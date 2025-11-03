Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |DENUNCIARON MÁS CASOS

“Alquilados por el delito”: más asaltos a conductores de aplicaciones

Con el crecimiento de la actividad, en desmedro de otras, también aumentaron los episodios de inseguridad contra choferes de ese sector. En las últimas horas hubo otros dos ataques en La Granja y uno en San Carlos

“Alquilados por el delito”: más asaltos a conductores de aplicaciones

En La Plata crecen las denuncias por asaltos a choferes de Apps / Web

3 de Noviembre de 2025 | 03:40
Edición impresa

En La Plata se da un curioso fenómeno. Es el que mide el crecimiento de una actividad en función de los robos. Precisamente, en desmedro de otros sistemas para el transporte de pasajeros, que se muestran en crisis, los viajes a través de las aplicaciones vienen con un franco sostenimiento.

Por eso resultan cada vez más frecuentes las denuncias de los choferes del sector, que se ven afectados por el flagelo de la inseguridad.

La modalidad se repite con características similares: los delincuentes solicitan viajes a través de las plataformas digitales y, al llegar a destino o en medio del trayecto, amenazan a los conductores con armas de fuego o cuchillos para robarles el vehículo, el teléfono celular y el dinero recaudado.

Otra opción es la de la emboscada, en connivencia con el pasajero, quienes pasa los datos sobre sus movimientos para que el resto del grupo arremeta contra el conductor.

En las últimas horas hubo varias denuncias sobre episodios de estas características, aunque se sospecha que existen otros que no fueron formalizados por temor.

“Los compañeros están trabajando con miedo. Hay barrios donde directamente prefieren no ingresar después de las ocho de la noche”, señaló un vocero, que reclamó mayor presencia policial en las calles.

LE PUEDE INTERESAR

El descontrol de las madrugadas alarma a los vecinos de la Ciudad

LE PUEDE INTERESAR

Un menor asesinó a otro en una pelea en Necochea

Desde el entorno de los conductores aseguran que las respuestas de las autoridades son insuficientes y que los ataques se producen en calles poco iluminadas o sin cámaras de seguridad.

El fenómeno preocupa no solo por el perjuicio económico sino también por la violencia con la que se cometen los hechos.

En varios casos, los choferes fueron golpeados o abandonados en descampados tras el robo.

La Justicia investiga si existe una banda dedicada a este tipo de asaltos.

Mientras tanto, la inseguridad se volvió una constante para quienes, cada día, salen a trabajar con la incertidumbre de no saber si volverán a casa.

“No pedimos privilegios, solo poder trabajar tranquilos”, resumió uno de los choferes, reflejando el temor y la bronca que atraviesa al sector.

EL DIA, en su edición pasada, dio cuenta de un ataque en Melchor Romero. Y ahora se sumaron otros tres casos, dos en La Granja y el restante en San Carlos.

En el primero de esos sucesos, tuvo lugar en 148 y 529, donde a un hombre de 40 años le robaron su vehículo Volkswagen Surán, que después apareció abandonado en 146 entre 35 y 36.

Según contó el damnificado, en esa dirección debía subir una mujer, pero al llegar al lugar fue sorprendido por seis motochorros en tres rodados, dos de ellos armados, que le terminaron sacando su coche y algunas otras pertenencias que llevaba en su interior.

Otro de los asaltos ocurrió en 145 y 527, también de La Granja, cuando un hombre de 42 años llevó en su moto Okinoi 110 a un pasajero.

El viaje se inició en 132 y 34 y, al llegar a destino, ya no estaban solos. Aparecieron tres desconocidos con pasamontañas y ropas oscuras, quienes lo empujan del rodado y le provocaron una herida sangrante en unas de sus rodillas. Incluso le efectuaron un disparo, que de milagro no dio en el blanco.

El delincuente que le tiró mostró un arma de fuego con un cañón de unos 40 centímetros de largo.

Lo que la víctima pudo corroborar en medio de ese escándalo, es que el pasajero era cómplice de los delincuentes y que además escaparon con su celular, que llevaba enganchado con un soporte del manubrio.

Por último, en Los Hornos asaltaron a un policía que cubre sus francos con viajes para una conocida App.

Pasó a las tres y media de la madrugada cuando el agente viajaba en su Ford Focus, con el que tomó una salida en 61 y 148.

Eran cuatro pasajeros. Uno se colocó en el asiento del acompañante y los otros tres iban atrás.

En esas circunstancias, le pidieron que los llevara hasta 38 y 134, pero a poco de llegar, le cambiaron el punto de llegada a 39 entre 134 y 135.

Ahí noto que se demoraban en pagar. Y cuando los tres atrás se terminaron de bajar, el que tenía al lado le mostró un revólver calibre 22.

Si bien intentó una resistencia con poco margen de maniobra y, hasta golpeó al ladrón, este le alcanzó a sacar una riñonera con dinero, su credencial de la fuerza y documentación personal.

Ahí el oficial se bajó a la carrera y, como los delincuentes al final no pudieron darle arranque, el coche quedó pudo ser recuperado en la escena.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Tensión en el Instituto Médico Platense: descontrolado, un hombre rompió a fierrazos los vidrios del hall

Fotos y video.- Descarrilló tren de cargas en La Plata

VIDEO.- Descontrol total de las motos en La Plata: caravana masiva, a contramano, mucho ruido y megaoperativo

Renunció Guillermo Francos y lo reemplaza Manuel Adorni

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof, que tuvo el respaldo de los intendentes

¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?

Estudiantes: el Barba repetiría equipo por primera vez en el año

¿Le fue infiel Yanina a Diego Latorre? "Por venganza", dijo ella
+ Leidas

Triunfazo Monumental: el Lobo cerca de la salvación

Una derrota increíble: se le escapó y se lo sacaron

Al fin le regaló a su gente justo lo que tanto quería

Lucho Zaniratto: “Insfrán hizo justicia, atajó un penal muy importante”

Noche soñada del Lobo en un final para el infarto

“Bienvenido, Colo”; sorpresa: Santilli será ministro

Insfrán: “El triunfo lo tenemos bien merecido”

Los números de la suerte del lunes 3 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Últimas noticias de Policiales

El descontrol de las madrugadas alarma a los vecinos de la Ciudad

Un menor asesinó a otro en una pelea en Necochea

Tensión en Ringuelet por el incendio de una casa

Ánimos crispados: de un choque a las trompadas
La Ciudad
Votan los alumnos de la UNLP: más de 100 listas, debut libertario en varias facultades y foco en Psicología y Medicina
Discapacidad: organizaciones y prestadores rechazaron la suba
Los “monstruos peludos” coparon Plaza Azcuénaga
Piden vías nuevas para el paso del tren de cargas
En 13 y 526, dos perros meten miedo en el barrio
Información General
“Atrapados en la isla”: los platenses varados en Jamaica
Bariloche: confirman la muerte de un hombre por hantavirus
Los números de la suerte del lunes 3 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Insatisfacción laboral: el 86% quiere cambiar de empleo
Marcha del Orgullo con fiesta, críticas y reclamos
Deportes
Triunfazo Monumental: el Lobo cerca de la salvación
Al fin le regaló a su gente justo lo que tanto quería
Noche soñada del Lobo en un final para el infarto
Lucho Zaniratto: “Insfrán hizo justicia, atajó un penal muy importante”
Insfrán: “El triunfo lo tenemos bien merecido”
Espectáculos
Nancy Pazos reaccionó a la designación de Diego Santilli como ministro de Interior: “Jugada excelente”
El drama de Juanita Tinelli: alejada de su papá, amenazada de muerte y con botón antipánico
“¿Por qué tu ex te agrede tanto?”: Mirtha acorraló a Santilli y elogió su respuesta
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
“¡Los mataste a todos!”: el halago de Mirtha a Diego Santilli en su regreso al programa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla