las cámaras de seguridad. En las imágenes se ve a al menos tres sujetos intentando forzar la entrada a golpes y manipulando los marcos de la puerta. Pese a la claridad de las grabaciones, los implicados aún no fueron identificados ni detenidos.

La reiteración de estos ataques encendió el malestar en el sector comercial del microcentro, donde afirman que los hechos de inseguridad nocturnos se multiplican sin respuesta oficial. “Trabajamos con miedo. No sabemos cuándo van a volver y nadie nos da una garantía”, expresó uno de los responsables del local.

Mientras el negocio vuelve a afrontar los gastos de reparación, los damnificados exigen mayor presencia policial, controles nocturnos y avances concretos en la investigación para evitar que la zona siga siendo blanco de ataques reiterados.