“Más que una revancha fue un gran desafío”

"Todavía no está cumplido el objetivo". Augusto Max disfruta la victoria ante River pero ya piensa en Vélez

“La semana pasada fue durísima para mí”. Esa frase de Augusto Max sintetiza el sentir del tucumano tras su error en el clásico y el tremendo desahogo que significó el triunfo ante River. Max tuvo una gran actuación, dándole la medida al equipo para que no se estirara demasiado y valor fundamental a la hora de recuperar la pelota. Incluso, solo la personalidad de Nelson Insfrán al atajar el penal sobre la hora le quitó el privilegio de ser la figura tripera en la primera victoria en el Monumental luego de casi 20 años.

En los peores momentos de la campaña -incluso tras la derrota en el clásico- habló de “defender el escudo hasta el último día, pase lo que pase”. En esa línea, el mediocampista fue uno de los abanderados de un equipo al que “el esfuerzo le dio sus frutos” según las propias palabras del volante tripero. Agotado y satisfecho, Max dejó sus sensaciones luego de un triunfo fundamental.

- ¿Cuánto vale para ustedes está victoria en el Monumental?

- Muchísimo. Fueron dos semanas muy complicadas en todo sentido. Tuvimos que hacer un trabajo muy grande para preparar el partido sin pensar en el contexto. También por la necesidad de los puntos. Un triunfo increíble.

- ¿Fue una revancha personal luego de lo que pasó en el clásico?

- Más que una revancha fue un desafío muy grande. Reivindicar el rendimiento después de un golpe tan duro es sumamente difícil. Pero me propuse dejar todo hasta el final, pase lo que pase.

- ¿Fueron días difíciles tras el error en el clásico que permitió el gol de Guido Carrillo?

- La semana pasada fue durísima para mí y ahí dije que pase lo que pase yo voy a dejar todo. Los jugadores intentamos, a veces nos equivocamos , pero lo más importante es dejar la vida, defender al compañero y al equipo. Ojalá cumplamos el objetivo en el próximo partido.

- Fuiste una de las banderas de la entrega y la actitud en el Monumental ¿También fue una victoria que significó una prueba de carácter para el equipo?

- De vez en cuando el esfuerzo da frutos. Lo que hicieron todos los muchachos fue increíble: Panaro, Merlo cuando entró, Piedrahíta, Chelo, los laterales. El equipo dio todo y así tiene que ser todos los partidos. Creo que en algunos partidos nos costó pero creo en la actitud de este plantel.

- ¿Pudieron abstraerse del clima que se vive en el club, con deudas y un clima político caldeado que se expresó en la Asamblea?

- Es muy difícil abstraerse de todo. Pero lo hablamos, tratamos de reforzar la idea de cómo jugar el partido y en lo posible concentrarnos sólo en eso. Ojalá esto nos sirva para seguir por el mismo camino.

“Tratamos de sumar pases antes de salir de contra para no quedar tan lejos del arco rival. Y dejamos todo”

Augusto Max,

volante de Gimnasia

- ¿Que les había pedido Fernando Zaniratto en la previa?

- Que estemos en bloque medio, tratemos de sumar algunos pases antes de salir de contra, para no quedar tan lejos del arco rival. Y que dejemos todo en cada pelota.

- Funcionó muy bien todo lo trabajado, casi no sufrieron el partido.

- Estuvimos muy firmes defensivamente y tratábamos de capitalizar cada recuperación. Tuvimos una entrega absoluta para ambas cosas.

- ¿La entidad del rival generaba más preocupación que las situaciones que forzó River?

- Si es un rival con mucha jerarquía, uno no puede desconcentrarse ni un segundo porque ellos capitalizan cualquier desatención. Sufrimos mucho, no tanto por las situaciones sino por lo que implica el equipo rival. Hicimos un enorme esfuerzo, pero todavía no está el objetivo cumplido. Hay que seguir.

- ¿Cómo trabajaron la parte mental en la previa tendiendo en cuenta que los resultados ajenos no habían sido favorables?

- Eso es muy personal de cada uno, pero hablamos y sabíamos lo que teníamos que hacer defensivamente como equipo. Estábamos todos en la misma sintonía defensiva porque era la única forma de neutralizar a River. Lo preparamos con mucha seguridad en lo que podíamos hacer. Después es fútbol y casi nos empatan, pero por suerte nos trajimos un triunfo fundamental.

- Volvió a aparecer el Mono Insfrán en momentos difíciles como en Junín o en el desempate.

- El equipo también, porque esta fue la última jugada del partido. No hay palabras para el Mono, pero más allá de la atajada el equipo apareció, dio la cara. Por momentos jugamos de igual a igual, por momentos nos atacaron y aguantamos.

- ¿Fue una victoria para ratificar que Gimnasia se queda en Primera División?

- Todavía no está cumplido el objetivo. Es lindo ganar en el Monumental pero aún no alcanza. Ya hay que pensar en Vélez.

Así está Gimnasia hoy, con un grupo de jugadores que le devolvió la ilusión a los hinchas en días muy complicados. Por eso, la gran actuación ante River permitió dejar de lado el desanimo e ilusionarse con un fin de año sin problemas, incluso con la chance de llegar salvado al partido con Vélez.