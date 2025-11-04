Banfield se llevó el clásico y le dijo adiós al descenso

Banfield, en su lucha por alejarse definitivamente de la zona caliente del descenso, consiguió anoche un triunfo fundamental, esperado por sus hinchas, al imponerse por 2-1 a Lanús, en una nueva edición del clásico de barrio, correspondiente a la decimocuarta fecha del Torneo Clausura.

El Taladro, ante su público, se hizo fuerte desde el comienzo del partido. Y se fue al descanso por la mínima diferencia, que fue obra de Bruno Sepúlveda, a los 35 minutos del capítulo inicial.

El Granate, finalista de la Copa Sudamericana, intentó reaccionar, a partir del trabajo de los volantes. Sin embargo, Banfield, manteniendo la misma línea de juego respecto del primer tiempo, consiguió aumentar el marcador, esta vez, Rodrigo Auzmendi, a los 23 minutos. El descuento llegó sobre el final, a través de Eduardo Salvio.

Con esta victoria, festejada por cierto y tan necesaria como el agua, el equipo que conduce Pedro Troglio se salvó definitivamente del descenso, y ahora, se metió en zona de playoff. En tanto que el Granate, que tiene entre ceja y ceja la final con Mineiro, sigue tercero en las posiciones en el Grupo B.