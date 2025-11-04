Se viene la segunda: con gabinete renovado y reformas

VIDEO. Kicillof presentó el Presupuesto con intendentes y le apuntó a Milei
VIDEO. Kicillof presentó el Presupuesto con intendentes y le apuntó a Milei
El presidente pidió unidad para sacar adelante leyes como la del Presupuesto 2026, o las de los cambios laborales y tributarios. Santilli tendrá su lugar en la mesa política
Un efusivo presidente Javier Milei encabezó ayer una reunión junto al nuevo gabinete en el Salón Eva Perón de Casa Rosada, con la presencia de los designados ministro del Interior y jefe de Gabinete, Diego Santilli y Manuel Adorni, respectivamente.
Tras las salida de Guillermo Francos y Lisandro Catalán y las incorporaciones de Adorni como jefe de Gabinete; de Pablo Quirno como canciller y de Diego Santilli al frente del Ministerio del Interior, el mandatario dio inicio al segundo tramo de la gestión.
Según se supo, durante el intercambio que duró poco más de una hora cuarenta, se debatió la agenda legislativa del mes, con especial dedicación en el Presupuesto 2026.
Al término, Adorni aseguró que se trató de “una reunión espectacular” y reveló que el jefe de Estado planteó los principales lineamientos de lo que queda de su gestión. Trascendió que pidió unidad para encarar con “exito” esta etapa. “Las reformas, las modificaciones, los cambios más urgentes como reforma tributaria, modernización laboral, Código Penal, y por supuesto, la Ley de Presupuestos”, detalló en declaraciones radiales.
Tras la reunión, Santilli y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, desfilaron por el primer piso de Casa Rosada rumbo a los despachos que tiene el armador del interior, Eduardo “Lule” Menem.
El primero en llegar fue el flamante ministro coordinador, que lo hizo pasadas las 7.35. En diálogo con la prensa acreditada, Santilli habló de una nueva convocatoria a gobernadores con los peronistas y remarcó su “capacidad de diálogo”.
Se dieron cita alrededor en el Eva Perón junto a los ministros Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa).
También estuvieron presentes las secretarias Karina Milei (general de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica). Además, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el titular de la Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.
El único ausente con aviso fue Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación) con agenda en Madrid, en la que destaca la Conferencia Internacional de Banca 2025 organizado por el Banco Santander sobre “Regulación y crecimiento en Argentina”.
Lo llamativo de esta jornada fue que los fotógrafos presidenciales retrataron a todos los asistentes en el Salón de los Bustos, en la previa al intercambio, a excepción del asesor presidencial, Santiago Caputo, quien eludió las cámaras. Pero estuvo en la imagen grupal.
Santilli, mientras, reforzará su ascenso dentro de la estructura de poder del Gobierno libertario ya que se confirmó que pasará a ocupar en la mesa políitca el lugar que tenía el renunciado jefe de Gabinete Guillermo Francos.
La mesa política de la gestión libertaria se reúne cada martes y es una suerte de “mesa chica” de la que participan los más encumbrados dirigentes del partido violeta. La integran el presidente Milei; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la ministra Patricia Bullrich; el vocero saliente y nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y el asesor Santiago Caputo.
Como parte de su nueva gestión, Santilli se reunió ayer en la Casa Rosada con el armador bonaerense Sebastián Pareja, también diputado nacional electo por LLA.
