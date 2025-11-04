Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este lunes | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón de El Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Policiales |EL JUEZ DE LA CAUSA ESTARÍA EN CONDICIONES DE DEFINIR SI AUTORIZA SU REGRESO A LA PLATA

Sería inminente el fallo en Brasil sobre los hijos de Herman Krause

Luego de la denuncia por sustracción de menores, mientras se sostiene la revinculación, completaron todas las pruebas pedidas

Sería inminente el fallo en Brasil sobre los hijos de Herman Krause

Herman Krause junto a sus hijos Paco y Mateus en el club Los Tilos/ Web

4 de Noviembre de 2025 | 03:16
Edición impresa

Crece la expectativa por la inminente decisión de un juez de la República Federativa de Brasil, que definirá el futuro de los hijos del vecino platense Herman Krause, quienes, según su denuncia, fueron sacados ilegalmente del país por la madre hace más de un año.

El reclamo tuvo avances significativos en septiembre pasado, cuando Krause logró mantener contacto con los chicos y completar todas las pericias psicológicas y psiquiátricas requeridas por las autoridades brasileñas.

Desde entonces, se aguarda el dictado de la resolución judicial, que determinará si los menores regresan a la Argentina como exige su padre en base a la normativa internacional.

Fuentes allegadas al entorno familiar indicaron que el proceso se encuentra en su etapa final y que el magistrado brasileño, Castrianni De Mello, podría emitir el fallo en breve.

Mientras tanto, en La Plata, amigos y allegados a Krause siguen con atención cada novedad del expediente, esperanzados en que la Justicia brasileña reconozca su pedido y los menores Paco y Mateus puedan volver a su casa.

El fallo, una vez conocido, marcará un precedente relevante en materia de cooperación judicial entre ambos países y podría poner fin a una disputa que lleva largos años de angustia e incertidumbre.

LE PUEDE INTERESAR

El llanto de una madre y otra declaración clave

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Por un embiste fatal, un joven inhabilitado para conducir hasta 2099

Como se recordará, en el mes de septiembre se autorizó un contacto virtual y presencial en Brasil, por lo que Krause se instaló en San Pablo.

Fueron cuatro fines de semana en los que se produjeron esos encuentros, con el acompañamiento de una asistente social designada por el juez.

A la fecha continúan las videollamadas, que aumentaron de dos a cuatro por semana, siempre bajo autorización judicial para seguir con el proceso de revinculación.

Es importante decir que ya se efectuaron las pruebas solicitadas, incluso por la propia madre, la cual en medio de su producción “viajó 40 días a Europa y demoró la culminación de todas las entrevistas”, contó Krause, que consideró que esa maniobra tenía solamente una finalidad dilatoria.

Sin embargo, al día de la fecha, con toda la información requerida por el juez ya disponible en el expediente, “nos encontramos a la espera de la resolución y el cumplimiento del Convenio de La Haya para la restitución de los niños a la Argentina. La verdad fue una ardua tarea, porque el consulado no se interesó por nada. Me dejó solo”, se quejó Krause.

Se sabe que la relación con Juliana Magalhaes de Lima, la mamá de los menores, estaba terminada en 2022 cuando decidieron separar sus vidas. Lo que nunca imaginó Krause es que iba a urdid un plan en su contra, que lo terminó separando de los chicos.

En mayo de 2023, la mujer primero lo denunció por violencia familiar en el juzgado de Familia N° 6 de La Plata, pero como esa acusación se desestimó por falta de pruebas, meses más tarde Magalhaes cruzó un límite: realizó una nueva denuncia, esta vez penal, por “abuso sexual” hacia ella y sus hijos. Esto derivó en que se le prohibiera a Krause mantener comunicación con sus hijos. Pero desde ese momento ya no pudo verlos a pesar de que un año después la acusación también fue revocada por falta de pruebas.

Ahí la mujer activó entonces un plan de evasión, que logró burlar a las autoridades de migraciones y, puso al descubierto la fragilidad de las fronteras argentinas, cuando los sacó sin autorización por Puerto Iguazú.

Desde entonces, Krause batalla día y noche para lograr que sus hijos vuelvan a su colegio, a su club de rugby -Los Tilos- y que puedan estar al amparo de su familia, amigos y demás seres queridos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se agudiza el conflicto por la acería de Berisso: protesta y movilización este lunes en La Plata

Tensión en Ringuelet por el incendio de una casa

Chris Martin vino al país solo para tocar con Tini

"Justicia Divina": estallaron los memes por el triunfo de Gimnasia en el Monumental

Súper Cartonazo de EL DIA: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

“Alquilados por el delito”: más asaltos a conductores de aplicaciones

"Gimnasia le ganó a River y al árbitro": cómo reaccionó el periodismo nacional tras el triunfo Tripero
+ Leidas

¿Qué necesita el Lobo para salvarse sin jugar?

Alarma por “epidemia” de Burnout entre profesionales de la salud

Alerta amarillo por tormentas en la Ciudad

Santilli no quiere hablar con Kicillof y lo cruzaron

“Más que una revancha fue un gran desafío”

Hay multas de tránsito por arriba de $2.000.000

VIDEO. Kicillof presentó el Presupuesto con intendentes y le apuntó a Milei

Muslera: “No es limpio es todo muy obvio”
Últimas noticias de Policiales

La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero

El llanto de una madre y otra declaración clave

VIDEO. Por un embiste fatal, un joven inhabilitado para conducir hasta 2099

Preventiva por el doble femicidio en Córdoba
Deportes
“Más que una revancha fue un gran desafío”
El plantel descansó tras el triunfo y recién volverá mañana a los entrenamientos en Estancia Chica
¿Qué necesita el Lobo para salvarse sin jugar?
Dalma Maradona se sumó al festejo tripero
Muslera: “No es limpio es todo muy obvio”
Información General
Cómo evitar caer en las garras de los estafadores
Para el 2050 podrían duplicarse las muertes por calor en Latinoamérica
“Atrapados en la isla”: los platenses varados en Jamaica
Bariloche: confirman la muerte de un hombre por hantavirus
Los números de la suerte del lunes 3 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
La Ciudad
Un llamado a vacunarse: entre la baja cobertura y la preocupación
El consumo, en caída libre: las familias se endeudan para lo básico
Hay multas de tránsito por arriba de $2.000.000
Universitarios ya evalúan la vía legal por el presupuesto
Alarma por “epidemia” de Burnout entre profesionales de la salud
Espectáculos
Interna feroz: los Tinelli o cómo lo que brilla no es oro
Las películas de Luis Ortega, Daniel Hendler y más, protagonistas del 20º Fesaalp
Llega el tren del rock: AC/DC vuelve al país tras 16 años de espera
Noche de tango en el Teatro Argentino con show de Lidia Borda
El nuevo amor de Jennifer Aniston, ¿un chanta?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla