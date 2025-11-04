¿Se adelanta la tormenta en La Plata? Rige alerta amarillo y baja la temperatura

VIDEO.- Kicillof presentó el Presupuesto con intendentes y le apuntó a Milei
Las malas condiciones del clima regresan este martes en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.
De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que rige este lunes para zonas de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, San Luis, La Rioja y Mendoza. En algunas regiones, el aviso sube a alerta naranja.
El alerta amarillo implica que estas áreas podrían ser afectadas "por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes" y que "las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas que pueden alcanzar localmente los 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo".
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Según la última actualización del SMN a las 7hs., en La Plata la llegada de la tormenta podría adelantarse esta mañana, extendiéndose en horas de la tarde, en tanto que hacia la noche se esperan chaparrones. En cuanto a la temperatura, la mínima se ubicará en 16 grados y la máxima en 23.
Para mañana, miércoles, se aguarda cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con vientos leves y temperatura mínima de 10 grados y máxima de 20.
Y para el jueves, se espera cielo nublado, vientos leves y temperatura mínima de 8 grados y máxima de 18.
Recomendaciones del SMN por tormentas fuertes
No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
Evitá actividades al aire libre.
No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
Estate atento ante la posible caída de granizo.
Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
