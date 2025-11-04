Santilli no quiere hablar con Kicillof y lo cruzaron

“No adhirió al Pacto de Mayo. Terminó la elección, subió impuestos, no los bajó. No adhirió a las leyes de reiterancia y antimafia, es la puerta giratoria. ¿Va a votar el Código Penal para que haya tolerancia cero con los delincuentes? ¿Va a estar con Argentina o con su micromundo ideológico?”, se preguntó el designado ministro del Interior, Diego Santilli, cuando argumentó por qué no dialogará con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Diego Santilli

Ministro del Interior (designado)

“Seguro que ahora estará hablando (Santilli) con ‘Toto’ Caputo para que devuelvan la plata que nos robó (Javier) Milei

Carlos Bianco

Ministro de Gobierno PBA

“(Santilli) Tiene la responsabilidad de trabajar para solucionar los problemas de las provincias. Más allá de su pertenencia como ciudadano bonaerense y de haber sido candidato por parte de la fuerza opositora, debe estar al tanto que su Gobierno nos robó 12.000 billones de pesos. Seguro que, en este momento, está gestionando que se devuelvan, hablando con (el ministro de Economía) ‘Toto’ Caputo de la plata que nos robó (Javier) Milei”, ironizó, por su parte, el ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Bianco. La puja sigue abierta.