Asaltaron a un abogado que es chofer de una App

Imparable. Los choferes de las aplicaciones de viajes están siendo blanco de un asfixiante asedio delictivo en distintos puntos de la Ciudad.

Así lo demuestran las recientes notas publicadas por este diario, que contó al menos cuatro de esos casos registrados con pocas horas de diferencia. Bueno, ahora ya se puede sumar el quinto, curiosamente con un abogado de 38 años como víctima.

Ocurrió en la zona de Barrio Aeropuerto, sobre las calles 610 y 19, donde los cuatro pasajeros que llevaba el letrado en su Ford Focus negro, terminaron revelando sus verdaderas intenciones.

De acuerdo al relato del damnificado, quien iba sentado en el asiento del acompañante sacó una cuchilla de entre sus prendas y bajo amenazas le advirtió: “Estás robado, bájate del auto, no toques nada”.

Además, uno de los cómplices que estaba atrás lo tomó del cuello y le exigió: “Bajate, bajate, porque sos boleta”.

En ese instante de tensión, mientras intentaban darle arranque al coche, el abogado se resistió y casi lo acuchillan.

Con el coche mencionó que perdió documentación personal (hasta la credencial profesional), un celular, un parlante y 50 mil pesos.

Fuentes policiales y judiciales lo identificaron como Iván Ávila, quien con ayuda de dos vecinos pudo llegar a la sede de la comisaría octava para radicar la denuncia.

La fuga de los delincuentes se concretó por la calle 610 de 19 hacia 20, por eso ahora distintas comitivas policiales, como establece el protocolo, intentarán determinar la existencia de imágenes en algún equipo de seguridad, público o privado, con la intención de recabar prueba de cargo.

“Es primordial identificar a los autores del hecho para poder ir en busca de su captura”, reveló un informante ante una consulta de este medio.

Ávila, según narró, no tenía mucho registro de la zona a la que lo habían llevado y tampoco mencionó haberse dado cuenta del plan oculto que traían los falsos clientes.

Afortunadamente, resultó ileso y espera que las autoridades pueden recuperar el rodado de su propiedad.

Sin dudas, los trabajadores de la actividad están muy expuestos a los robos, que se han incrementado exponencialmente en los últimos tiempos.