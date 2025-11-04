Por un embiste fatal, un joven inhabilitado para conducir hasta 2099

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires confirmó la inhabilitación para conducir de Jean Michael Carballo, el joven de 23 años acusado por un embiste mortal en José C. Paz, donde perdió la vida un matrimonio y una joven de 14 años sufrió gravísimas heridas.

“La medida, tramitada en el Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial de San Isidro, establece la inhabilitación para conducir desde el 3 de noviembre de 2025 hasta el 1º de enero de 2099”, sostiene el escrito oficial.

La cartera, encabezada por el ministro Martín Marinucci, indica que la decisión fue dispuesta por la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial, de acuerdo a lo establecido por el artículo 38 de la Ley Provincial número 13.927.

Jean Michael Carballo

El proceso de inhabilitación había sido solicitado al gobierno bonaerense por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Además, la determinación quedará registrada en el sistema provincial de infractores y comunicada a la Justicia y las autoridades municipales.

El incidente vial ocurrió en la intersección de la Ruta 197 y la calle Mendoza cuando la camioneta Volkswagen Amarok negra, conducida por Jean Michael Carballo, hijo del dueño del conocido boliche, embistió al auto Renault 12 en el que iban la pareja y sus tres hijos.

Las autoridades analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad y constataron que el automovilista circulaba a 160 kilómetros por hora.

Además, el test de alcoholemia resultó negativo, pero los investigadores aguardan las conclusiones del análisis de sangre con el objetivo de constatar la presencia de drogas o si el implicado conducía ebrio.

Por el siniestro, Renzo y Eliana Benítez fallecieron en el acto, mientras que los menores debieron ser rescatados y todavía siguen internados recuperándose de las diversas lesiones, a la vez que la mayor de ellos, de 14 años, se encuentra hospitalizada en grave estado.

