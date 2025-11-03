“Alquilados por el delito”: más asaltos a conductores de aplicaciones

Conmoción en Plaza España: qué se sabe del hombre que murió mientras hacía gimnasia
El calvario de una pareja platense: viajaron por Copa Airlines y, tras el huracán Melissa, la compañía no le da soluciones
Choque, persecución y pelea en City Bell: uno de los conductores manejaba alcoholizado y terminó demorado
Nancy Pazos reaccionó a la designación de Diego Santilli como ministro de Interior: “Jugada excelente”
Se incendió una casa en Ringuelet: el fuego afectó a tres personas y murieron dos mascotas
VIDEO. Impresionante vuelco en el Autódromo Mouras de La Plata: “Vendí todo para comprarlo, no sirve más”
Presupuesto municipal 2026, estimado en $462 mil millones: las áreas que recibirán mayor partida
FOTOS | La comunidad peruana de La Plata festeja el Inti Raymi en Plaza Moreno
Milei se cierra contra la opinión de sus posibles aliados y del FMI
El drama de Juanita Tinelli: alejada de su papá, amenazada de muerte y con botón antipánico
Perdió el control al volante, chocó contra un poste y destruyó el auto en Abasto: cómo está el conductor
El Tren Roca no llega hasta La Plata este domingo por trabajos en las vías
VIDEO. Mañana de furia en La Plata: dos grupos protagonizaron una feroz pelea a la salida de un boliche
Jubilado dejó la estufa prendida para sus perros y se le incendió la casa en La Plata: perdió todo
La sombra de Alberto detrás de la carta de CFK y el quiebre que Kicillof evita sentenciar
Un jubilado logró salir a tiempo y se salvó de milagro tras incendiarse su auto en La Plata
VIDEO. Milagro en La Plata: una rueda se desprendió de un auto y casi impactó contra dos chicas
Horror en un tren de Londres con 10 apuñalados y 2 detenidos: descartan ataque terrorista
Domingo inestable y con lluvias en La Plata: ¿cuándo mejoraría?
“¿Por qué tu ex te agrede tanto?”: Mirtha acorraló a Santilli y elogió su respuesta
La caravana motoquera celebró a las brujas: noche a puro fastidio
Alerta oficial por la aparición de casos de tos convulsa en la Provincia
Ser madre o padre joven hoy: tener un hijo antes de los 30 años
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con el crecimiento de la actividad, en desmedro de otras, también aumentaron los episodios de inseguridad contra choferes de ese sector. En las últimas horas hubo otros dos ataques en La Granja y uno en San Carlos
En La Plata se da un curioso fenómeno. Es el que mide el crecimiento de una actividad en función de los robos. Precisamente, en desmedro de otros sistemas para el transporte de pasajeros, que se muestran en crisis, los viajes a través de las aplicaciones vienen con un franco sostenimiento.
Por eso resultan cada vez más frecuentes las denuncias de los choferes del sector, que se ven afectados por el flagelo de la inseguridad.
La modalidad se repite con características similares: los delincuentes solicitan viajes a través de las plataformas digitales y, al llegar a destino o en medio del trayecto, amenazan a los conductores con armas de fuego o cuchillos para robarles el vehículo, el teléfono celular y el dinero recaudado.
Otra opción es la de la emboscada, en connivencia con el pasajero, quienes pasa los datos sobre sus movimientos para que el resto del grupo arremeta contra el conductor.
En las últimas horas hubo varias denuncias sobre episodios de estas características, aunque se sospecha que existen otros que no fueron formalizados por temor.
“Los compañeros están trabajando con miedo. Hay barrios donde directamente prefieren no ingresar después de las ocho de la noche”, señaló un vocero, que reclamó mayor presencia policial en las calles.
LE PUEDE INTERESAR
El descontrol de las madrugadas alarma a los vecinos de la Ciudad
LE PUEDE INTERESAR
Un menor asesinó a otro en una pelea en Necochea
Desde el entorno de los conductores aseguran que las respuestas de las autoridades son insuficientes y que los ataques se producen en calles poco iluminadas o sin cámaras de seguridad.
El fenómeno preocupa no solo por el perjuicio económico sino también por la violencia con la que se cometen los hechos.
En varios casos, los choferes fueron golpeados o abandonados en descampados tras el robo.
La Justicia investiga si existe una banda dedicada a este tipo de asaltos.
Mientras tanto, la inseguridad se volvió una constante para quienes, cada día, salen a trabajar con la incertidumbre de no saber si volverán a casa.
“No pedimos privilegios, solo poder trabajar tranquilos”, resumió uno de los choferes, reflejando el temor y la bronca que atraviesa al sector.
EL DIA, en su edición pasada, dio cuenta de un ataque en Melchor Romero. Y ahora se sumaron otros tres casos, dos en La Granja y el restante en San Carlos.
En el primero de esos sucesos, tuvo lugar en 148 y 529, donde a un hombre de 40 años le robaron su vehículo Volkswagen Surán, que después apareció abandonado en 146 entre 35 y 36.
Según contó el damnificado, en esa dirección debía subir una mujer, pero al llegar al lugar fue sorprendido por seis motochorros en tres rodados, dos de ellos armados, que le terminaron sacando su coche y algunas otras pertenencias que llevaba en su interior.
Otro de los asaltos ocurrió en 145 y 527, también de La Granja, cuando un hombre de 42 años llevó en su moto Okinoi 110 a un pasajero.
El viaje se inició en 132 y 34 y, al llegar a destino, ya no estaban solos. Aparecieron tres desconocidos con pasamontañas y ropas oscuras, quienes lo empujan del rodado y le provocaron una herida sangrante en unas de sus rodillas. Incluso le efectuaron un disparo, que de milagro no dio en el blanco.
El delincuente que le tiró mostró un arma de fuego con un cañón de unos 40 centímetros de largo.
Lo que la víctima pudo corroborar en medio de ese escándalo, es que el pasajero era cómplice de los delincuentes y que además escaparon con su celular, que llevaba enganchado con un soporte del manubrio.
Por último, en Los Hornos asaltaron a un policía que cubre sus francos con viajes para una conocida App.
Pasó a las tres y media de la madrugada cuando el agente viajaba en su Ford Focus, con el que tomó una salida en 61 y 148.
Eran cuatro pasajeros. Uno se colocó en el asiento del acompañante y los otros tres iban atrás.
En esas circunstancias, le pidieron que los llevara hasta 38 y 134, pero a poco de llegar, le cambiaron el punto de llegada a 39 entre 134 y 135.
Ahí noto que se demoraban en pagar. Y cuando los tres atrás se terminaron de bajar, el que tenía al lado le mostró un revólver calibre 22.
Si bien intentó una resistencia con poco margen de maniobra y, hasta golpeó al ladrón, este le alcanzó a sacar una riñonera con dinero, su credencial de la fuerza y documentación personal.
Ahí el oficial se bajó a la carrera y, como los delincuentes al final no pudieron darle arranque, el coche quedó pudo ser recuperado en la escena.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí