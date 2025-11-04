Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este lunes | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón de El Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes |TRAS LA DERROTA ANTE BOCA, EL GUARDAMETA SE EXPRESÓ SIN FILTRO

Muslera: “No es limpio es todo muy obvio”

El experimentado arquero de Estudiantes explotó contra el arbitraje argentino, y dejó en claro su enojo y malestar por “situaciones directas que vienen perjudicando al equipo”

Muslera: “No es limpio es todo muy obvio”

Fernando Muslera criticó las decisiones arbitrales tras la derrota / X

4 de Noviembre de 2025 | 01:53
Edición impresa

El mundo Estudiantes todavía sigue con el enojo y la tristeza latente por lo sucedido el domingo en el partido ante Boca, en el Estadio UNO, donde una vez más el arbitraje tuvo injerencia en el resultado final. Por su parte, Fernando Muslera salió al cruce y no se guardó nada: realizó una dura crítica al arbitraje argentino, reafirmando que “no es limpio” y que “es todo muy obvio”.

En uno de sus primeros contactos con la prensa, Nando había definido al fútbol nacional como “uno de los más atractivos y competitivos”, aunque tras el encuentro ante el Xeneize se rectificó de sus dichos y fue lapidario en sus declaraciones. “Varias veces me preguntaron qué es el fútbol argentino, y creo que me apuré un poco con la respuesta. Lo dejé pasar un par de partidos y me di cuenta de que estoy viendo situaciones arbitrales directas contra Estudiantes”, sentenció en zona mixta tras la derrota.

LEA TAMBIÉN

Estudiantes vuelve a las prácticas con una baja

Inmediatamente, el experimentado guardameta enumeró los fallos en contra que sufrió el Pincha en los últimos encuentros: “No me quiero olvidar de Barracas, del penal con Belgrano, de un penal a Guido (Carrillo) contra Boca... previo a la expulsión de Neves hubo una falta clara a Tiago Palacios”.

Siguiendo esta misma línea, volvió a tomar como ejemplo el partido ante el Guapo de hace unas semanas, donde expresó su enojo por la impunidad con la que —según él— se toman ciertas decisiones: “¿A qué me refiero con esto? A que no muestren los audios del partido ante Barracas. Eso es lo más claro que pasó. Es una regla, ¿no? Y justo pasa que es el único partido donde no lo hacen”. Además, sumó: “Los criterios tienen que ser los mismos para ambos lados. Supuestamente hay quince cámaras por partido... bueno, que miren las quince”.

 

“Son situaciones que nos terminan perjudicando. Nos duele que el resultado se defina por errores arbitrales”

Fernando Muslera,
tras el partido ante Boca

 

El campeón de América agregó: “Son situaciones que nos terminan perjudicando. Todo el trabajo que se hace día a día, y que más allá de los errores individuales los partidos se definan por errores arbitrales, duele mucho y demuestra que no es tan limpio”.

Ante estos hechos, el futbolista también le dio una cuota de responsabilidad a los medios, para que analicen y debatan estos acontecimientos: “Espero que los medios también lo analicen con criterio y humildad, porque es muy fácil hablar cuando gana Boca o River. Que analicen a los árbitros. En el poco tiempo que estoy acá es todo muy obvio. Da bronca, porque se trabaja muchísimo en la semana y que los resultados se decidan por estas cosas duele mucho”.

De esta forma, Fernando Muslera fue uno de los pocos futbolistas que tomó contacto con la prensa y fue contundente en sus declaraciones, dejando entrever una vez más el manejo de las decisiones arbitrales que, según él, vienen perjudicando a Estudiantes, tal como ocurrió hace algunas semanas en el mismo escenario ante Barracas Central, equipo que supo tener como presidente, durante casi 20 años, al actual máximo mandatario de la casa madre del fútbol argentino.

LEA TAMBIÉN

El público del Pincha también mostró su descontento
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se agudiza el conflicto por la acería de Berisso: protesta y movilización este lunes en La Plata

Tensión en Ringuelet por el incendio de una casa

Chris Martin vino al país solo para tocar con Tini

"Justicia Divina": estallaron los memes por el triunfo de Gimnasia en el Monumental

Súper Cartonazo de EL DIA: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

“Alquilados por el delito”: más asaltos a conductores de aplicaciones

"Gimnasia le ganó a River y al árbitro": cómo reaccionó el periodismo nacional tras el triunfo Tripero
+ Leidas

¿Qué necesita el Lobo para salvarse sin jugar?

Alarma por “epidemia” de Burnout entre profesionales de la salud

Alerta amarillo por tormentas en la Ciudad

Santilli no quiere hablar con Kicillof y lo cruzaron

“Más que una revancha fue un gran desafío”

Muslera: “No es limpio es todo muy obvio”

Hay multas de tránsito por arriba de $2.000.000

VIDEO. Kicillof presentó el Presupuesto con intendentes y le apuntó a Milei
Últimas noticias de Deportes

“Más que una revancha fue un gran desafío”

El plantel descansó tras el triunfo y recién volverá mañana a los entrenamientos en Estancia Chica

¿Qué necesita el Lobo para salvarse sin jugar?

Dalma Maradona se sumó al festejo tripero
Policiales
La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero
Sería inminente el fallo en Brasil sobre los hijos de Herman Krause
El llanto de una madre y otra declaración clave
VIDEO. Por un embiste fatal, un joven inhabilitado para conducir hasta 2099
Preventiva por el doble femicidio en Córdoba
Espectáculos
Interna feroz: los Tinelli o cómo lo que brilla no es oro
Las películas de Luis Ortega, Daniel Hendler y más, protagonistas del 20º Fesaalp
Llega el tren del rock: AC/DC vuelve al país tras 16 años de espera
Noche de tango en el Teatro Argentino con show de Lidia Borda
El nuevo amor de Jennifer Aniston, ¿un chanta?
La Ciudad
Un llamado a vacunarse: entre la baja cobertura y la preocupación
El consumo, en caída libre: las familias se endeudan para lo básico
Hay multas de tránsito por arriba de $2.000.000
Universitarios ya evalúan la vía legal por el presupuesto
Alarma por “epidemia” de Burnout entre profesionales de la salud
Política y Economía
Se viene la segunda: con gabinete renovado y reformas
El equilibrio presidencial con su nuevo equipo para evitar más internas
El mercado y los cambios en el gabinete, con reacción dispar
El Presupuesto nacional, con una fuerte puja sobre cuándo tratarlo
VIDEO. Kicillof presentó el Presupuesto con intendentes y le apuntó a Milei

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla