Sería inminente el fallo en Brasil sobre los hijos de Herman Krause

Luego de la denuncia por sustracción de menores, mientras se sostiene la revinculación, completaron todas las pruebas pedidas
Crece la expectativa por la inminente decisión de un juez de la República Federativa de Brasil, que definirá el futuro de los hijos del vecino platense Herman Krause, quienes, según su denuncia, fueron sacados ilegalmente del país por la madre hace más de un año.
El reclamo tuvo avances significativos en septiembre pasado, cuando Krause logró mantener contacto con los chicos y completar todas las pericias psicológicas y psiquiátricas requeridas por las autoridades brasileñas.
Desde entonces, se aguarda el dictado de la resolución judicial, que determinará si los menores regresan a la Argentina como exige su padre en base a la normativa internacional.
Fuentes allegadas al entorno familiar indicaron que el proceso se encuentra en su etapa final y que el magistrado brasileño, Castrianni De Mello, podría emitir el fallo en breve.
Mientras tanto, en La Plata, amigos y allegados a Krause siguen con atención cada novedad del expediente, esperanzados en que la Justicia brasileña reconozca su pedido y los menores Paco y Mateus puedan volver a su casa.
El fallo, una vez conocido, marcará un precedente relevante en materia de cooperación judicial entre ambos países y podría poner fin a una disputa que lleva largos años de angustia e incertidumbre.
Como se recordará, en el mes de septiembre se autorizó un contacto virtual y presencial en Brasil, por lo que Krause se instaló en San Pablo.
Fueron cuatro fines de semana en los que se produjeron esos encuentros, con el acompañamiento de una asistente social designada por el juez.
A la fecha continúan las videollamadas, que aumentaron de dos a cuatro por semana, siempre bajo autorización judicial para seguir con el proceso de revinculación.
Es importante decir que ya se efectuaron las pruebas solicitadas, incluso por la propia madre, la cual en medio de su producción “viajó 40 días a Europa y demoró la culminación de todas las entrevistas”, contó Krause, que consideró que esa maniobra tenía solamente una finalidad dilatoria.
Sin embargo, al día de la fecha, con toda la información requerida por el juez ya disponible en el expediente, “nos encontramos a la espera de la resolución y el cumplimiento del Convenio de La Haya para la restitución de los niños a la Argentina. La verdad fue una ardua tarea, porque el consulado no se interesó por nada. Me dejó solo”, se quejó Krause.
Se sabe que la relación con Juliana Magalhaes de Lima, la mamá de los menores, estaba terminada en 2022 cuando decidieron separar sus vidas. Lo que nunca imaginó Krause es que iba a urdid un plan en su contra, que lo terminó separando de los chicos.
En mayo de 2023, la mujer primero lo denunció por violencia familiar en el juzgado de Familia N° 6 de La Plata, pero como esa acusación se desestimó por falta de pruebas, meses más tarde Magalhaes cruzó un límite: realizó una nueva denuncia, esta vez penal, por “abuso sexual” hacia ella y sus hijos. Esto derivó en que se le prohibiera a Krause mantener comunicación con sus hijos. Pero desde ese momento ya no pudo verlos a pesar de que un año después la acusación también fue revocada por falta de pruebas.
Ahí la mujer activó entonces un plan de evasión, que logró burlar a las autoridades de migraciones y, puso al descubierto la fragilidad de las fronteras argentinas, cuando los sacó sin autorización por Puerto Iguazú.
Desde entonces, Krause batalla día y noche para lograr que sus hijos vuelvan a su colegio, a su club de rugby -Los Tilos- y que puedan estar al amparo de su familia, amigos y demás seres queridos.
