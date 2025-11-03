Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

"Justicia Divina": estallaron los memes por el triunfo de Gimnasia en el Monumental

"Justicia Divina": estallaron los memes por el triunfo de Gimnasia en el Monumental
3 de Noviembre de 2025 | 08:20

Escuchar esta nota

Cuando Gimnasia sintió que por las decisiones arbitrales el triunfo en el Monumental ante River se le escapaba de las manos, después de más de 20 años, la desilusión comenzaba a aflorar y todo se volvía negro. Pero apareció Nelson Insfrán para detener el "cañonazo" de Miguel Borja y desatar la euforia del plantel tripero y de todo el mundo gimnasista. 

"Justicia Divina" fue la frase que después del encuentro se hizo viral en las redes sociales y que representó la ardua lucha del Lobo a lo largo del partido y en particular durante los 9 minutos que adicionó el árbitro Nazareno Arasa. El equipo de La Plata, con sus armas y bajo toda presión por la lucha por la permanencia, había hecho un trabajo más que digno en el sentido de jamás haber hecho tiempo a pesar de llevar la ventaja mínima por 1 a 0. 

Es por eso que la determinación de Arasa generó el malestar dentro y fuera de la cancha. El DT interino Fernando Zaniratto y el banco de suplente, literalmente, estallaron. A su vez, en las redes sociales llovieron las críticas al referí por el tiempo agregado, lo que se consideró en general como una “injusticia”. 

 

Con los nueve minutos adicionados ya jugados, el local obtuvo un córner a favor y Arasa no sólo lo dejó jugar, sino que en la ejecución dio penal a favor de River por un supuesto agarrón de Gastó Suso, que había ingresado en el segundo tiempo, a Lucas Martínez Quarta. La decisión no dejó conforme a la terna del VAR, que convocó al árbitro para rever lo ocurrido. Pero lo único que modificó el juez fue retirarle la tarjeta amarilla a Suso y ratificar el disparo desde los doce pasos.  

No quedaba para más y la sensación de injusticia en el Lobo era total. En las redes sociales el mundo futbolero lo interpretó también de esa manera. Es que en la revisión del VAR se observó que fue el defensor de River quien, en medio del forcejeo por ganar la posición, realizó la fricción para motivar la caída de ambos. 

Pero con todo en contra Insfrán voló a su palo izquierdo y contuvo el penal de Borja para nada mal ejecutado. Enseguida dos jugadores de Gimnasia se le fueron al humo a Arasa y le reclamaron que, de una vez por todas, decretara el final del partido. Y así fue. En ese momento se desató la locura tripera en el Monumental y en las redes la victoria quedó reflejada con la frase "Justicia Divina" y con los clásicos memes con la figura de Diego Armando Maradona. 

 

 

 

