Dalma Maradona se sumó al festejo tripero

A su manera, Diego Maradona estuvo presente el domingo en el Monumental en el triunfazo tripero sobre River. Por un lado, el equipo albiazul salió a la cancha con su camiseta alternativa, que incluyó un parche con la clásica firma de Maradona en el centro del pecho, en homenaje al cumpleaños del pasado 30 de octubre, día en que habría cumplido 65 años.

Pero además, tras el final infartante con el penal atajado por Nelson Insfrán a los 61 minutos del complemento, clave para la salvación del descenso, Dalma Maradona se sumó a los festejos con un recuerdo de su padre.

“Sigue el cumple gitano del babu”, decía el texto de la hija de Diego en Instagram, acompañado por un tatuaje de una imagen muy recordada de ella colocándole margaritas en las medias antes de un entrenamiento en el predio que Napoli tenía en Soccavo, hoy abandonado.

“Babu” es la manera en que los nietos llamaban a su abuelo. Todo fue en el marco de una semana muy especial, ya que el jueves se cumplieron 65 años del nacimiento de Diego Maradona. Fallecido mientras era técnico del club, el Lobo lo recordó, en un gesto que provocó el agradecimiento de la familia Maradona, que tiene una corriente de simpatía con Gimnasia por los gestos de sus hinchas en los últimos tiempos de vida de Diego, que murió el 25 de noviembre de 2020.