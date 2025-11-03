Se agudiza el conflicto por la acería de Berisso: protesta y movilización este lunes en La Plata

El conflicto en torno a Acerías Berisso sigue en escalada luego de que los trabajadores denunciaran a fines de la semana pasada el "vaciamiento" de las instalaciones industriales situadas en 128 entre 61 y 62 y el impedimento para acceder a sus puestos laborales pese a que el Ministerio de Trabajo de la Provincia había dictaminado la "conciliación obligatoria".

Con la fábrica todavía a puertas cerradas, los empleados y sus familias llamaron este fin de semana a una convocatoria en Plaza San Martín, en La Plata, para marchar hacia la cartera laboral que se encuentra en 7 entre 39 y 40.

La concentración está prevista para las 11 en la emblemática plaza de 7 y 50 a pasos de la Gobernación y la Legislatura, y no se descarta que en el marco de la movilización se registren complicaciones viales sobre la Avenida 7 y calles aledañas en horas del mediodía.

En un marco de crecimiento de la tensión por el conflicto, los manifestantes enarbolarán algunas consignas como "acá nadie se rinde", "Acería Berisso en lucha", "el silencio no es respuesta" y "la mentira también es violencia".

El cuerpo de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica había comunicado sobre el cierre de la semana que "nos hicimos presente en la empresa, a retomar tareas y nuevamente nos encontramos con las puertas cerradas, en el marco de la conciliación obligatoria que fue dictada el día lunes por el ministerio de trabajo".

Y añadieron que "de parte de la empresa no hemos recibido ningún tipo de comunicado”.

En tanto, ante la consulta de este diario, una fuente de la mesa directiva de Acerías Berisso manifestó que "la empresa -en una situación financiera y operativa muy desafiante- presentó un plan de reestructuración ante el Ministerio y los sindicatos".

Asimismo, sostuvo que “al día siguiente la empresa sufrió una usurpación de un grupo liderado por 3 delegados que le impidió continuar produciendo".

"Se generó un bloqueo que se negó a levantar pese a notificación fehaciente, y mantuvieron forzadamente retenido a parte de su personal directivo y de supervisión que fueron rescatados por un operativo policial", afirmaron con respecto a las manifestaciones.

La fuente también sostuvo que la empresa “realizó denuncias” y que “está buscando la forma para volver a operar con seguridad y de forma económicamente sostenible”.

En medio de la incertidumbre, dijo que "aún no están las garantías ni un financiamiento de su capital de trabajo a tasas compatibles con la producción".