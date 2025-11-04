El público del Pincha también mostró su descontento

Tras la derrota del fin de semana ante Boca en UNO, al igual que unos pocos futbolistas, los hinchas de Estudiantes expresaron su malestar con las decisiones arbitrales tomadas por Leandro Rey Hilfer y Ariel Penel, que fue el encargado de secundar al juez principal desde el VAR en Ezeiza.

En este sentido, las redes sociales se hicieron eco de este enojo masivo, donde algunos acusaron al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, como principal responsable de los fallos que sufrió el cuadro estudiantil en los últimos partidos. Teniendo en cuenta que el Pincha es uno de los principales rivales directos de Barracas Central en la lucha por el ingreso a la zona de clasificación de las competencias internacionales del próximo año.

Además, luego del pitazo final, la fanaticada albirroja no tardo en mostrar su descontento y salir al cruce. En esta sintonía, algunos usuarios de X marcaron como un “hecho bochornoso”, lo sucedido con el último penal a favor del Xeneize, el cual tuvo injerencia en el triunfo de los de La Ribera.

A su vez, otros explotaron ante las diferente situaciones donde se sintieron perjudicados por el encargado de impartir justicia. Sumándole el enojo concentrado con Federico Beligoy, Director Nacional del Arbitraje en AFA.