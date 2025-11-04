Muslera: “No es limpio es todo muy obvio”

VIDEO. Kicillof presentó el Presupuesto con intendentes y le apuntó a Milei
El experimentado arquero de Estudiantes explotó contra el arbitraje argentino, y dejó en claro su enojo y malestar por “situaciones directas que vienen perjudicando al equipo”
El mundo Estudiantes todavía sigue con el enojo y la tristeza latente por lo sucedido el domingo en el partido ante Boca, en el Estadio UNO, donde una vez más el arbitraje tuvo injerencia en el resultado final. Por su parte, Fernando Muslera salió al cruce y no se guardó nada: realizó una dura crítica al arbitraje argentino, reafirmando que “no es limpio” y que “es todo muy obvio”.
En uno de sus primeros contactos con la prensa, Nando había definido al fútbol nacional como “uno de los más atractivos y competitivos”, aunque tras el encuentro ante el Xeneize se rectificó de sus dichos y fue lapidario en sus declaraciones. “Varias veces me preguntaron qué es el fútbol argentino, y creo que me apuré un poco con la respuesta. Lo dejé pasar un par de partidos y me di cuenta de que estoy viendo situaciones arbitrales directas contra Estudiantes”, sentenció en zona mixta tras la derrota.
Inmediatamente, el experimentado guardameta enumeró los fallos en contra que sufrió el Pincha en los últimos encuentros: “No me quiero olvidar de Barracas, del penal con Belgrano, de un penal a Guido (Carrillo) contra Boca... previo a la expulsión de Neves hubo una falta clara a Tiago Palacios”.
Siguiendo esta misma línea, volvió a tomar como ejemplo el partido ante el Guapo de hace unas semanas, donde expresó su enojo por la impunidad con la que —según él— se toman ciertas decisiones: “¿A qué me refiero con esto? A que no muestren los audios del partido ante Barracas. Eso es lo más claro que pasó. Es una regla, ¿no? Y justo pasa que es el único partido donde no lo hacen”. Además, sumó: “Los criterios tienen que ser los mismos para ambos lados. Supuestamente hay quince cámaras por partido... bueno, que miren las quince”.
“Son situaciones que nos terminan perjudicando. Nos duele que el resultado se defina por errores arbitrales”
Fernando Muslera,
tras el partido ante Boca
El campeón de América agregó: “Son situaciones que nos terminan perjudicando. Todo el trabajo que se hace día a día, y que más allá de los errores individuales los partidos se definan por errores arbitrales, duele mucho y demuestra que no es tan limpio”.
Ante estos hechos, el futbolista también le dio una cuota de responsabilidad a los medios, para que analicen y debatan estos acontecimientos: “Espero que los medios también lo analicen con criterio y humildad, porque es muy fácil hablar cuando gana Boca o River. Que analicen a los árbitros. En el poco tiempo que estoy acá es todo muy obvio. Da bronca, porque se trabaja muchísimo en la semana y que los resultados se decidan por estas cosas duele mucho”.
De esta forma, Fernando Muslera fue uno de los pocos futbolistas que tomó contacto con la prensa y fue contundente en sus declaraciones, dejando entrever una vez más el manejo de las decisiones arbitrales que, según él, vienen perjudicando a Estudiantes, tal como ocurrió hace algunas semanas en el mismo escenario ante Barracas Central, equipo que supo tener como presidente, durante casi 20 años, al actual máximo mandatario de la casa madre del fútbol argentino.
