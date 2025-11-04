Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define hoy el Súper Cartonazo | Jugá y ganá $8.000.000, $300.000 por línea o un auto 0KM o $20.000.000

Espectáculos

Juana Tinelli: qué dice la carta y la fuerte respuesta del empresario apuntado por la amenaza

Juana Tinelli: qué dice la carta y la fuerte respuesta del empresario apuntado por la amenaza
4 de Noviembre de 2025 | 07:54

Escuchar esta nota

La hija de Marcelo Tinelli, Juana Tinelli, denunció haber sido amenazada telefónicamente, hecho que la llevó a solicitar un botón antipánico y custodia policial, lo que desató es un verdadero culebrón hacia dentro de la célebre familia. 

Según el relato de la modelo ante la Justicia, recibió una llamada de un número oculto donde una voz masculina la interpeló: "¿Vos sos Juana Tinelli? A lo que, tras responder afirmativamente, el hombre se presentó: "Soy Gustavo Scaglione. Tu papá me conoce muy bien. Vos y toda su familia se tienen que cuidar mucho. Mucho." Acto seguido, la comunicación fue cortada. 

Juana afirmó en su denuncia que, si bien borró el registro de la llamada por el estado de nerviosismo, el nombre mencionado no le es ajeno. Reconoció que Scaglione —el actual dueño de Telefe— tiene un conflicto económico con su padre. Para ella, la alusión a ese nombre no fue casual, sino un "mecanismo de intimidación directo" que buscaba generar terror aprovechando un conflicto mediático preexistente. 

Pese a que el nombre del empresario está en el centro de la amenaza, el abogado de Juana aclaró que es "muy poco probable" que el verdadero autor revele su identidad y que la denuncia se centra en el contenido intimidatorio de la llamada.  

Según Juana Tinelli en su denuncia, "debido al estado de nerviosismo que me provocó esa amenaza telefónica, borré el registro de la llamada". 

"Ignoró quién es la persona que efectivamente realizó la llamada, aunque el nombre involucrado (Scaglione) no me resulta ajeno, por ser de público conocimiento que mantiene un conflicto económico con mi padre, Marcelo Tinelli, del que soy completamente ajena", dijo. 

Y añadió que "pongo en conocimiento de la Fiscalía que el conflicto entre mi papá y Gustavo Scaglione nace a partir de una supuesta deuda que tendría mi padre con el empresario. No conozco mayores detalles sobre el tema”. 

"Creo que la expresión del nombre, en ese contexto, no fue casual, sino que constituyó un mecanismo de intimidación directo, orientado a generar temor mediante alusión deliberada a un conflicto mediático y familiar preexistente", afirmó Juana Tinelli. 

La respuesta del empresario 

Gustavo Scaglione, por su parte, negó las acusaciones y anunció acciones legales por difamación. 

El empresario realizó un descargo en un programa de conduce Marina Calabró en donde sostuvo que "de ninguna manera amenacé a Juanita Tinelli", al tiempo que enfatizó que "voy a accionar legalmente porque me están difamando". 

"Ya le pasé todo a mis abogados para que se ocupen de esta falsa denuncia. Ahora voy a ejecutarle todo", afirmó el titular de Telefe en alusión a la deuda que el conductor mantendría con él por más de 10 millones de dólares. 

Finalmente, Juana compartió su angustia en redes, distanciándose de las acciones de su padre que la pusieron en esta situación: "No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá tomó en los últimos años... no puedo responsabilizarme por lo que no hice, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida”. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La amenaza a Juana Tinelli, un culebrón en puerta: el filoso posteo de Paula Robles ¿dedicado a Marcelo?

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿Se adelanta la tormenta en La Plata? Rige alerta amarillo y baja la temperatura

Se define hoy el Súper Cartonazo: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km ó 20 millones

Sería inminente el fallo en Brasil sobre los hijos de Herman Krause

La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero

VIDEO. Por un embiste fatal, un joven inhabilitado para conducir hasta 2099

Llega el tren del rock: AC/DC vuelve al país tras 16 años de espera

El nuevo amor de Jennifer Aniston, ¿un chanta?

“Alquilados por el delito”: más asaltos a conductores de aplicaciones
+ Leidas

¿Qué necesita el Lobo para salvarse sin jugar?

Alarma por “epidemia” de Burnout entre profesionales de la salud

¿Se adelanta la tormenta en La Plata? Rige alerta amarillo y baja la temperatura

Hay multas de tránsito por arriba de $2.000.000

“Más que una revancha fue un gran desafío”

Santilli no quiere hablar con Kicillof y lo cruzaron

Muslera: “No es limpio es todo muy obvio”

Alerta amarillo por tormentas en la Ciudad
Últimas noticias de Espectáculos

La amenaza a Juana Tinelli, un culebrón en puerta: el filoso posteo de Paula Robles ¿dedicado a Marcelo?

Interna feroz: los Tinelli o cómo lo que brilla no es oro

Las películas de Luis Ortega, Daniel Hendler y más, protagonistas del 20º Fesaalp

Llega el tren del rock: AC/DC vuelve al país tras 16 años de espera
La Ciudad
Se define hoy el Súper Cartonazo: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km ó 20 millones
¿Se adelanta la tormenta en La Plata? Rige alerta amarillo y baja la temperatura
Un llamado a vacunarse: entre la baja cobertura y la preocupación
El consumo, en caída libre: las familias se endeudan para lo básico
Hay multas de tránsito por arriba de $2.000.000
Deportes
“Más que una revancha fue un gran desafío”
El plantel descansó tras el triunfo y recién volverá mañana a los entrenamientos en Estancia Chica
¿Qué necesita el Lobo para salvarse sin jugar?
Dalma Maradona se sumó al festejo tripero
Muslera: “No es limpio es todo muy obvio”
Policiales
La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero
Sería inminente el fallo en Brasil sobre los hijos de Herman Krause
El llanto de una madre y otra declaración clave
VIDEO. Por un embiste fatal, un joven inhabilitado para conducir hasta 2099
Preventiva por el doble femicidio en Córdoba
Información General
Cómo evitar caer en las garras de los estafadores
Para el 2050 podrían duplicarse las muertes por calor en Latinoamérica
“Atrapados en la isla”: los platenses varados en Jamaica
Bariloche: confirman la muerte de un hombre por hantavirus
Los números de la suerte del lunes 3 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla