El llanto de una madre y otra declaración clave

Gloria Romero, la mamá de Cecilia Strzyzowski, que en todo momento tuvo un rosario en su mano izquierda y se quebró al escuchar nuevamente la voz de su hija cuando se reprodujeron los audios de WhatsApp que intercambiaron antes del supuesto viaje a Ushuaia, declaró en la segunda jornada del juicio oral que se le sigue al llamado Clan Sena y a varios colaboradores acusados de matarla y quemarla en una parrilla para hacer desaparecer sus restos en Chaco en 2023.

“Ella (Cecilia) odiaba ser piquetera, no quería ponerse la remera roja”, contó. Y que cuando estuvo en pareja con César tuvo que borrar todas las publicaciones de su Instagram “porque los Sena le decían que debía dar la imagen de pobre para que la gente se sintiera más cómoda”.

Dijo que conversaba todo el día con su hija y que César le revisaba el WhatsApp.

“Si Cecilia hubiera viajado, me hubiera pasado fotos en todo momento”, aseguró.

“A mí me pareció bien que se fueran al sur, lejos de la vieja chota”, sostuvo en referencia a Marcela Acuña, la mamá de César, respecto de la versión de que ambos viajarían a Ushuaia, lanzada apenas desapareció la joven de 28 años.

Se quebró al volver a escuchar la voz de su hija, lo cual obligó a un cuarto intermedio. Y sostuvo que Marcela era la única que conocía el supuesto trabajo en el sur.

Romero sospecha que muchos mensajes de WhatsApp que recibió no fueron escritos por Cecilia, sino por César, ya que le conocía la forma de expresarse.

Por último, advirtió que los imputados “transformaron en hollín a una chica sana”.

Por su parte, un ex novio de Cecilia relató cuando César Sena la violentó un mes antes del femicidio.

Durante horas, el joven expuso las conversaciones que mantuvo con Cecilia días antes del crimen, así como también un chat de cuando ella ya estaba desaparecida, lo que confirma que el acusado se hizo pasar por la víctima tras cometer el ataque.

Por el lado de la fiscalía le consultaron si en algún momento la joven le había manifestado algún tipo de violencia ejercida por César, a lo que el testigo contó y mostró un chat sobre un hecho que ocurrió a comienzos de mayo de 2023.

Cecilia le comentó a su expareja que había tenido una fuerte discusión con César dentro de la camioneta familiar y que cuando se quiso bajar él la agredió: “Me hizo la guillotina, me lastimó. Vi pasar la vida delante de mis ojitos. Nunca se había puesto violento así conmigo”, le comentó la víctima.

Otro punto que expuso el testigo es que de manera constante Cecilia le decía que tenía miedo de Marcela Acuña, mamá de César y esposa de Emerenciano Sena., quien también está siendo juzgada.

Por último, sobre el viaje a Ushuaia que iban a realizar la víctima y César, la ex pareja contó que sabía de ese destino y que el 2 de junio, cuando Cecilia ya habría sido asesinada, recibió un mensaje sobre su llegada a Tierra del Fuego, que nunca se concretó por razones obvias.