Policiales |LA FAMILIA PERDIÓ DOS MASCOTAS

Tensión en Ringuelet por el incendio de una casa

Tensión en Ringuelet por el incendio de una casa

La finca quedó envuelta en llamas y los daños fueron enormes / Web

3 de Noviembre de 2025 | 03:37
Edición impresa

Un incendio en una vivienda de Ringuelet, generó enormes pérdidas para una familia.

Aún se desconocen las razones que provocaron el siniestro, pero sí sus consecuencias. En la finca hubo importantes daños materiales y la pérdida de dos mascotas, que quedaron atrapadas entre el fuego y el humo.

El hecho tuvo lugar en la calle 12 entre 511 y 512, donde se vivieron escenas de profunda tensión.

Como suele ocurrir en estos casos, enseguida hubo varios llamados al 911, aunque en esta ocasión la respuesta oficial quedó en el ojo de la tormenta.

Es que, según denunciaron los vecinos, los bomberos habrían tardado más de media hora en llegar al lugar, tiempo más que suficiente para que las llamas destruyeron buena parte de la construcción a su paso.

En ese contexto de desesperación, fueron los propios frentistas los que salieron a ayudar a los dueños de la finca con lo que tenían a mano. Incluso arriesgando su propia integridad física al estar tan cerca del foco ígneo, aunque la situación lo ameritara.

Un rato más tarde, ya con la tarea de los brigadistas en pleno desarrollo, el fuego mermó y quedó al descubierto el resultado del evento.

Demás está decir que a partir de ese instante se vieron imágenes desgarradoras, sobre todo por la dolorosa pérdida de los animales que vivían con los propietarios del inmueble. Sin dudas, algo muy caro a sus sentimientos.

Se supo que una ambulancia del SAME estuvo en la escena y al menos asistió a dos personas, que mostraban los efectos de la inhalación del humo tóxico.

La vivienda en cuestión era de mampostería y en principio se sospecha de un desperfecto eléctrico como causal del incendio, aunque habrá que esperar el resultado de las pericias para conocer qué originó el fuego.

En 158 entre 67 y 68 se produjo otro eventos de similares características, donde un jubilado dejó la estufa prendida para que sus perros no pasaran frío.

Sin embargo, al volver encontró la escena que jamás imaginó: las llamas se apoderaron del lugar.

El hecho sucedió en las últimas horas y los vecinos encabezan una colecta para ayudar al jubilado, que perdió todo.

Una dotación de bomberos voluntarios se hizo presente de inmediato, al igual que efectivos policiales. Los animales fueron rescatados y tanto ellos como su dueño resultaron ilesos.

