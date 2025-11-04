EE UU ante un cierre de Gobierno histórico

VIDEO. Kicillof presentó el Presupuesto con intendentes y le apuntó a Milei
VIDEO. Kicillof presentó el Presupuesto con intendentes y le apuntó a Milei
El Presupuesto local 2026: más fondos para obras y seguridad
La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero
El consumo, en caída libre: las familias se endeudan para lo básico
Llega el tren del rock: AC/DC vuelve al país tras 16 años de espera
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Peleas y ruidos, los dos flagelos que no dejan dormir a los platenses
El mercado y los cambios en el gabinete, con reacción dispar
El Presupuesto nacional, con una fuerte puja sobre cuándo tratarlo
Alarma por “epidemia” de Burnout entre profesionales de la salud
Sería inminente el fallo en Brasil sobre los hijos de Herman Krause
VIDEO. Por un embiste fatal, un joven inhabilitado para conducir hasta 2099
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
MARY CLAREJALONICK
El cierre del gobierno estadounidense está a punto de convertirse en el más largo de la historia esta semana, mientras el estancamiento entre demócratas y republicanos se prolonga hasta un nuevo mes. Millones de personas podrían perder ayuda alimentaria, los subsidios a la atención médica están a punto de expirar y hay pocas conversaciones reales entre los partidos sobre cómo ponerle fin.
El presidente, Donald Trump, dijo que “no será extorsionado” por los demócratas, que exigen negociaciones para extender los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible que expiran a fin de año para millones de estadounidenses. Reiterando la posición de los republicanos del Congreso, el presidente afirmó en “60 Minutos” de CBS que sólo negociará cuando el gobierno reabra.
Los comentarios de Trump indican que el cierre podría continuar por algún tiempo, mientras los trabajadores federales, incluidos los controladores de tráfico aéreo, están a punto de perder más cheques de pago y hay incertidumbre sobre si los 42 millones de estadounidenses que reciben ayuda alimentaria federal podrán acceder a esa asistencia. Los demócratas del Senado han votado por ahora 13 veces en contra de reabrir el gobierno, insistiendo en que necesitan que Trump y los republicanos negocien con ellos.
El presidente afirmó que los demócratas “han perdido el rumbo” y predijo que terminarán cediendo ante los republicanos.
“Creo que tienen que hacerlo”, dijo Trump. “Y si no votan, es su problema”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí