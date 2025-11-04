Platense llegó al empate en el final

Platense y Sarmiento, dos equipos que pelean por objetivos diferentes, empataron ayer 1-1 en Vicente López por la decimocuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura, en un duelo cargado de tensión por la lucha por la permanencia.

El “Verde” abrió el marcador a los 28 del segundo tiempo con un tanto de Gabriel Díaz, mientras que el “Calamar” alcanzó la igualdad en el cierre, a los 46, gracias a una espectacular chilena de Ronaldo Martínez, que desató la locura en el estadio.

El equipo de Hernán Lamberti, en su estreno como entrenador interino tras la salida de Kily González, intentó imponer condiciones desde el arranque, pero Sarmiento presentó un plan de juego firme y ordenado. Con el punto le permite a Platense mantenerse con vida pese a no asegurar su permanencia, ubicándose en el 25º puesto de la Tabla Anual.

Sarmiento, por su parte, estuvo muy cerca de dar un paso decisivo hacia la salvación y, aún con el empate, se alejó cuatro puntos de Aldosivi y San Martín de San Juan a falta de dos fechas.