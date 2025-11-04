Renunció la vice de Lugones en el ministerio de Salud

Sorpresivamente, la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, presentó anoche su renuncia, en medio de los cambios en el Gabinete del presidente Javier Milei. Reportaba al ministro Mario Lugones pero también al exministro del Interior, Guillermo Francos. Su reemplazo viene de la mano del asesor Santiago Caputo, Guido Giana. En su mensaje de despedida le agradeció al presidente, Javier Milei, y al propio Lugones: “Desde el lugar en el que me encuentre, seguiré acompañando y trabajando para contribuir al desarrollo de un sistema de salud moderno, menos burocrático y cercano a las verdaderas necesidades de las personas”.

El día de hoy presenté mi renuncia al Ministro de Salud, Mario Lugones, al cargo de Secretaria de Gestión Administrativa y Viceministra de Salud de la Nación.

Durante muchos años tuve el honor de formar parte de este Ministerio, aportando mi experiencia y conocimiento al servicio… — Cecilia Loccisano (@LoccisanoCeci) November 4, 2025