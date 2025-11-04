Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este lunes | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón de El Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Dalma Maradona se sumó al festejo tripero

Dalma Maradona se sumó al festejo tripero

4 de Noviembre de 2025 | 01:54
Edición impresa

A su manera, Diego Maradona estuvo presente el domingo en el Monumental en el triunfazo tripero sobre River. Por un lado, el equipo albiazul salió a la cancha con su camiseta alternativa, que incluyó un parche con la clásica firma de Maradona en el centro del pecho, en homenaje al cumpleaños del pasado 30 de octubre, día en que habría cumplido 65 años.

Pero además, tras el final infartante con el penal atajado por Nelson Insfrán a los 61 minutos del complemento, clave para la salvación del descenso, Dalma Maradona se sumó a los festejos con un recuerdo de su padre.

“Sigue el cumple gitano del babu”, decía el texto de la hija de Diego en Instagram, acompañado por un tatuaje de una imagen muy recordada de ella colocándole margaritas en las medias antes de un entrenamiento en el predio que Napoli tenía en Soccavo, hoy abandonado.

“Babu” es la manera en que los nietos llamaban a su abuelo. Todo fue en el marco de una semana muy especial, ya que el jueves se cumplieron 65 años del nacimiento de Diego Maradona. Fallecido mientras era técnico del club, el Lobo lo recordó, en un gesto que provocó el agradecimiento de la familia Maradona, que tiene una corriente de simpatía con Gimnasia por los gestos de sus hinchas en los últimos tiempos de vida de Diego, que murió el 25 de noviembre de 2020.

“Más que una revancha fue un gran desafío”

 

