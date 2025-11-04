Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Presupuesto nacional, con una fuerte puja sobre cuánto tratarlo

El Presupuesto nacional, con una fuerte puja sobre cuándo tratarlo

4 de Noviembre de 2025 | 02:50
Edición impresa

La reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados tendrá lugar hoy con final abierto, dado que la oposición buscará emitir dictamen mientras el oficialismo tratará de postergar cualquier definición con la meta de debatir esa iniciativa en las sesiones extraordinarias.

La Comisión de Presupuesto está citada para hoy a las 12 para firmar los dictámenes.

El Gobierno quiere prorrogar el debate hasta después del 10 de diciembre porque, con la nueva composición del Congreso, se convertirá en primera minoría y tendrá junto a sus aliados unos 115 diputados, con lo cual solo necesitará sumar 14 legisladores más para aprobar las leyes.

La posición de La Libertad Avanza (LLA) también es avalada por muchos gobernadores, que esperan reunir más tiempo para negociar y lograr que se incluyan sus pedidos de obras públicas, avales del Gobierno nacional para tomar deuda y que se cubra el déficit de las cajas provinciales.

La estrategia de LLA en la reunión de hoy será aguardar si el peronismo, junto a la izquierda y Encuentro Federal, consiguen las 25 firmas para que haya despacho de comisión; si la oposición logra ese objetivo, entonces sí presentará el oficialismo su propia propuesta.

Si los opositores tiene dictamen de mayoría, el desafío oficial será lograr, con la ayuda de los gobernadores, que el proyecto no alcance el quórum y que no pueda debatirse antes del 30 de noviembre.

VIDEO. Kicillof presentó el Presupuesto con intendentes y le apuntó a Milei

El Presupuesto local 2026: más fondos para obras y seguridad

 

