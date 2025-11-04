Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Opinión |ENFOQUE

EE UU ante un cierre de Gobierno histórico

MARY CLAREJALONICK

4 de Noviembre de 2025 | 02:27
El cierre del gobierno estadounidense está a punto de convertirse en el más largo de la historia esta semana, mientras el estancamiento entre demócratas y republicanos se prolonga hasta un nuevo mes. Millones de personas podrían perder ayuda alimentaria, los subsidios a la atención médica están a punto de expirar y hay pocas conversaciones reales entre los partidos sobre cómo ponerle fin.

El presidente, Donald Trump, dijo que “no será extorsionado” por los demócratas, que exigen negociaciones para extender los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible que expiran a fin de año para millones de estadounidenses. Reiterando la posición de los republicanos del Congreso, el presidente afirmó en “60 Minutos” de CBS que sólo negociará cuando el gobierno reabra.

Los comentarios de Trump indican que el cierre podría continuar por algún tiempo, mientras los trabajadores federales, incluidos los controladores de tráfico aéreo, están a punto de perder más cheques de pago y hay incertidumbre sobre si los 42 millones de estadounidenses que reciben ayuda alimentaria federal podrán acceder a esa asistencia. Los demócratas del Senado han votado por ahora 13 veces en contra de reabrir el gobierno, insistiendo en que necesitan que Trump y los republicanos negocien con ellos.

El presidente afirmó que los demócratas “han perdido el rumbo” y predijo que terminarán cediendo ante los republicanos.

“Creo que tienen que hacerlo”, dijo Trump. “Y si no votan, es su problema”.

