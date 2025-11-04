Desvío en 1 y 38 por una obra en el paso a nivel

VIDEO. Kicillof presentó el Presupuesto con intendentes y le apuntó a Milei
VIDEO. Kicillof presentó el Presupuesto con intendentes y le apuntó a Milei
El Presupuesto local 2026: más fondos para obras y seguridad
La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero
El consumo, en caída libre: las familias se endeudan para lo básico
Llega el tren del rock: AC/DC vuelve al país tras 16 años de espera
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Peleas y ruidos, los dos flagelos que no dejan dormir a los platenses
El mercado y los cambios en el gabinete, con reacción dispar
El Presupuesto nacional, con una fuerte puja sobre cuándo tratarlo
Alarma por “epidemia” de Burnout entre profesionales de la salud
Sería inminente el fallo en Brasil sobre los hijos de Herman Krause
VIDEO. Por un embiste fatal, un joven inhabilitado para conducir hasta 2099
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Desde anoche y por dos semanas habrá desvío de tránsito en 1 y 38 por trabajos en el paso a nivel. Desde la Comuna sugirieron caminos alernativos para ingresar y salir de la Ciudad.
La Municipalidad de La Plata informa que desde anoche permanecerá interrumpido el tránsito vehicular en el paso a nivel de avenida 1 y 38, en ambos sentidos, debido al avance de obras.
Durante el período de ejecución —estimado en dos semanas— se recomienda a los conductores que ingresen a la ciudad por la rotonda de acceso a la Autopista Buenos Aires–La Plata continuar por avenida 32 para dirigirse hacia el centro.
Por su parte, quienes circulen en sentido contrario, rumbo a la autopista, podrán hacerlo por avenida 32 o bien por diagonal 80 hasta avenida 122.
Desde la Comuna se solicitó a los automovilistas y peatones transitar con precaución, respetar la señalización y utilizar las vías alternativas para favorecer la seguridad y la fluidez vehicular mientras duren las tareas.
Esa zona de la Ciudad tiene un tránsito intenso en cada jornada y es clave para salir hacia la autopista o ingresar por esta zona al casco urbano.
LE PUEDE INTERESAR
Alerta amarillo por tormentas en la Ciudad
LE PUEDE INTERESAR
Jornada gratuita de asesoramiento notarial en La Plata
Meses atrás, la Municipalidad instaló un semáforo en la esquina de 1 y 38, un cruce clave en la zona de Plaza Alsina. El nuevo dispositivo fue habilitado junto a la finalización de las obras de ensanche de diagonal 74, que se desarrollaron en el tramo comprendido entre las avenidas 32 y 38.
Según se explicó, es un proyecto que buscó mejorar la circulación desde y hacia la Autopista La Plata-Buenos Aires.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí