Alejandra Monteoliva reemplazará a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad
Alejandra Monteoliva reemplazará a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad
Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad
La Plata y un sábado al ritmo de la Semana de la Música: el mapa completo con más de medio centenar de propuestas gratuitas
Doble intento de robo y vidrios "reventados" en un local céntrico de La Plata
¿Se viene otro paro de colectivos? La UTA reveló cuándo podría interrumpir el servicio
Lanús es el nuevo campeón de la Copa Sudamericana: le ganó en los penales a Atlético Mineiro
La agente desafectada de la Policía redobla la apuesta: nuevos videos hot y desembarco en OnlyFans
Choque y muerte en Ruta 2: la declaración de la ex pareja del fallecido le dio un giro inesperado al caso
Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"
Elecciones en Gimnasia: se habilitó la consulta del padrón y los socios ya pueden ver si están habilitados
Revuelo: un candidato en Gimnasia incluyó a un periodista en su lista "sin consentimiento"
La tripera María Becerra presentó su nuevo álbum con dedicatoria especial para La Plata
"Mi pequeño idiota.." y "te entró la bala": se pudrió entre Feinmann y Daniel Avellaneda por el tema AFA
Fuerte pedido para que la Legislatura bonaerense apruebe el financiamiento
Liberaron a la mujer que le cortó el pene a su amante con una tijera de podar
Chocó a un carpincho en Ruta 2: destrozó el frente del auto, el roedor murió
Pesar por la muerte de Juan Carlos Bolcich, el físico que creó el auto de hidrógeno y estudió en La Plata
¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
VIDEO.- Colapinto a pura muñeca en una pista "enjabonada": se metió en Q2 y largará 15º en el Gran Premio de Las Vegas
Noviembre vuelve a acelerar y la inflación quedaría arriba del 2%
Violento intento de robo en un minimercado de La Plata: hirieron a un empleado
La esquina de los "tortazos" en City Bell: "El asfalto nuevo la convirtió en una pista de TC", reclaman los vecinos
Tragedia en la Ruta 11: murió un Jefe de la Policía Vial en un accidente entre un camión y patrullero
Con una supercomputadora, la NASA pronosticó cuánto falta para el fin del mundo
En El Nene, siguen los escuentos con Modo: las ofertas para este fin de semana
Micros, basura, estacionamiento y más: así funciona La Plata este fin de semana largo
Bolsonaro enviado a la cárcel en Brasil: “Intentó romper su tobillera electrónica para fugarse"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un local gastronómico del microcentro de La Plata sufrió dos intentos de robo en menos de una semana, una situación que reavivó la preocupación entre los comerciantes de la zona, quienes advierten que el área se convierte en “tierra de nadie” durante la madrugada.
El establecimiento afectado es “Costumbres Argentinas”, ubicado en la esquina de 9 y 47, donde un grupo de delincuentes volvió a atacar la fachada en horas de la noche. Aunque no lograron ingresar, provocaron serios daños en la vidriera y en la estructura del frente.
Según detallaron los dueños del negocio, el hecho más reciente ocurrió en la madrugada del sábado 22 de noviembre y quedó registrado por las cámaras de seguridad. En las imágenes se ve a al menos tres sujetos intentando forzar la entrada a golpes y manipulando los marcos de la puerta. Pese a la claridad de las grabaciones, los implicados aún no fueron identificados ni detenidos.
La reiteración de estos ataques encendió el malestar en el sector comercial del microcentro, donde afirman que los hechos de inseguridad nocturnos se multiplican sin respuesta oficial. “Trabajamos con miedo. No sabemos cuándo van a volver y nadie nos da una garantía”, expresó uno de los responsables del local.
Mientras el negocio vuelve a afrontar los gastos de reparación, los damnificados exigen mayor presencia policial, controles nocturnos y avances concretos en la investigación para evitar que la zona siga siendo blanco de ataques reiterados.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí