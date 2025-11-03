"Justicia Divina": estallaron los memes por el triunfo de Gimnasia en el Monumental
La semana arranca con calor en La Plata, desmejora a la noche y se asoman tormentas: ¿cuándo llegan?
Votan los alumnos de la UNLP: más de 100 listas, debut libertario en varias facultades y foco en Psicología y Medicina
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Súper Cartonazo de EL DIA: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Alerta oficial por la aparición de casos de tos convulsa en la Provincia
El descontrol de las madrugadas alarma a los vecinos de la Ciudad
La primera reunión del flamante Gabinete y otro viaje a los EE UU
Calculan que la inflación estuvo otra vez por arriba del 2 por ciento
Causa Cuadernos: quiénes estarán en el banquillo de los acusados
Entre el 40% y el 50% de los vecinos de la periferia se mueve en micro
Discapacidad: organizaciones y prestadores rechazaron la suba
“Intentaron arreglar la calle, pero la destruyeron más”, advirtió un vecino en Gonnet
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Cuando Gimnasia sintió que por las decisiones arbitrales el triunfo en el Monumental ante River se le escapaba de las manos, después de más de 20 años, la desilusión comenzaba a aflorar y todo se volvía negro. Pero apareció Nelson Insfrán para detener el "cañonazo" de Miguel Borja y desatar la euforia del plantel tripero y de todo el mundo gimnasista.
GANÓ GIMNASIA JKAJAJAJAJAJJAJAJJpic.twitter.com/3MimcgRJnc— Matías (@_matixeneize) November 3, 2025
"Justicia Divina" fue la frase que después del encuentro se hizo viral en las redes sociales y que representó la ardua lucha del Lobo a lo largo del partido y en particular durante los 9 minutos que adicionó el árbitro Nazareno Arasa. El equipo de La Plata, con sus armas y bajo toda presión por la lucha por la permanencia, había hecho un trabajo más que digno en el sentido de jamás haber hecho tiempo a pesar de llevar la ventaja mínima por 1 a 0.
Es por eso que la determinación de Arasa generó el malestar dentro y fuera de la cancha. El DT interino Fernando Zaniratto y el banco de suplente, literalmente, estallaron. A su vez, en las redes sociales llovieron las críticas al referí por el tiempo agregado, lo que se consideró en general como una “injusticia”.
"9 minutos":— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 3, 2025
Por los comentarios sobre el tiempo adicionado en el partido de River contra Gimnasia pic.twitter.com/lQbRNaJ2ez
Con los nueve minutos adicionados ya jugados, el local obtuvo un córner a favor y Arasa no sólo lo dejó jugar, sino que en la ejecución dio penal a favor de River por un supuesto agarrón de Gastó Suso, que había ingresado en el segundo tiempo, a Lucas Martínez Quarta. La decisión no dejó conforme a la terna del VAR, que convocó al árbitro para rever lo ocurrido. Pero lo único que modificó el juez fue retirarle la tarjeta amarilla a Suso y ratificar el disparo desde los doce pasos.
No quedaba para más y la sensación de injusticia en el Lobo era total. En las redes sociales el mundo futbolero lo interpretó también de esa manera. Es que en la revisión del VAR se observó que fue el defensor de River quien, en medio del forcejeo por ganar la posición, realizó la fricción para motivar la caída de ambos.
Pero con todo en contra Insfrán voló a su palo izquierdo y contuvo el penal de Borja para nada mal ejecutado. Enseguida dos jugadores de Gimnasia se le fueron al humo a Arasa y le reclamaron que, de una vez por todas, decretara el final del partido. Y así fue. En ese momento se desató la locura tripera en el Monumental y en las redes la victoria quedó reflejada con la frase "Justicia Divina" y con los clásicos memes con la figura de Diego Armando Maradona.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí