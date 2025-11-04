Preventiva por el doble femicidio en Córdoba

La Justicia de Córdoba dictó la prisión preventiva para Pablo Laurta por el doble femicidio cometido en perjuicio de su ex mujer, Luna Giardina, y su ex suegra, Mariel Zamudio.

La Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Segundo Turno considera al implicado como presunto autor de los delitos de “homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género” en el caso de Giardina, de 26 años, y “homicidio agravado por alevosía y violencia de género” contra Zamudio, de 54.

Laurta se encuentra detenido en el penal de Cruz del Eje por este caso, al tiempo que se le habían impuesto 120 días de prisión preventiva por el crimen del remisero Matías Sebastián Palacio en la ciudad entrerriana de Concordia.

El hombre había contratado al damnificado para un supuesto viaje a la provincia de Santa Fe, pero en los últimos días se hallaron restos humanos y los investigadores analizaban si pertenecían a la víctima.

En el lugar se concretó el levantamiento de “un cráneo incompleto con restos de pelo, hueso temporal, un maxilar inferior con dentadura completa, dos piezas dentarias, cuatro falanges correspondientes a una mano, huesos incompletos de radio y cubito (falta extremidades de los mismos), restos de mechones de pelo, seis vértebras cervicales, tres fragmentos óseos y una bolsa negra con restos de fluidos cadavéricos”.

Todo lo encontrado fue derivado al Departamento Médico forense de Paraná, indicaron fuentes policiales.

El día de su primer procesamiento, al ser retirado de los tribunales de Concordia, Laurta dijo: “Quería rescatar a mi hijo de una red de trata”. En Córdoba, al ingresar en la Jefatura de Policía, afirmó: “Estoy en paz; mi hijo ahora está seguro”. Y agregó: “Hice lo necesario para rescatar a mi hijo”.