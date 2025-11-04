Alerta amarillo por tormentas en la Ciudad

VIDEO. Kicillof presentó el Presupuesto con intendentes y le apuntó a Milei
Tras un lunes caluroso, con máximas cercanas a los 30 grados, se activó el alerta amarillo en la Ciudad por tormentas para la jornada de hoy.
El arranque de la semana hábil fue con un sol preponderante a lo largo de la jornada y por momentos hubo marcada nubosidad, con algunos nubarrones oscuros que amenazaron con alguna precipitación.
Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó el alerta “Amarillo”. Se espera cielo mayormente nublado con vientos leves y temperatura mínima de 16 grados y máxima de 23 grados.
El alerta “Amarillo” traerá tormentas durante todo el día, fundamentalmente en horas de la tarde, con probabilidad de fuertes chaparrones.
Para mañana se aguardan mejoras con tiempo agradable, ya que se prevé cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 10 grados y máxima de 20 grados.
El jueves, por su parte, continuará el cielo nublado sin precipitaciones. El panorama podría cambiar el viernes, con algunas lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana.
