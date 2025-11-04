Juana Tinelli: qué dice la carta y la fuerte respuesta del empresario apuntado por la amenaza

VIDEO.- Kicillof presentó el Presupuesto con intendentes y le apuntó a Milei
VIDEO.- Kicillof presentó el Presupuesto con intendentes y le apuntó a Milei
El Presupuesto local 2026: más fondos para obras y seguridad
¿Se adelanta la tormenta en La Plata? Rige alerta amarillo y baja la temperatura
El consumo, en caída libre: las familias se endeudan para lo básico
Juana Tinelli: qué dice la carta y la fuerte respuesta del poderoso empresario apuntado por la presunta amenaza
La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero
Se define hoy el Súper Cartonazo: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km ó 20 millones
Llega el tren del rock: AC/DC vuelve al país tras 16 años de espera
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Peleas y ruidos, los dos flagelos que no dejan dormir a los platenses
El mercado y los cambios en el gabinete, con reacción dispar
El Presupuesto nacional, con una fuerte puja sobre cuándo tratarlo
Alarma por “epidemia” de Burnout entre profesionales de la salud
Sería inminente el fallo en Brasil sobre los hijos de Herman Krause
VIDEO. Por un embiste fatal, un joven inhabilitado para conducir hasta 2099
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La hija de Marcelo Tinelli, Juana Tinelli, denunció haber sido amenazada telefónicamente, hecho que la llevó a solicitar un botón antipánico y custodia policial, lo que desató es un verdadero culebrón hacia dentro de la célebre familia.
Según el relato de la modelo ante la Justicia, recibió una llamada de un número oculto donde una voz masculina la interpeló: "¿Vos sos Juana Tinelli? A lo que, tras responder afirmativamente, el hombre se presentó: "Soy Gustavo Scaglione. Tu papá me conoce muy bien. Vos y toda su familia se tienen que cuidar mucho. Mucho." Acto seguido, la comunicación fue cortada.
Juana afirmó en su denuncia que, si bien borró el registro de la llamada por el estado de nerviosismo, el nombre mencionado no le es ajeno. Reconoció que Scaglione —el actual dueño de Telefe— tiene un conflicto económico con su padre. Para ella, la alusión a ese nombre no fue casual, sino un "mecanismo de intimidación directo" que buscaba generar terror aprovechando un conflicto mediático preexistente.
Pese a que el nombre del empresario está en el centro de la amenaza, el abogado de Juana aclaró que es "muy poco probable" que el verdadero autor revele su identidad y que la denuncia se centra en el contenido intimidatorio de la llamada.
Según Juana Tinelli en su denuncia, "debido al estado de nerviosismo que me provocó esa amenaza telefónica, borré el registro de la llamada".
"Ignoró quién es la persona que efectivamente realizó la llamada, aunque el nombre involucrado (Scaglione) no me resulta ajeno, por ser de público conocimiento que mantiene un conflicto económico con mi padre, Marcelo Tinelli, del que soy completamente ajena", dijo.
Y añadió que "pongo en conocimiento de la Fiscalía que el conflicto entre mi papá y Gustavo Scaglione nace a partir de una supuesta deuda que tendría mi padre con el empresario. No conozco mayores detalles sobre el tema”.
"Creo que la expresión del nombre, en ese contexto, no fue casual, sino que constituyó un mecanismo de intimidación directo, orientado a generar temor mediante alusión deliberada a un conflicto mediático y familiar preexistente", afirmó Juana Tinelli.
Gustavo Scaglione, por su parte, negó las acusaciones y anunció acciones legales por difamación.
El empresario realizó un descargo en un programa de conduce Marina Calabró en donde sostuvo que "de ninguna manera amenacé a Juanita Tinelli", al tiempo que enfatizó que "voy a accionar legalmente porque me están difamando".
"Ya le pasé todo a mis abogados para que se ocupen de esta falsa denuncia. Ahora voy a ejecutarle todo", afirmó el titular de Telefe en alusión a la deuda que el conductor mantendría con él por más de 10 millones de dólares.
Finalmente, Juana compartió su angustia en redes, distanciándose de las acciones de su padre que la pusieron en esta situación: "No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá tomó en los últimos años... no puedo responsabilizarme por lo que no hice, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí