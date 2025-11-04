Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este lunes | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón de El Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Policiales |SIGUE EL PROCESO PARA DETERMINAR LAS CAUSALES DE SU MUERTE

La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero

La familia y los amigos de la víctima tienen fuertes sospechas y exigen el esclarecimiento del caso. Por eso decidieron visibilizar su pedido con una manifestación pública en la cancha de Estudiantes. Crece la angustia

La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero

Los hijos de Yanet Rivero junto a otros familiares y amigos hicieron un reclamo de justicia en UNO / EL DIA

4 de Noviembre de 2025 | 03:17
Edición impresa

El relato de la pareja de Yanet Rivero (32) no les cierra por ningún lado, al menos lo que trascendió del terrible episodio que terminó con la mujer envuelta en llamas y, en cuestión de pocas horas, desencadenó en su muerte. Por eso decidieron visibilizar un reclamo de justicia en la cancha de Estudiantes, un lugar al que la víctima concurría siempre.

Fue con la colocación de dos enormes banderas, una en la cabecera de 55 y la otra en la de calle 57, con una consigna muy concreta: “Nos falta la Chu. Esclarecimiento ya!”.

También se repartieron panfletos y sus familiares y amigos posaron detrás de un enorme estandarte con los colores albirrojos y un mensaje que decía “siempre en el corazón de la tribuna pincha”.

El encuentro multitudinario ante Boca les pareció la ocasión ideal para motorizar la manifestación, que también tuvo una fuerte repercusión en las redes sociales.

Yanet Rivero

Como se sabe y, este diario viene anunciando en distintas ediciones, el deceso de Rivero se suscitó por algo que sucedió el martes a la madrugada dentro de una vivienda del barrio Villa Progreso de Berisso.

LE PUEDE INTERESAR

Sería inminente el fallo en Brasil sobre los hijos de Herman Krause

LE PUEDE INTERESAR

El llanto de una madre y otra declaración clave

Si bien de manera oficial no se comunicó la existencia de denuncias por cuestiones de violencia de género, se conocieron algunas versiones nacidas en el entorno de la mujer, que parecen abonar esa teoría en alusión al hombre con quien mantenía una relación afectiva.

Esa persona casualmente estaba en la finca en el preciso instante en que estalló el incidente, que derivó en un incendio descontrolado. Ambos terminaron quemados. Pero ella en el 95 por ciento de su superficie corporal, lo que es incompatible con la vida.

Si bien llegaron a trasladarla al hospital Mario Larraín de esa ciudad, horas después se comunicó el peor final, aunque anunciado.

Rivero dejó tres hijos fruto de otra historia afectiva. Una adolescente y dos nenes más chiquitos. Por eso el enorme dolor que causó su partida, máxime en las circunstancias en las que se produjo. Con un gran sufrimiento físico de por medio.

Por el momento, la única versión que se tiene es la que brindó Joel Marcos Matías Salazar (35), un empleado de la patrulla municipal de La Plata, quien, al arribo de los primeros efectivos a la finca de 122 entre 17 y 18, acusó a Rivero de querer prenderlo fuego con nafta después de una discusión.

Según su relato, en medio del ataque, sus prendas de vestir quedaron embebidas con el líquido inflamable y, al provocar el foco ígneo, no tuvo escapatoria.

Salazar también resultó con importantes quemaduras y su estado no deja de ser comprometido (ver aparte).

El tema es que muchos descreen de su aporte testimonial en esos instantes de desesperación absoluta, con el fuego consumiendo la vivienda e, incluso, los dos hijos más chicos de Yanet en esa ardorosa escena.

Se supo que muy cerca de ese domicilio habitan familiares de la mujer, quienes acudieron en su auxilio y pudieron rescatan a los chicos.

Lamentablemente la situación de la mujer ya era irreversible, mientras Salazar pedía a gritos ayuda en la calle.

La causa tramita ante la fiscalía número siete de La Plata, a cargo de Virginia Bravo, que avanza con los peritajes y la toma de declaraciones testimoniales.

La familia de Yanet quiere que la verdad salga a la luz. Tienen enormes dudas de lo ocurrido y necesitan una voz oficial que determine las responsabilidades de tan trágico evento.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La pareja presenta lesiones en más del 50% del cuerpo
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se agudiza el conflicto por la acería de Berisso: protesta y movilización este lunes en La Plata

Tensión en Ringuelet por el incendio de una casa

Chris Martin vino al país solo para tocar con Tini

"Justicia Divina": estallaron los memes por el triunfo de Gimnasia en el Monumental

Súper Cartonazo de EL DIA: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

“Alquilados por el delito”: más asaltos a conductores de aplicaciones

"Gimnasia le ganó a River y al árbitro": cómo reaccionó el periodismo nacional tras el triunfo Tripero
+ Leidas

¿Qué necesita el Lobo para salvarse sin jugar?

Alarma por “epidemia” de Burnout entre profesionales de la salud

Alerta amarillo por tormentas en la Ciudad

Santilli no quiere hablar con Kicillof y lo cruzaron

“Más que una revancha fue un gran desafío”

Muslera: “No es limpio es todo muy obvio”

Hay multas de tránsito por arriba de $2.000.000

VIDEO. Kicillof presentó el Presupuesto con intendentes y le apuntó a Milei
Últimas noticias de Policiales

Sería inminente el fallo en Brasil sobre los hijos de Herman Krause

El llanto de una madre y otra declaración clave

VIDEO. Por un embiste fatal, un joven inhabilitado para conducir hasta 2099

Preventiva por el doble femicidio en Córdoba
Deportes
“Más que una revancha fue un gran desafío”
El plantel descansó tras el triunfo y recién volverá mañana a los entrenamientos en Estancia Chica
¿Qué necesita el Lobo para salvarse sin jugar?
Dalma Maradona se sumó al festejo tripero
Muslera: “No es limpio es todo muy obvio”
Espectáculos
Interna feroz: los Tinelli o cómo lo que brilla no es oro
Las películas de Luis Ortega, Daniel Hendler y más, protagonistas del 20º Fesaalp
Llega el tren del rock: AC/DC vuelve al país tras 16 años de espera
Noche de tango en el Teatro Argentino con show de Lidia Borda
El nuevo amor de Jennifer Aniston, ¿un chanta?
Información General
Cómo evitar caer en las garras de los estafadores
Para el 2050 podrían duplicarse las muertes por calor en Latinoamérica
“Atrapados en la isla”: los platenses varados en Jamaica
Bariloche: confirman la muerte de un hombre por hantavirus
Los números de la suerte del lunes 3 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
La Ciudad
Un llamado a vacunarse: entre la baja cobertura y la preocupación
El consumo, en caída libre: las familias se endeudan para lo básico
Hay multas de tránsito por arriba de $2.000.000
Universitarios ya evalúan la vía legal por el presupuesto
Alarma por “epidemia” de Burnout entre profesionales de la salud

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla