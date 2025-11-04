Kicillof presentó el Presupuesto con intendentes y le apuntó a Milei

El gobernador, Axel Kicillof, presentó ayer los lineamientos del Presupuesto 2026, que contempla una inversión de 3,2 billones de pesos y un pedido de financiamiento por 1.900 millones de dólares para cumplir con los vencimientos de deuda que deberá enfrentar el distrito el año próximo. Lo hizo en un escenario atípico: en la Gobernación, rodeado de intendentes, dirigentes sindicales, legisladores (incluso de La Cámpora y el massismo) y funcionarios bonaerenses, y rompiendo con la tradición de girar el expediente directamente a la Legislatura, donde se prevé que hoy expongan el ministro de Economía, Pablo López, y el titular de la Agencia de Recaudación (ARBA), Cristian Girard.

Con el acto de ayer, Kicillof buscó darle volumen político a la presentación y presionar a los legisladores, tanto de la oposición como del Frente Renovador y La Cámpora, que el año pasado se mostraron reacios a acompañar el proyecto del Ejecutivo provincial.

Junto a López; la vicegobernadora, Verónica Magario; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco y el presidente de la Cámara de Diputados, el massista Alexis Guerrera, y ante el respaldo mayoritario de los intendentes que lo acompañan en medio de la interna con el kirchnerismo, el Gobernador detalló que los $3,2 billones previstos para inversión de capital se justifican porque “la Provincia considera a la obra pública como imprescindible para seguir mejorando la calidad de vida de los bonaerenses”.

Dentro de ese paquete se incluyen $1,7 billones para “sectores vulnerables” y para mantener el Servicio Alimentario Escolar (SAE), como así también un programa de Seguridad Alimentaria, además de partidas destinadas a políticas para discapacidad; para medicamentos gratuitos y un plan de prevención y tratamientos oncológicos, entre otras iniciativas.

El Gobernador ratificó a su vez que “se continuará con el Programa Escuelas a la Obra; la reurbanización de barrios populares; los trabajos de vialidad en rutas y caminos rurales; la continuación de planes hídricos (por ejemplo en el Gran La Plata); la construcción de plantas potabilizadoras, acueductos, desagües pluviales y cloacas; entre otras”.

CRÍTICAS Y RECLAMO

El texto que el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura para su debate contrasta así con el programa de ajuste y motosierra que encara desde su asunción el presidente, Javier Milei, blanco principal del discurso de Kicillof.

Tanto el Gobernador como el ministro de Economía no dudaron a la hora de diagnosticar la “grave situación de emergencia económica” que atraviesa la Provincia, por la que responsabilizaron a las políticas de “ajuste” del Gobierno nacional.

En este sentido, enfatizaron en la “profunda caída de la actividad económica, la destrucción de empresas y el aumento del desempleo”, a la par que advirtieron por el freno de “mil obras públicas” que debería ejecutar la Nación y apuntaron a la “histórica discriminación” en la distribución de los recursos: “Los bonerenses aportan el 38% de lo que recauda el Estado Nacional y sin embargo el Estado provincial recibe menos de el 7%”, subrayó López y recordó que la deuda acumulada de la Nación asciende a “casi $13 billones”.

El Gobernador elevó el tono de sus críticas cuando directamente acusó a la Nación por la retención de fondos y cuestionó la falta de convocatoria de Milei como “una pésima idea eso agrede al federalismo y a la democracia”.

Además, aseguró que el superávit del que se jacta el Presidente “reposa sobre recursos sustraídos a las provincias argentinas” y denunció: “El gobierno nacional le robó la plata de la seguridad, de la educación, de la jubilación, de los remedios al pueblo bonaerense”.

Frente a ese escenario, advirtió que la administración que lidera ha actuado “como escudo y red protectora”, mientras defendió que “el Presupuesto presentado es realista y plantea partidas para invertir en obra pública, educacion, salud, justicia y seguridad, áreas donde el Estado tiene que estar, a pesar de las restricciones y la discriminación que se plantea desde la Casa Rosada”.

Junto con el Presupuesto, se dijo, la Provincia pide que la Legislatura apruebe la Ley de financiamiento y la fiscal e impositiva. La intención de Kicillof es sancionar los proyectos antes del recambio legislativo de diciembre, cuando el escenario político se anticipa más adverso por el avance libertario.

Kicillof encabezó la presentación del Presupuesto 2026 en la Gobernación / X

TRIBUTOS Y FONDO PARA MUNICIPIOS

Sobre la política fiscal, López aseguró que los lineamientos para 2026 implican “reconocer el esfuerzo de los sectores productivos y no incrementar la carga tributaria”.

Tampoco se modificarán las alícuotas de Ingresos Brutos, mientras que “se actualizarán los montos de facturación anual que permiten acceder a las alícuotas reducidas a las MiPyMES de los distintos sectores productivos”.

Aunque restan detalles, la Provincia prometió a su vez implementar una tributación sobre los bienes inmuebles y los automotores “más justa”. En el caso del Impuesto Urbano y el Rural, se adelantó que “se sostiene la carga tributaria”, mientras que en cuanto al Automotor se disminuye y mejora la equidad”.

Otra herramienta “indispensable” para la que el Gobernador pidió el apoyo de la Legislatura es la que tiene que ver con la autorización para endeudarse por 1.900 millones de dólares para afrontar las obligaciones financieras del año próximo. Esta iniciativa incluye la creación de un Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal (cuyo monto no fue precisado y que estará atado a la aprobación de la ley). El objetivo, se detalló, es acompañar a las comunas “en la realización de obras de infraestructura prioritaria”.