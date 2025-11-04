Dalma Maradona se sumó al festejo tripero

VIDEO. Kicillof presentó el Presupuesto con intendentes y le apuntó a Milei
VIDEO. Kicillof presentó el Presupuesto con intendentes y le apuntó a Milei
El Presupuesto local 2026: más fondos para obras y seguridad
La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero
El consumo, en caída libre: las familias se endeudan para lo básico
Llega el tren del rock: AC/DC vuelve al país tras 16 años de espera
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Peleas y ruidos, los dos flagelos que no dejan dormir a los platenses
El mercado y los cambios en el gabinete, con reacción dispar
El Presupuesto nacional, con una fuerte puja sobre cuándo tratarlo
Alarma por “epidemia” de Burnout entre profesionales de la salud
Sería inminente el fallo en Brasil sobre los hijos de Herman Krause
VIDEO. Por un embiste fatal, un joven inhabilitado para conducir hasta 2099
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
A su manera, Diego Maradona estuvo presente el domingo en el Monumental en el triunfazo tripero sobre River. Por un lado, el equipo albiazul salió a la cancha con su camiseta alternativa, que incluyó un parche con la clásica firma de Maradona en el centro del pecho, en homenaje al cumpleaños del pasado 30 de octubre, día en que habría cumplido 65 años.
Pero además, tras el final infartante con el penal atajado por Nelson Insfrán a los 61 minutos del complemento, clave para la salvación del descenso, Dalma Maradona se sumó a los festejos con un recuerdo de su padre.
“Sigue el cumple gitano del babu”, decía el texto de la hija de Diego en Instagram, acompañado por un tatuaje de una imagen muy recordada de ella colocándole margaritas en las medias antes de un entrenamiento en el predio que Napoli tenía en Soccavo, hoy abandonado.
“Babu” es la manera en que los nietos llamaban a su abuelo. Todo fue en el marco de una semana muy especial, ya que el jueves se cumplieron 65 años del nacimiento de Diego Maradona. Fallecido mientras era técnico del club, el Lobo lo recordó, en un gesto que provocó el agradecimiento de la familia Maradona, que tiene una corriente de simpatía con Gimnasia por los gestos de sus hinchas en los últimos tiempos de vida de Diego, que murió el 25 de noviembre de 2020.
LEA TAMBIÉN
“Más que una revancha fue un gran desafío”
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí