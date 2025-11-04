El plantel descansó tras el triunfo y recién volverá mañana a los entrenamientos en Estancia Chica

Con el enorme desahogo de la gran victoria en el Monumental y con el partido de Vélez aún lejos en el calendario, el cuerpo técnico encabezado por Fernando Zaniratto decidió darle dos días libres al plantel albiazul.

El DT repetirá la formación titular para el compromiso del próximo lunes pero Juan Pintado y Enzo Martínez serán evaluados en la vuelta al trabajo, aunque no parecen ser salidas por lesiones musculares sino por el desgaste propio de la exigencia de semejante partido. Además, quedará pendiente la confirmación de la amarilla a Gastón Suso, quien estaría suspendido por una fecha.

Se vienen las decisiones para la categoría 2005

El próximo sábado se cerrará la actividad del fútbol juvenil de la Liga con el compromiso entre Gimnasia y Colón que marcará la despedida de la categoría 2005.

El fútbol amateur tripero deberá decidir quienes son los futbolistas que se convertiran en porfesionales. Los 2005 sin contrato son Ramiro Vázquez, Alejo Gelsomino, Pedro Galíndez, Thomas Mielniczuk (defensores), Juan Cruz Martínez (volante), Lautaro Napolitano, Brian Croce y Lautaro Millanés (delanteros). Juan Cortazzo y Facundo Di Biasi ya son profesionales.