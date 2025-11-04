Desvío en 1 y 38 por una obra en el paso a nivel

Desde anoche y por dos semanas habrá desvío de tránsito en 1 y 38 por trabajos en el paso a nivel. Desde la Comuna sugirieron caminos alernativos para ingresar y salir de la Ciudad.

La Municipalidad de La Plata informa que desde anoche permanecerá interrumpido el tránsito vehicular en el paso a nivel de avenida 1 y 38, en ambos sentidos, debido al avance de obras.

Durante el período de ejecución —estimado en dos semanas— se recomienda a los conductores que ingresen a la ciudad por la rotonda de acceso a la Autopista Buenos Aires–La Plata continuar por avenida 32 para dirigirse hacia el centro.

Por su parte, quienes circulen en sentido contrario, rumbo a la autopista, podrán hacerlo por avenida 32 o bien por diagonal 80 hasta avenida 122.

Desde la Comuna se solicitó a los automovilistas y peatones transitar con precaución, respetar la señalización y utilizar las vías alternativas para favorecer la seguridad y la fluidez vehicular mientras duren las tareas.

Esa zona de la Ciudad tiene un tránsito intenso en cada jornada y es clave para salir hacia la autopista o ingresar por esta zona al casco urbano.

Meses atrás, la Municipalidad instaló un semáforo en la esquina de 1 y 38, un cruce clave en la zona de Plaza Alsina. El nuevo dispositivo fue habilitado junto a la finalización de las obras de ensanche de diagonal 74, que se desarrollaron en el tramo comprendido entre las avenidas 32 y 38.

Según se explicó, es un proyecto que buscó mejorar la circulación desde y hacia la Autopista La Plata-Buenos Aires.