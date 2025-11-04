El abuelo de Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo, dos de las víctimas del triple crimen con sello narco, afirmó que, a diferencia de la madre de Lara, las familias de las jóvenes de 20 años “sí quieren que el caso pase al fuero federal”.

Antonio del Castillo al respecto remarcó que “nosotros estamos seguros de que la fiscalía ordinaria hizo todo lo posible para esclarecer los hechos”.

El abuelo resaltó que “ahora viene la otra parte” para averiguar el móvil de los asesinatos cometidos el viernes 19 de septiembre en el domicilio de la calle Chañar 702, por lo que el hombre de 77 años consideró: “Hay que ver si fue por plata, por droga o por qué. Es bueno que se expida la Justicia”.

Los seres queridos de Morena y Brenda “sí queremos” que se concrete la derivación del caso al fuero federal, sostuvo Antonio, quien remarcó: “Quiero la justicia y la verdad, no solo la justicia, quiero la verdad”.

Sin embargo, reconoció que “nunca charló” con la madre de Lara y tampoco a Agostina Gutiérrez (hermana): “La vi cuando solamente hicimos la marcha en Avenida De Mayo”.

Miguel Ángel Villanueva Silva (25 años), Iara Daniela Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18), Celeste Magalí González Guerrero (28), Milagros Florencia Ibáñez (20), Matías Agustín Ozorio (28), Ariel Giménez (29) y Sotacuro recibieron prisión preventiva por los crímenes de Lara, Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo.

“Señor J” fue acusado por los delitos de “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y críminis causa”.

Por su parte, continúa la búsqueda de Alex Ydone Roger Castillo, David Gustavo Morales Huamani, alias “El Loco David” o “Tarta”, y Manuel David Valverde Rodríguez, tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como “Pequeño J”, quien permanece apresado en Perú.

En tanto, la madre de Lara Gutiérrez, una de las víctimas del triple crimen con sello narco, se reunió con el fiscal Adrián Arribas con fines informativos y para pedirle que, a contrario de lo que opina Del Castillo, la causa no pase al fuero federal. Sin embargo, esa decisión parece tomada.