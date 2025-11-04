Charla sobre la vida y obra de Guillermo Enrique Hudson

Hoy a las 16 se realizará una charla sobre “Derivas sobre la obra y vida de Guillermo E. Hudson”. Estará a cargo de Carolina Maranguello y Mercedes Rodriguez Arocha, sobre libros, metrópolis, pampa, naturalismo y lengua extranjera. Se realizará en la Biblioteca Central de la Provincia

(47 N° 510). Maranguello es doctora en Letras por la UNLP. Rodriguez Arocha es archivista del Museo Histórico Provincial Hudson.