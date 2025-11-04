Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |EN EL MARCO DEL POWER UP TOUR

Llega el tren del rock: AC/DC vuelve al país tras 16 años de espera

Llega el tren del rock: AC/DC vuelve al país tras 16 años de espera

AC/DC vuelve a River el 23 de marzo. Entradas desde el jueves

4 de Noviembre de 2025 | 03:24
Edición impresa

Tarda en llegar, y al final... 16 años después de su última visita, AC/DC anunció ayer su regreso a Argentina, en el marco del ”Power Up Tour”. La cita tendrá lugar el 23 de marzo de 2026, en el estadio de River, el escenario donde se presentaron en 2009 para ofrecer tres shows con el cartelito de agotado donde grabaron uno de los vivos más recordados de la historia del género.

Ya el domingo comenzaron las especulaciones, luego de que la banda adelantara el anuncio con un enigmático video en sus redes donde aparecían los colores de Argentina. Finalmente, ayer se confirmó la visita al país, y también a Brasil y Chile, en el marco del Power Up Tour, que ya los llevó por Europa, Estados Unidos y Australia con una formación que mantiene la esencia del mítico grupo: Angus Young en guitarra líder y Brian Johnson en la voz continúan al frente, acompañados por Stevie Young en guitarra rítmica, quien es sobrino de Angus y Malcolm Young, Matt Laug en batería y Chris Chaney en bajo.

La gira toma el nombre del último disco de la banda, editado en 2020 y un homenaje directo a Malcolm, histórico guitarrista rítmico y uno de los artífices del sonido icónico de la banda. El álbum se gestó a partir de riffs inéditos y rescatados del archivo que Malcolm había trabajado junto a Angus. Las funciones en River serán una oportunidad irrepetible para escuchar estas composiciones en vivo, sumadas a los clásicos que marcaron varias generaciones.

Ya se anunció además que la banda telonera será The Pretty Reckless, banda de rock estadounidense formada en 2009 en Nueva York. Está liderada por Taylor Momsen, quien además de su carrera musical es conocida por interpretar a Jenny Humphrey en la serie “Gossip Girl”, un personaje que ya mostraba el carácter independiente y fuerte de Momsen antes de dedicarse de lleno a la música.

LAS ENTRADAS

Las entradas para ver a AC/DC en Buenos Aires saldrán a la venta el jueves a las 10 de la mañana, exclusivamente a través del sitio web oficial de All Access (www.allaccess.com.ar). Los tickets podrán adquirirse con todos los medios de pago desde un primer momento. Es decir que, para este show, no habrá instancia de preventa con la tarjeta de ningún banco.

