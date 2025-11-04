Juana Tinelli: qué dice la carta y la fuerte respuesta del empresario apuntado por la amenaza

La hija de Marcelo Tinelli, Juana Tinelli, denunció haber sido amenazada telefónicamente, hecho que la llevó a solicitar un botón antipánico y custodia policial, lo que desató es un verdadero culebrón hacia dentro de la célebre familia.

Según el relato de la modelo ante la Justicia, recibió una llamada de un número oculto donde una voz masculina la interpeló: "¿Vos sos Juana Tinelli? A lo que, tras responder afirmativamente, el hombre se presentó: "Soy Gustavo Scaglione. Tu papá me conoce muy bien. Vos y toda su familia se tienen que cuidar mucho. Mucho." Acto seguido, la comunicación fue cortada.

Juana afirmó en su denuncia que, si bien borró el registro de la llamada por el estado de nerviosismo, el nombre mencionado no le es ajeno. Reconoció que Scaglione —el actual dueño de Telefe— tiene un conflicto económico con su padre. Para ella, la alusión a ese nombre no fue casual, sino un "mecanismo de intimidación directo" que buscaba generar terror aprovechando un conflicto mediático preexistente.

Pese a que el nombre del empresario está en el centro de la amenaza, el abogado de Juana aclaró que es "muy poco probable" que el verdadero autor revele su identidad y que la denuncia se centra en el contenido intimidatorio de la llamada.

Según Juana Tinelli en su denuncia, "debido al estado de nerviosismo que me provocó esa amenaza telefónica, borré el registro de la llamada".

"Ignoró quién es la persona que efectivamente realizó la llamada, aunque el nombre involucrado (Scaglione) no me resulta ajeno, por ser de público conocimiento que mantiene un conflicto económico con mi padre, Marcelo Tinelli, del que soy completamente ajena", dijo.

Y añadió que "pongo en conocimiento de la Fiscalía que el conflicto entre mi papá y Gustavo Scaglione nace a partir de una supuesta deuda que tendría mi padre con el empresario. No conozco mayores detalles sobre el tema”.

"Creo que la expresión del nombre, en ese contexto, no fue casual, sino que constituyó un mecanismo de intimidación directo, orientado a generar temor mediante alusión deliberada a un conflicto mediático y familiar preexistente", afirmó Juana Tinelli.

La respuesta del empresario

Gustavo Scaglione, por su parte, negó las acusaciones y anunció acciones legales por difamación.

El empresario realizó un descargo en un programa de conduce Marina Calabró en donde sostuvo que "de ninguna manera amenacé a Juanita Tinelli", al tiempo que enfatizó que "voy a accionar legalmente porque me están difamando".

"Ya le pasé todo a mis abogados para que se ocupen de esta falsa denuncia. Ahora voy a ejecutarle todo", afirmó el titular de Telefe en alusión a la deuda que el conductor mantendría con él por más de 10 millones de dólares.

Finalmente, Juana compartió su angustia en redes, distanciándose de las acciones de su padre que la pusieron en esta situación: "No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá tomó en los últimos años... no puedo responsabilizarme por lo que no hice, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida”.