La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero

Los hijos de Yanet Rivero junto a otros familiares y amigos hicieron un reclamo de justicia en UNO / EL DIA

El relato de la pareja de Yanet Rivero (32) no les cierra por ningún lado, al menos lo que trascendió del terrible episodio que terminó con la mujer envuelta en llamas y, en cuestión de pocas horas, desencadenó en su muerte. Por eso decidieron visibilizar un reclamo de justicia en la cancha de Estudiantes, un lugar al que la víctima concurría siempre.

Fue con la colocación de dos enormes banderas, una en la cabecera de 55 y la otra en la de calle 57, con una consigna muy concreta: “Nos falta la Chu. Esclarecimiento ya!”.

También se repartieron panfletos y sus familiares y amigos posaron detrás de un enorme estandarte con los colores albirrojos y un mensaje que decía “siempre en el corazón de la tribuna pincha”.

El encuentro multitudinario ante Boca les pareció la ocasión ideal para motorizar la manifestación, que también tuvo una fuerte repercusión en las redes sociales.

Yanet Rivero

Como se sabe y, este diario viene anunciando en distintas ediciones, el deceso de Rivero se suscitó por algo que sucedió el martes a la madrugada dentro de una vivienda del barrio Villa Progreso de Berisso.

Si bien de manera oficial no se comunicó la existencia de denuncias por cuestiones de violencia de género, se conocieron algunas versiones nacidas en el entorno de la mujer, que parecen abonar esa teoría en alusión al hombre con quien mantenía una relación afectiva.

Esa persona casualmente estaba en la finca en el preciso instante en que estalló el incidente, que derivó en un incendio descontrolado. Ambos terminaron quemados. Pero ella en el 95 por ciento de su superficie corporal, lo que es incompatible con la vida.

Si bien llegaron a trasladarla al hospital Mario Larraín de esa ciudad, horas después se comunicó el peor final, aunque anunciado.

Rivero dejó tres hijos fruto de otra historia afectiva. Una adolescente y dos nenes más chiquitos. Por eso el enorme dolor que causó su partida, máxime en las circunstancias en las que se produjo. Con un gran sufrimiento físico de por medio.

Por el momento, la única versión que se tiene es la que brindó Joel Marcos Matías Salazar (35), un empleado de la patrulla municipal de La Plata, quien, al arribo de los primeros efectivos a la finca de 122 entre 17 y 18, acusó a Rivero de querer prenderlo fuego con nafta después de una discusión.

Según su relato, en medio del ataque, sus prendas de vestir quedaron embebidas con el líquido inflamable y, al provocar el foco ígneo, no tuvo escapatoria.

Salazar también resultó con importantes quemaduras y su estado no deja de ser comprometido (ver aparte).

El tema es que muchos descreen de su aporte testimonial en esos instantes de desesperación absoluta, con el fuego consumiendo la vivienda e, incluso, los dos hijos más chicos de Yanet en esa ardorosa escena.

Se supo que muy cerca de ese domicilio habitan familiares de la mujer, quienes acudieron en su auxilio y pudieron rescatan a los chicos.

Lamentablemente la situación de la mujer ya era irreversible, mientras Salazar pedía a gritos ayuda en la calle.

La causa tramita ante la fiscalía número siete de La Plata, a cargo de Virginia Bravo, que avanza con los peritajes y la toma de declaraciones testimoniales.

La familia de Yanet quiere que la verdad salga a la luz. Tienen enormes dudas de lo ocurrido y necesitan una voz oficial que determine las responsabilidades de tan trágico evento.