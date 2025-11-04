¡Se viene la cigüeña! María Belén Ludueña confirmó que espera un hijo con Jorge Macri

VIDEO.- Kicillof presentó el Presupuesto con intendentes y le apuntó a Milei
La periodista y conductora María Belén Ludueña confirmó anoche una de las noticias más felices de su vida: está embarazada de su primer hijo junto a Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La confirmación llegó horas después de que Ángel de Brito reveló en LAM que la pareja se encontraba transitando las primeras semanas de gestación: “Belu me lo contó cuando aún no tenía un mes, pero decidieron esperar el momento justo para anunciarlo”, había señalado el periodista.
Minutos después de que la noticia se viralizara, Ludueña compartió una foto junto a su marido en su cuenta de Instagram, donde ambos aparecen sonrientes y abrazados por la nueva llegada.
“Todo este amor y más es para vos, mi vida. Felices con la noticia de tu llegada. ¡Así te esperamos! Gracias virgencita por cumplirnos el deseo y muy agradecida por todos sus rezos y estampitas que me llegan desde hace tiempo”, escribió la conductora, acompañando el mensaje con un emoji de corazón rojo.
